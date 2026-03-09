Гусев о 3 победах «Динамо» подряд: «Мы еще ничего такого не сделали. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит»
Гусев о 3 победах «Динамо»: мы еще ничего такого не сделали.
Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался после трех побед бело-голубых подряд.
— Команда здорово начала весну. Как сделать так, чтобы эта уверенность не превратилась в самоуверенность?
— В первую очередь мы еще ничего такого не сделали, чтобы могла появиться самоуверенность. В чемпионате мы просто улучшаем турнирное положение. Понятно, что эти футболисты достойны гораздо большего. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит, – сказал Гусев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
Параллельно с этим звучали комплименты в адрес Махачкалы - мол, Евсеев там команду развивает и вот уже победа над Рубином.
И что? В личной встрече Крылья Махачкалу без проблем 2:0 обыграли. Выходит, не так уж они и не готовы?
И у ЦСКА есть победа над Краснодаром - могут они очень сильно играть. А против Динамо свои козыри показать не смогли. Так что Гусеву жирный плюс за старт сезона - неожиданно ярко и результативно себя команда проявила