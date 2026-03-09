Бергоми о попадании мяча в руку Риччи в конце миланского дерби: «Видел много таких пенальти, даже менее очевидных. Не понимаю, почему не вмешался ВАР»
Бергоми о попадании мяча в руку Риччи: видел и менее очевидные пенальти.
Джузеппе Бергоми считает, что попадание мяча в руку Самуэле Риччи в конце игры «Милан» – «Интер» следовало изучить более внимательно.
«Я видел множество пенальти, назначенных за нечто подобное, причем даже менее очевидных.
Но я не хочу разводить полемику. Арбитр не увидел, игрок был близко: в таком случае должен вмешаться ВАР, не понимаю, почему он этого не сделал», – заявил бывший защитник «Интера» в эфире Sky Sport Italia.
Мяч попал в руку Риччи в штрафной «Милана» на 95-й. Судья не дал «Интеру» пенальти
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
