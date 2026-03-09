  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матвей Кисляк: «На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Мы будем биться до конца»
50

Матвей Кисляк: «На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Мы будем биться до конца»

Кисляк: мы будем биться до конца.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после поражения от «Динамо» (1:4) в РПЛ ответил на вопрос о приоритетном турнире для армейцев.

— Когда придет время разбираться, какой турнир для вас главный? В пабликах много обсуждали…

— Надо меньше читать паблики. На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Не стоит обращать внимания на паблики. Мы не ставим цели, какой турнир главный, а какой нет. Каждый матч для нас отдельный. Будет как будет. Посмотрим в конце сезона, что получится. 

Мы ставим лучшие цели. И неважно, мы выигрываем или проигрываем. Мы будем биться до конца, — сказал Кисляк.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Кисляк
logoFONBET Кубок России
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Медные трубы сыграли плохую службу ЦСКА, в уши напели много, проверка для команды, смогут ли собраться в оставшихся матчах РПЛ
Там не дети играют (Кислого и Мопеда оставим за скобками) и должны понимать реальность вокруг. В конце концов есть тренерский штаб, который должен вправлять мозги , это их зона ответственности.
Невозможно вправить то, чего нет.
Больше роликов снимайте с пиарастами
Так вы сами это и орали
Проклятие Зимнего кубка РПЛ!)))
А если серьёзно то рестарт чемпионата получился странный. Лидеры явно не в форме, проиграли клубам из нижней половины таблицы.
На сборах вас обманывали, получается.
Мотя, вас убаюкивали, а вы уши распустили.
Договорились
Есть ощущение, что коням физики не хватает, ну и Акинфеев не выручает пока.
Если бы Акинфеев в Грозном не выручал, то проиграли как минимум 0:3.
Матч на матч не приходится, это и отличает классного вратаря от просто вратаря
Придет время или нет, факт в том что проиграли 1:4, всё
Этот сезон показывает, что новая команда, которая на бумаге выглядит очень сильно, в реальности этой силой не обладает.

Так же в АПЛ трясет Ливерпуль, который перемешивает победы с ничьими, а иногда и поражениями против аутсайдеров.

Вот и ЦСКА на яркий успех против Краснодара имеет поражения от Ахмата и Динамо.

Видимо, нужно время, чтобы сыграться. С листа на победную поступь встать не получается.
Наверное не нужно принимать участие в этих глупых Кубках. Толка от них никакого нет.
Ладно бы там была сумасшедшая посещаемость, типа, отбивала бы затраты на его проведение и приносило командам большие деньги.
Но ведь нет ничего. Ни зрителей, ни больших денег.
смотрите меньше блогеров
они несут чушь постоянно

почему спорный Баринов и списанный Гонду - вам на бумаге казалось усилением, позволявшим бороться за чемпионство - я хз

помоему до паузы в Чемпионате и без этих "усилений" ЦСКА был лучше
