Дьяков об 1:2 «Краснодара» от «Рубина»: «В таких погодных условиях сложно играть, фактор первого гола очень влияет на результат»
Дьяков оценил поражение «Краснодара» от «Рубина».
Виталий Дьяков оценил поражение «Краснодара» от «Рубина» (1:2) в Казани в РПЛ.
«В этих погодных условиях сложновато играть, и фактор первого гола очень влияет на результат. В такую погоду не то что бегать по полю, но даже долго ходить очень тяжело. Условия для соперников равные, но той команде, которая первой забивает, в таких условиях потом проще играть по счету, и «Краснодар» по сути ничего не мог сделать. Шансов на победу и ничью у «Краснодара» в этом матче не было.
«Рубин» же в непростых условиях, в тяжелой игре победил. Казанцы забили первыми, и этот гол многое предопределил. Сильный мороз на улице — мяч «дубовый», игрокам было тяжело взламывать насыщенную оборону «Рубина», — сказал бывший защитник «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Ой да ладно, мы с пацанами в валенках -30 играли, в сугробах, ничего страшного, а вам там даже снег убрали и всё не слава богу)))
И не просто в валенках и сугробах, а уговорив перед этим на всех ведро самогона.
сугрев после игры
А разве игра при температуре ниже минус 15 это не нарушение регламента? И как это сказывается на здоровье футболистов, бегать 1,5 на морозе.
Играли при -12. Никто ничего не нарушал.
Хорошо коли так, перед матчем прошла информация про минус 18
Не знаю как сейчас, но раньше проводили соревнования по футболу на снегу. И ничего, бегали , и , мяч дубовый летал и залетал )
