«Зенит» поздравил Мишина с 85-летием: «Великий тренер, выдающийся петербуржец, болельщик «Зенита»

«Зенит» поздравил Мишина с 85-летием.

«Зенит » поздравил Алексея Мишина с юбилеем.

8 марта заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию исполнилось 85 лет.

«Великий тренер, выдающийся петербуржец, болельщик «Зенита».

Алексею Мишину — 85! С юбилеем! 💙⛸️», – говорится в сообщении «Зенита».