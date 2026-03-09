Адиев о 2:0 с «Динамо» Махачкала: «Хорошая и нужная победа «Крыльев». Это не то место, которое соответствовало бы команде»
Адиев о 2:0 с «Динамо» Махачкала: хорошая и нужная победа «Крыльев».
Тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил победу махачкалинским «Динамо» (2:0) в РПЛ.
В воскресенье «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Динамо» со счетом
«Мы понимаем, где мы сейчас находимся. Это не то место, которое соответствовало бы команде. Хорошая и нужная победа. Мы ребят акцентируем на то, что только сами себе можем помочь. Понятно, что кто‑то выигрывает, кто‑то проигрывает, но мы должны исходить из своей игры и сами добывать очки», — сказал Адиев.
После 20 матчей самарцы занимают в таблице 12-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Понимание это хорошо. Надеюсь на результат в очередных матчах.
Какое место должна занимать команда пропустившая 37 голов в 20 играх, при этом играющя в 5 защитников?
