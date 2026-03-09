Мойзес: «За последние годы матчи с «Краснодаром» стали настоящим противостоянием. Понятно, что будет война»
Мойзес: матчи с «Краснодаром» стали настоящим противостоянием.
Защитник ЦСКА Мойзес высказался в преддверии ответного полуфинального матча FONBET Кубка России в Пути РПЛ с «Краснодаром» (первая игра – 3:1).
«Все хотят выйти в финал Кубка. У нас есть свое оружие, у них свое. Понятно, что будет война. За последние годы матчи с «Краснодаром» стали настоящим противостоянием», — сказал Мойзес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Действительно все последние матчи горячими получаются