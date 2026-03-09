Защитник «Динамо» Маричаль: «Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках»

Защитник «Динамо» Маричаль: мы очень рады третьей победе подряд.

Защитник «Динамо» Николас Маричаль высказался после матча РПЛ с ЦСКА (4:1), в котором он сделал дубль.

«Неожиданно, что центральный защитник забивает два гола, но это часть футбола. Самое главное — мы набрали три очка.

Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках. Счастлив, что все получается.

Не знаю, самая лучшая команда в России «Динамо » сейчас или нет, но точно не худшая. Нам надо улучшать позиции в чемпионате и бороться за Кубок», – сказал Маричаль.