  • Жозе Моуринью: «Лучо 50 раз назвал меня предателем. Кого я предал? Я вложил душу в «Порту», уехал в «Челси», «Интер», «Реал» и дарил им 24 часа своей жизни в день. Это профессионализм»
Жозе Моуринью: «Лучо 50 раз назвал меня предателем. Кого я предал? Я вложил душу в «Порту», уехал в «Челси», «Интер», «Реал» и дарил им 24 часа своей жизни в день. Это профессионализм»

Жозе Моуринью: Лучо назвал меня предателем 50 раз, мне это не понравилось.

Возглавляющий «Бенфику» Жозе Моуринью высказался о перепалке с Лучо Гонсалесом, помощником тренера «Порту».

Игра между командами завершилась вничью – 2:2. Моуринью и Гонсалес были удалены на последних минутах.

«Он назвал меня предателем 50 раз. Я бы хотел, чтобы он мне объяснил: кого я предал? Я вложил свою душу в «Порту», поехал в «Челси», потом в «Интер», в «Реал», я объехал весь мир и каждый день дарил клубам 24 часа своей жизни. Это называется профессионализм.

Когда он перешел в «Марсель», предал ли он «Порту»?

Он мог бы оскорбить меня как-нибудь иначе, но, возможно, решил, что так будет лучше. Но я думаю, что это атака на мой профессионализм.

Оскорбления со стороны фанатов – это одно, это часть футбола. Это те же фанаты, которые были у моих ног, когда я гулял по городу. А вот когда так делает коллега... Он профессионал, как и я, играл за разные клубы. Я не понимаю этого. Почему я предатель? Потому что отдаю все силы на благо «Бенфики»? Завтра, попав в «Эштрелу», «Морейренсе», «Лейрию», я буду так же отдавать все силы.

Мне это не понравилось», – сказал главный тренер «Бенфики».

Так Моуриньо и не воспитанник Порту и даже не родился в Порту
Он не первый тренер, который тренировал и Бенфику, и Порту.
Так Моуриньо и не воспитанник Порту и даже не родился в Порту Он не первый тренер, который тренировал и Бенфику, и Порту.
Это потому что он черный.
Это потому что он черный.
Это потому что он НЕ черный
В Порту должны молиться на Жозе за победу в ЛЧ.
Выдал базу, на самом деле, а не тупость эту вечную про "предателей" от умственно ограниченных.
Выдал базу, на самом деле, а не тупость эту вечную про "предателей" от умственно ограниченных.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Хорошо, у второго база несколько ограничена его умом, не вышел...
Жозе зря так распалился, он же знает что Госалес арг. А как общеизвестно арги никогда выдающимся интеллектом не отличались, скорее нароборот.
Жозе зря так распалился, он же знает что Госалес арг. А как общеизвестно арги никогда выдающимся интеллектом не отличались, скорее нароборот.
Комментарий скрыт
Жозе зря так распалился, он же знает что Госалес арг. А как общеизвестно арги никогда выдающимся интеллектом не отличались, скорее нароборот.
Ну, вообще-то, аргетинцем был Борхес. А ты, с твоим "выдающимся" интеллектом, даже не знаешь, кто это такой, хотя, прогуглив, и будешь убеждать, что читал его с детства...
Если не ошибаюсь, ЖМ Бенфику тренировал раньше чем Порту.
Какие могут быть претензии к Жозе, если тот уже возглавлял Бенфику (а ещё был ассистентом в Спортинге) ещё до прихода в Порту. Ну или пусть Лучо в трофейный зал Порту заглянет
Назвать предателем, тренера, выигравшего с Порту ЛЧ ?
Маур - гений. Обычный гений, с которым кому-то повезло жить рука об руку. Это целая эпоха. Люди неблагодарны...
Маур - гений. Обычный гений, с которым кому-то повезло жить рука об руку. Это целая эпоха. Люди неблагодарны...
Он не гений! Просто футбольный тренер. Которого, кстати, несколько раз просто выгоняли из клубов из-за провалов в результатах! Так что не надо тут ... )
Он не гений! Просто футбольный тренер. Которого, кстати, несколько раз просто выгоняли из клубов из-за провалов в результатах! Так что не надо тут ... )
Просто футбольный тренер взявший ЛЧ с Порту и Интером, Еврокубок с Ромой и МЮ пост-Фергюсона, а также два чемпионства с Челси. Пфф, подумаешь, так каждый может.
Если не ошибаюсь, Жозе до Порту работал в Бенфике
С каждым днем все больше осознаю , что у латиносов очень мало извилин
