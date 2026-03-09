«Тоттенхэм» рассматривает Мотту и Де Дзерби на случай отставки Тудора (Calciomercato)
«Тоттенхэм» рассматривает Мотту и Де Дзерби на случай отставки Тудора .
Экс-тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Игора Тудора, сообщает Calciomercato.
Также «шпоры» изучают вариант с Роберто Де Дзерби, который недавно покинул «Марсель».
Кроме того, по данным Tuttosport, в шорт-лист «Тоттенхэма» входят Шон Дайч (экс-«Ноттингем Форест»), Райан Мэйсон (экс-«Вест Бромвич») и Робби Кин («Ференцварош»).
После 29 туров «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ничьи 0-0, и редкие победы 1-0, гарантированно уберегут от Шипа