Гусев о 3 победах «Динамо» подряд: «Мы еще ничего такого не сделали. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит»

Гусев о 3 победах «Динамо»: мы еще ничего такого не сделали.

Тренер «Динамо » Ролан Гусев высказался после трех побед бело-голубых подряд.

— Команда здорово начала весну. Как сделать так, чтобы эта уверенность не превратилась в самоуверенность?

— В первую очередь мы еще ничего такого не сделали, чтобы могла появиться самоуверенность. В чемпионате мы просто улучшаем турнирное положение. Понятно, что эти футболисты достойны гораздо большего. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит, – сказал Гусев.