Адиев о 2:0 с «Динамо» Махачкала: «Хорошая и нужная победа «Крыльев». Это не то место, которое соответствовало бы команде»

Адиев о 2:0 с «Динамо» Махачкала: хорошая и нужная победа «Крыльев».

Тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев оценил победу махачкалинским «Динамо» (2:0) в РПЛ .

В воскресенье «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Динамо » со счетом

«Мы понимаем, где мы сейчас находимся. Это не то место, которое соответствовало бы команде. Хорошая и нужная победа. Мы ребят акцентируем на то, что только сами себе можем помочь. Понятно, что кто‑то выигрывает, кто‑то проигрывает, но мы должны исходить из своей игры и сами добывать очки», — сказал Адиев.

После 20 матчей самарцы занимают в таблице 12-е место.