Киву про 0:1 с «Миланом»: «Интер» сыграл ниже своего уровня в 1-м тайме, мог и должен был сделать больше. Впереди еще 10 матчей, надо воспользоваться тем заделом, который мы создали»

Киву о поражении от «Милана»: мы могли и должны были сделать больше.

Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в Серии А.

– Мы провели первый тайм ниже своего уровня и пропустили гол. В первые 20 минут после перерыва мы играли лучше и создали пару моментов. В концовке пытались взять их низкий блок в окружение, изменив схему, но не смогли сравнять счет.

Нам недоставало точности, наши навесы всегда перехватывали их защитники. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали до сих пор.

Мы могли и должны были сделать больше [в первом тайме]. Наша игра всегда зависит от работы форвардов. Я доволен тем, что они пытались делать, но в таких матчах всегда есть куда расти. Нужно было играть с большей интенсивностью и лучше распоряжаться моментами.

– Что думаете по поводу неназначенного пенальти?

– Есть ВАР, есть помощник ВАР, они все проверили. Мне нечего сказать. Я думаю только о том, что мы должны делать лучше, и о своих решениях.

Впереди еще 10 матчей, можно набрать 30 очков. Надо воспользоваться тем заделом, который мы создали к этому моменту, – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.