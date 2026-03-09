3

Колыванов об 1:2 «Краснодара» с «Рубином»: «Не по-чемпионски так играть»

Колыванов об 1:2 «Краснодара» с «Рубином»: не по-чемпионски так играть.

Игорь Колыванов оценил поражение «Краснодара» от «Рубина» (1:2) в РПЛ.

«Не узнал «Краснодар», особенно в первом тайме. Сыграл безлико. То ли из-за поля, то ли замерзли. Первый тайм был без моментов. Не могли 25 минут выйти на чужую половину поля. Не вспомню, когда первый раз по воротам пробили.

«Рубину» надо отдать должное! Компактно сыграли, хорошо выглядели. Все по делу. Не ожидал такого от «Краснодара». Не знаю, как они готовились. Не по-чемпионски так играть», — сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
По чемпионски это заглатывать в Оренбурге )))
Ответ Predator777
По чемпионски это заглатывать в Оренбурге )))
А что , Краснодар уже не чемпион ?
Есть футбол вболоте, есть пляжный футбол, есть футзал. В Казани был футбол зимний ниже -15. А Краснодар чемпион вобыкновенный настоящий футбол..
А экс чемпионов возили как хотели в Оренбурге ,в обыкновенный футбол ,команда борящаяся за выживание.
Вот это парадокс.
