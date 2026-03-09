24

«Тоттенхэм» рассматривает Мотту и Де Дзерби на случай отставки Тудора (Calciomercato)

Экс-тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Игора Тудора, сообщает Calciomercato.

Также «шпоры» изучают вариант с Роберто Де Дзерби, который недавно покинул «Марсель».

Кроме того, по данным Tuttosport, в шорт-лист «Тоттенхэма» входят Шон Дайч (экс-«Ноттингем Форест»), Райан Мэйсон (экс-«Вест Бромвич») и Робби Кин («Ференцварош»).

После 29 туров «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
Берите сразу Биг Сэма
Ответ Aman_1116633627
Берите сразу Биг Сэма
Карма за Постекоглу вернулась
Для спасения от пердива нужен дайч, а там летом нового тренера
Ответ кэпко
Для спасения от пердива нужен дайч, а там летом нового тренера
У Дайча все отлично, отстаньте от мужика
Для чемпионшипа думаю пойдет...
почему не рассматривают Саутгейта?
ничьи 0-0, и редкие победы 1-0, гарантированно уберегут от Шипа
На случай ? Отставки ? Ошибка была его приглашать. С ним шансы на выход в чемпионшип выше .
А где очередь занимать? Я так понимаю, ищут на два тура, а это неплохо по деньгам плюс еще неустойка потом)
Робби кина пусть берут. Может атаку наладит
Ответ Giggs17
Робби кина пусть берут. Может атаку наладит
а лучше - Роя
Ответ Giggs17
Робби кина пусть берут. Может атаку наладит
Его в атаку
Я бы советовал Пирло))
Рахимов свободен, хоть пропускать перестанут.
Пришла весна, пора обновить гардероб. Тудора сразу снимаем и надеваем что то легкое.
