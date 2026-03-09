Бергоми о попадании мяча в руку Риччи в конце миланского дерби: «Видел много таких пенальти, даже менее очевидных. Не понимаю, почему не вмешался ВАР»

Бергоми о попадании мяча в руку Риччи: видел и менее очевидные пенальти.

Джузеппе Бергоми считает, что попадание мяча в руку Самуэле Риччи в конце игры «Милан» – «Интер» следовало изучить более внимательно.

«Я видел множество пенальти, назначенных за нечто подобное, причем даже менее очевидных.

Но я не хочу разводить полемику. Арбитр не увидел, игрок был близко: в таком случае должен вмешаться ВАР, не понимаю, почему он этого не сделал», – заявил бывший защитник «Интера» в эфире Sky Sport Italia.

Мяч попал в руку Риччи в штрафной «Милана» на 95-й. Судья не дал «Интеру» пенальти