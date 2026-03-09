Защитник «Динамо» Маричаль: «Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках»
Защитник «Динамо» Маричаль: мы очень рады третьей победе подряд.
Защитник «Динамо» Николас Маричаль высказался после матча РПЛ с ЦСКА (4:1), в котором он сделал дубль.
«Неожиданно, что центральный защитник забивает два гола, но это часть футбола. Самое главное — мы набрали три очка.
Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках. Счастлив, что все получается.
Не знаю, самая лучшая команда в России «Динамо» сейчас или нет, но точно не худшая. Нам надо улучшать позиции в чемпионате и бороться за Кубок», – сказал Маричаль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Марик решает. По факту в Динамо все ЦЗ забивать начали при Гусеве. Маричаль, Рикардо, Осипенко. Случайностью это трудно назвать.
Скорее это системная работа по стандартам. Думаю, что это компетенция Шаронова, при Бикеиче в Рубине Роман был один из основных в организации защиты, видимо для того и взяли.
Всё это прекрасно что с тренером полное взаимопонимание удачи и успехов Вам!!!
Теперь главное без травм
Ник, я прям тебя зауважал! Раньше "Печалью" называл. Помимо улучшения оборонительных действий, ты ещё и забивать умеешь. Молодец, так держать!!!!👏👏👏
а Карпин просил проигрывать, - добавил защитник)))
Надо всех победю
