  Киву про 0:1 с «Миланом»: «Интер» сыграл ниже своего уровня в 1-м тайме, мог и должен был сделать больше. Впереди еще 10 матчей, надо воспользоваться тем заделом, который мы создали»
45

Киву о поражении от «Милана»: мы могли и должны были сделать больше.

Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в Серии А.

– Мы провели первый тайм ниже своего уровня и пропустили гол. В первые 20 минут после перерыва мы играли лучше и создали пару моментов. В концовке пытались взять их низкий блок в окружение, изменив схему, но не смогли сравнять счет.

Нам недоставало точности, наши навесы всегда перехватывали их защитники. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали до сих пор.

Мы могли и должны были сделать больше [в первом тайме]. Наша игра всегда зависит от работы форвардов. Я доволен тем, что они пытались делать, но в таких матчах всегда есть куда расти. Нужно было играть с большей интенсивностью и лучше распоряжаться моментами.

– Что думаете по поводу неназначенного пенальти?

– Есть ВАР, есть помощник ВАР, они все проверили. Мне нечего сказать. Я думаю только о том, что мы должны делать лучше, и о своих решениях.

Впереди еще 10 матчей, можно набрать 30 очков. Надо воспользоваться тем заделом, который мы создали к этому моменту, – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Предполагаю что с Киву будут расставаться. Даже когда возьмут скудетто. По мне так второй тайм был хуже, чем первый. Особенно после замен. Неуклюжих замен.
Ответ ЭЙС-08
Предполагаю что с Киву будут расставаться. Даже когда возьмут скудетто. По мне так второй тайм был хуже, чем первый. Особенно после замен. Неуклюжих замен.
Полностью согласен. В следующем сезоне Интер Индзаги закончится полностью - и будет Парма Киву. Характера нет, игра становится примитивнее с каждым месяцем.
Ответ Vlados 86
Полностью согласен. В следующем сезоне Интер Индзаги закончится полностью - и будет Парма Киву. Характера нет, игра становится примитивнее с каждым месяцем.
Приятно видеть адекватные мысли даже от фанатов Интера. Только шанс на то, что после скудетто уволят тренера равен практически нулю. Но уровень Киву определён абсолютно верно
Будет забавно, если Интер умудрится упустить скудетто. Но если кто-то и может это сделать, то это они.
Ответ Denosaur
Будет забавно, если Интер умудрится упустить скудетто. Но если кто-то и может это сделать, то это они.
Милану не по силам отыграть такой разрыв.
Ответ Denosaur
Будет забавно, если Интер умудрится упустить скудетто. Но если кто-то и может это сделать, то это они.
Вряд ли
Но забавно будет, если возьмёт скудетто, сливая топам Италии, но выигрывая у остальных
Скудетто есть скудетто, чемпионство в матчах с основной частью чемпионата и берут, но все равно как-то необычно
Киву надо просто шлем надевать.
Тревожный факт для "Интера": за последние полвека "сине-черные" никогда не выигрывали Скудетто без хотя бы одной за сезон победы в дерби, а с 1953-го ни разу не становились чемпионами с более чем 4 поражениями за сезон в Серии А.
Ответ Валерий Гусев
Тревожный факт для "Интера": за последние полвека "сине-черные" никогда не выигрывали Скудетто без хотя бы одной за сезон победы в дерби, а с 1953-го ни разу не становились чемпионами с более чем 4 поражениями за сезон в Серии А.
Крайне любопытная статистика. Можно еще добавить, что чемпионат Италии крайне редко выигрывают тренеры иностранцы. А те иностранцы, которые выигрывают, как правило очень опытные и большие тренеры - Эрикссон с Лацио, Моуринью с Интером последние примеры. Киву, с первым полноценным сезоном в качестве тренера, в эту парадигму совсем не вписывается.
Ответ Валерий Гусев
Тревожный факт для "Интера": за последние полвека "сине-черные" никогда не выигрывали Скудетто без хотя бы одной за сезон победы в дерби, а с 1953-го ни разу не становились чемпионами с более чем 4 поражениями за сезон в Серии А.
Так Ювентус хлопнули. Чем не дерби?))
Весь матч Интер провел ниже своего уровня. Макс уделал физрука Киву своим автобусом. Интер при Киву стал играть хуже.
А я считаю, что вопросы к футболистам. Они еле ходили по полю, хотя отдыхали в кубке. Также считаю, что барелла, мхитарян и чалхан уже дали макимум, это уже не топы, а просто хорошие игроки. Хочется поругать напов, мол пока есть шанс, надо было играть, но как доставляли мяч, пешком, там тяжко было что-то сделать. Интеру нужно сливать тюрама, чалхана, фратеззи, может и бареллу и строить полузациту, плюс нужен вратарь , правый защитник и центральный, возможно будет перестройка, но она нужна. а то будет как и раньше, максимум выдохшиеся без сувоевременной обновы будут за 4-ку бороться, а может и ниже.
