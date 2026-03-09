Матвей Кисляк: «На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Мы будем биться до конца»
Кисляк: мы будем биться до конца.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после поражения от «Динамо» (1:4) в РПЛ ответил на вопрос о приоритетном турнире для армейцев.
— Когда придет время разбираться, какой турнир для вас главный? В пабликах много обсуждали…
— Надо меньше читать паблики. На сборах все говорили, что ЦСКА сейчас будет всех выносить. Не стоит обращать внимания на паблики. Мы не ставим цели, какой турнир главный, а какой нет. Каждый матч для нас отдельный. Будет как будет. Посмотрим в конце сезона, что получится.
Мы ставим лучшие цели. И неважно, мы выигрываем или проигрываем. Мы будем биться до конца, — сказал Кисляк.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
А если серьёзно то рестарт чемпионата получился странный. Лидеры явно не в форме, проиграли клубам из нижней половины таблицы.
Так же в АПЛ трясет Ливерпуль, который перемешивает победы с ничьими, а иногда и поражениями против аутсайдеров.
Вот и ЦСКА на яркий успех против Краснодара имеет поражения от Ахмата и Динамо.
Видимо, нужно время, чтобы сыграться. С листа на победную поступь встать не получается.
Ладно бы там была сумасшедшая посещаемость, типа, отбивала бы затраты на его проведение и приносило командам большие деньги.
Но ведь нет ничего. Ни зрителей, ни больших денег.
они несут чушь постоянно
почему спорный Баринов и списанный Гонду - вам на бумаге казалось усилением, позволявшим бороться за чемпионство - я хз
помоему до паузы в Чемпионате и без этих "усилений" ЦСКА был лучше