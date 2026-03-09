Лапочкин о 2-м голе «Крыльев» в матче с «Динамо» Махачкала: «По духу игры судья должен был чуть позже разрешить Ахметову вернуться на поле»

Лапочкин оценил второй гол «Крыльев» в матче с «Динамо» Махачкала.

Сергей Лапочкин оценил второй гол «Крыльев Советов » в матче с «Динамо» Махачкала (2:0), который обслуживал арбитр Алексей Сухой .

— Второй забитый мяч в ворота «Динамо». Ахметов покинул поле после небольшого повреждения. А затем во время развития атаки «Крыльев» он забежал на поле, мяч перехватил. Что и привело к голу.

— С оценочной точки зрения нет проблем. Ведь судья ему показал, что он может входить, и он играет по правилам. Но мы все понимаем, что есть дух игры. И тут судья должен выпускать игрока, когда он не может вмешаться в ход матча. Это нигде не прописано, но это серьезная ошибка. С оценочной точки зрения она никак не отразится. Но по духу игры судья должен был чуть позже разрешить Ильзату войти.

Игрок «Динамо» просто его не видел. Но по правилам Ильзат имел право сыграть так, как он сыграл. Очень некрасивая картинка. ВАР вмешаться не мог, гол отменить нельзя. Но арбитру нужно концентрироваться лучше. Алексей судит уже третью игру. Может, устал, — сказал бывший арбитр ФИФА.