  • Компани пригласил игроков «Баварии» с семьями на базу клуба. Для гостей были подготовлены гриль-буфет и фургон с мороженым
8

Компани пригласил игроков «Баварии» с семьями на базу клуба. Для гостей были подготовлены гриль-буфет и фургон с мороженым

Компани устроил обед для семей игроков «Баварии» на базе клуба.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани в воскресенье пригласил на базу клуба игроков вместе с семьями. Для гостей были подготовлены гриль-буфет, фургон с мороженым, а также машина для приготовления свежих соков. Об этом сообщает Bild.

Среди приглашенных были не только жены и дети игроков «Баварии», но и давний «почетный фанат» мюнхенцев: мероприятие посетил повар Альфонс Шубек. 76-летний Шубек некогда регулярно сопровождал игроков «Баварии», готовил для них в международных поездках и в клубной столовой.

Сообщается, что в июле 2025 года повар был приговорен к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, сокрытие банкротства и мошенничество с субсидиями. Однако из-за тяжелого онкологического заболевания исполнение приговора приостановлено как минимум до 10 марта 2026 года.

Во вторник «Бавария» на выезде сыграет с «Аталантой» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: t-online
Питание
еда
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Атмосфера внутри клуба многое решает
Ответ Эд
Атмосфера внутри клуба многое решает
Так миллионер дал бал для миллионеров, с разрешения миллионеров в руководстве. Какая атмосфера тебя интересует? Миллионерская? Об обычных людях-работниках клуба что-то не озадачились
Компани оставляет только положительные эмоции.
Радость видеть счастливую Баварию и довольных фанатов. Молодец Компани.
Компани наладил атмосферу в раздевалке и дал мужикам играть в тот футбол, который они больше всего любят. Терапия после Тухеля. Полёт нормальный)
