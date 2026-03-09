  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гусев о 3 победах «Динамо» подряд: «Мы еще ничего такого не сделали. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит»
19

Гусев о 3 победах «Динамо» подряд: «Мы еще ничего такого не сделали. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит»

Гусев о 3 победах «Динамо»: мы еще ничего такого не сделали.

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался после трех побед бело-голубых подряд.

— Команда здорово начала весну. Как сделать так, чтобы эта уверенность не превратилась в самоуверенность?

— В первую очередь мы еще ничего такого не сделали, чтобы могла появиться самоуверенность. В чемпионате мы просто улучшаем турнирное положение. Понятно, что эти футболисты достойны гораздо большего. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит, – сказал Гусев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoРолан Гусев
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, принижать начальный успех тоже не стоит. После 4:0 над Крыльями от всех экспертов прозвучало, что Самара самая слабая команда чемпионата. Что они просто не готовы и не сопротивлялись.
Параллельно с этим звучали комплименты в адрес Махачкалы - мол, Евсеев там команду развивает и вот уже победа над Рубином.

И что? В личной встрече Крылья Махачкалу без проблем 2:0 обыграли. Выходит, не так уж они и не готовы?

И у ЦСКА есть победа над Краснодаром - могут они очень сильно играть. А против Динамо свои козыри показать не смогли. Так что Гусеву жирный плюс за старт сезона - неожиданно ярко и результативно себя команда проявила
Ответ korablev
Ну, принижать начальный успех тоже не стоит. После 4:0 над Крыльями от всех экспертов прозвучало, что Самара самая слабая команда чемпионата. Что они просто не готовы и не сопротивлялись. Параллельно с этим звучали комплименты в адрес Махачкалы - мол, Евсеев там команду развивает и вот уже победа над Рубином. И что? В личной встрече Крылья Махачкалу без проблем 2:0 обыграли. Выходит, не так уж они и не готовы? И у ЦСКА есть победа над Краснодаром - могут они очень сильно играть. А против Динамо свои козыри показать не смогли. Так что Гусеву жирный плюс за старт сезона - неожиданно ярко и результативно себя команда проявила
спасибо за адекватность,я последнее время вижу это редко,и вижу как любят Динамо принижать,мол соперник не так сыграл плохо или они сейчас не форме,и получается что Динамо нечего не сделало и они слабые до сих пор
Ответ korablev
Ну, принижать начальный успех тоже не стоит. После 4:0 над Крыльями от всех экспертов прозвучало, что Самара самая слабая команда чемпионата. Что они просто не готовы и не сопротивлялись. Параллельно с этим звучали комплименты в адрес Махачкалы - мол, Евсеев там команду развивает и вот уже победа над Рубином. И что? В личной встрече Крылья Махачкалу без проблем 2:0 обыграли. Выходит, не так уж они и не готовы? И у ЦСКА есть победа над Краснодаром - могут они очень сильно играть. А против Динамо свои козыри показать не смогли. Так что Гусеву жирный плюс за старт сезона - неожиданно ярко и результативно себя команда проявила
Ты совершенно прав дружище. Слишком много стало болтунов, льющих грязь на клубы, за которые не болеют. Но если порассуждать логично, то всё так как ты сказал.
Передайте кто ни будь записи матчей Личке. Вот как надо играть со Спартаком и ЦСКА. А так Гусев уже кое что сделал, вернул веру в команду! Что можем.
Всё идёт просто здорово. Можно лучше, да некуда. Эту планку надо держать до конца чемпа.
просто получаем уДовольствие :-D
Если продолжит в том же духе назначат в Зенит, но опять же надо продолжать, а не летать в облаках. Когда люди говорят о таких вещах, значит проблема действительно существует. То что он пригласил Шаронова это безусловно плюс, человек может видеть то, что другие не заметят, а Жирков безусловно авторитетный персонаж как никак чемпион Англии...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Динамо» Маричаль: «Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках»
9 марта, 03:17
Колосков о «Динамо»: «Видно, что хотят не просто сыграть, а красиво и на результат, чтобы понравилось болельщикам»
9 марта, 02:16
Степашин о раскрепощенности игроков: «Надо относиться к людям по-людски и понимать, что «Динамо» для тебя – это не проходной пропуск. Надо любить команду»
8 марта, 22:15
Рекомендуем
Главные новости
Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный, кто выиграл Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
10 минут назад
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
29 минут назадТесты и игры
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
49 минут назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
сегодня, 11:13
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
сегодня, 10:53
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности
6 минут назад
На стадионе «Леванте» смоделировали террористическую атаку с заложниками и жертвами. Службы полиции тренировали на случай реальной атаки во время матча
20 минут назад
Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»
38 минут назад
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
53 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
сегодня, 11:22
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
сегодня, 11:20
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
сегодня, 11:07
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
сегодня, 11:00Реклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
сегодня, 10:58
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
сегодня, 10:56
Рекомендуем