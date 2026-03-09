«Тоттенхэм» рассматривает Мотту и Де Дзерби на случай отставки Тудора (Calciomercato)

«Тоттенхэм» рассматривает Мотту и Де Дзерби на случай отставки Тудора .

Экс-тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Игора Тудора, сообщает Calciomercato.

Также «шпоры» изучают вариант с Роберто Де Дзерби , который недавно покинул «Марсель».

Кроме того, по данным Tuttosport, в шорт-лист «Тоттенхэма » входят Шон Дайч (экс-«Ноттингем Форест»), Райан Мэйсон (экс-«Вест Бромвич») и Робби Кин («Ференцварош»).

После 29 туров «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.