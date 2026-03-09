Эндрик впервые не сыграл в старте за «Лион» – вышел на замену в матче с «Парижем» (1:1)

Эндрик впервые не сыграл в стартовом составе «Лиона».

Эндрик впервые не сыграл в стартовом составе «Лиона ».

В воскресенье бразилец вышел на замену в матче Лиги 1 с «Парижем» (1:1) на 65-й минуте.

Форвард «Реала» выступает за «Лион» на правах аренды с января. За французский клуб он играл с первых минут в 9 матчах подряд.

В 7 матчах Лиги 1 на счету Эндрика 3 гола и 3 ассиста.