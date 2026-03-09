«Зенит» поздравил Мишина с 85-летием: «Великий тренер, выдающийся петербуржец, болельщик «Зенита»
8 марта заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию исполнилось 85 лет.
«Великий тренер, выдающийся петербуржец, болельщик «Зенита».
Алексею Мишину — 85! С юбилеем! 💙⛸️», – говорится в сообщении «Зенита».
PS. Интересно: Мишин - Алексей, а Галактионов -Михаил Михайлович.