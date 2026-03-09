  • Спортс
Хави о возвращении Месси в «Барсу» в 2023-м: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил»

Хави рассказал, как Лапорта помешал возвращению Месси в «Барсу» в 2023 году.

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что помешало возвращению Лионеля Месси в каталонский клуб в 2023 году. 

– Он мог вернуться в «Барселону», когда вы были главным тренером?

– Тут президент тоже говорит не всю правду. Переход Лео уже фактически был согласован. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались с ним, и он сказал мне, что у него есть желание вернуться. Я видел его в команде. Мы общались до марта, и я сказал ему: «Когда дашь мне «зеленый свет», я сообщу президенту», потому что с футбольной точки зрения я абсолютно видел его в составе.

– И что произошло дальше?

– Президент начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил.

– Он объяснил почему?

– Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки – потому что с другой стороны ему уже сообщили, что это невозможно. Я позвонил его отцу и сказал: «Так не может быть, Хорхе». А он ответил: «Поговори с президентом».

И я снова объяснял: «Мы уже пять месяцев общаемся с Лео, все фактически готово. С футбольной точки зрения никаких сомнений нет, с экономической – мы будем играть на «Монжуике» и устроим настоящий «последний танец», как у Майкла Джордана, все было готово, – сказал Хави

Очень много Хави наговорил в интервью. Этакая информационная бомба перед выборами.
Понятно,что выиграет Жоан,но осадочек останется
Лапорта поступил не сентиментально, но очень верно. Оставить Хави еще и вернуть Месси, это был путь назад. Никакого будущего у такой затеи не было. За эти 3 года Ямаль и Педри полностью приняв на себя роль главных лидеров на поле, выросли до уровня мировых звезд. Присутствии такой величины как Месси действовало бы на них как слишком сильное электромагнитное поле на электронный блок управления (подавляло бы смелую инициативу).
Педри с Месси играл шикарно, у них была химия, так что это всё полная чушь. Тому же Дону Андресу ни Месси, ни другие глыбы футбола феерить не мешали.
Кстати да, Педри много раз в интервью вспоминал об игре с Месси, жалел что это продолжалось всего год.
Да не нужен Месси в Барсе. Что было, то прошло. Лапорта конечно утырок, что пришёл на обещании сохранить Месси и первым делом его скинул... Но уже постфактум Месси в Барсе - это бред. Не входят дважды в одну реку. А сейчас из 2026 можно констатировать, что Лапорта управляет клубом хорошо. Нашли наконец-то Тренера, а не клоунов, взрастили молодую суперталантливую поросль, возможно Педри-Гави-Ямаль станут не хуже Хави-Иньеста-Месси и всё у Барсы будет хорошо. А Лео пусть пенсионерит на пляжу, а потом в команду почётным послом возвращается. Это была славная охота, он всё что мог уже этой команде отдал.
Да. пожалуй, так и есть. Слишком красивую конструкцию создал Лапорта, чтобы ломать ее ради банальной ностальгии.
А.Педри-Гави-Ямаль вытащил Хави,а не Лапорта
Б.Флик по титулам даже Вальверде не превзошел
Ну и, а данном случае, все сделал правильно. Как и то, что поменял Хави на Флика.
- И планшет забрал, - добавил Хави
Бла-Блапорта
Спас бабабаааанкрота
Не думаю, что Месси где то будет лишним. Даже в его возрасте. В Барселоне он был бы дома. И думаю, что даже у Флика нашлось бы тактическое решение для Месси. На то он и Флик. На то и Месси.
Ответ vdulvdul
Не думаю, что Месси где то будет лишним. Даже в его возрасте. В Барселоне он был бы дома. И думаю, что даже у Флика нашлось бы тактическое решение для Месси. На то он и Флик. На то и Месси.
Оставьте вы Месси в покое, ему сорок лет почти, какая Европа
Роналду 41 , и что дальше? причем тут возраст? Разговор вообще не об этом. А о том, где и как великий футболист закончит карьеру. Барселона - это его дом. И Месси об этом очень много думает.
Лапорта - сукин сын, был , есть и будет
Но он наш сукин сын*)
Верю каждому слову, без иронии.
Верьте дальше)Клуб Гави как игрока первой команды зарегистрировать не мог , но тут оказывается могли Месси зарегистрировать)
А Лапорта утверждал обратное, что Месси сам передумал, предпочтя Майами. Кто ж балаболит, интересно.
Ну точно не Лапорта - он не может врать.
склонен думать, что Лапорта
