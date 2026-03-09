Гасперини об 1:2 с «Дженоа»: «Роме» не повезло в концовке, но командный дух был очень высок»
Гасперини оценил поражение «Ромы» от «Дженоа».
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил поражение от «Дженоа» (1:2) в Серии А.
«Мы очень хорошо подошли к игре, мы были целеустремленными и сплоченными. Мы мало били по воротам, а они, пожалуй, еще меньше. Нам не повезло в концовке, но командный дух был очень высок. Теперь у нас плотный график: два матча против «Болоньи» [в Лиге Европы]», – сказал Гасперини.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
