Дьяков об 1:2 «Краснодара» от «Рубина»: «В таких погодных условиях сложно играть, фактор первого гола очень влияет на результат»

Дьяков оценил поражение «Краснодара» от «Рубина».

Виталий Дьяков оценил поражение «Краснодара» от «Рубина» (1:2) в Казани в РПЛ .

«В этих погодных условиях сложновато играть, и фактор первого гола очень влияет на результат. В такую погоду не то что бегать по полю, но даже долго ходить очень тяжело. Условия для соперников равные, но той команде, которая первой забивает, в таких условиях потом проще играть по счету, и «Краснодар» по сути ничего не мог сделать. Шансов на победу и ничью у «Краснодара » в этом матче не было.

«Рубин » же в непростых условиях, в тяжелой игре победил. Казанцы забили первыми, и этот гол многое предопределил. Сильный мороз на улице — мяч «дубовый», игрокам было тяжело взламывать насыщенную оборону «Рубина», — сказал бывший защитник «Динамо».