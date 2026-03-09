Матвей Кисляк: «На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Мы будем биться до конца»

Кисляк: мы будем биться до конца.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после поражения от «Динамо» (1:4) в РПЛ ответил на вопрос о приоритетном турнире для армейцев.

— Когда придет время разбираться, какой турнир для вас главный? В пабликах много обсуждали…

— Надо меньше читать паблики. На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Не стоит обращать внимания на паблики. Мы не ставим цели, какой турнир главный, а какой нет. Каждый матч для нас отдельный. Будет как будет. Посмотрим в конце сезона, что получится.

Мы ставим лучшие цели. И неважно, мы выигрываем или проигрываем. Мы будем биться до конца, — сказал Кисляк.