  Бергоми о попадании мяча в руку Риччи в конце миланского дерби: «Видел много таких пенальти, даже менее очевидных. Не понимаю, почему не вмешался ВАР»
Джузеппе Бергоми считает, что попадание мяча в руку Самуэле Риччи в конце игры «Милан» – «Интер» следовало изучить более внимательно.

«Я видел множество пенальти, назначенных за нечто подобное, причем даже менее очевидных.

Но я не хочу разводить полемику. Арбитр не увидел, игрок был близко: в таком случае должен вмешаться ВАР, не понимаю, почему он этого не сделал», – заявил бывший защитник «Интера» в эфире Sky Sport Italia.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Игра была равна. Играли два .. гранда серии А! Кто-то выигрывает и все по делу. А кто-то проигрывает из-за судейских ошибок. Классика.
Не пори чепуху. Вся Италия видела, что чистый пенальти. Рука движется навстречу мячу и она не прижата
https://www.instagram.com/reel/DVpBoaZCLCX/?igsh=MmlsYWVlMXlkbzRj
