Колосков о «Динамо»: «Видно, что хотят не просто сыграть, а красиво и на результат, чтобы понравилось болельщикам»
Вячеслав Колосков оценил победу «Динамо» над ЦСКА (4:1) в РПЛ.
«Не ожидал такой крупной победы. Думал, что будет ничья, так как ЦСКА хорошая команда, укомплектованная. Но удаление Лусиано многое сломало. По сути, это был решающий фактор, а атака развалилась. Хозяевам пришлось тратить много сил, чтобы преодолеть дистанцию на поле.
Но главная заслуга – это подготовка «Динамо». Команда демонстрирует хорошую физическую подготовку. Видно, что они хотят не просто сыграть, а красиво и на результат, чтобы понравилось болельщикам. Этот матч стал украшением тура», – сказал почетный президент РФС.
так Должно быть всегДа
Давно нас Динамики так не радовали МОЛОДЦЫ!!!
Как раз много голов от Динамо было ожидаемо! Это мы еще не доработали до 5!
