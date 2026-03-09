  • Спортс
  Аллегри о победе в дерби: «Интер» остается явным фаворитом Серии А, +7 очков – это очень много. Но «Милан» к марту набрал оптимальную форму, и теперь решается исход сезона»
Аллегри о победе в дерби: «Интер» остается явным фаворитом Серии А, +7 очков – это очень много. Но «Милан» к марту набрал оптимальную форму, и теперь решается исход сезона»

Аллегри о победе в дерби: «Интер» остается фаворитом Серии А.

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Интером» (1:0) в Серии А.

– В последний раз «Милан» выигрывал оба дерби в чемпионате в 2011 году. Помните, чем завершился тот сезон?

– Мы стали чемпионами. Но сейчас у «Интера» семиочковый отрыв, это много.

Мы набрали 60 очков, держим «Ювентус» и «Комо» позади себя. Мы шесть месяцев работали для того, чтобы к марту подойти в оптимальной форме. Теперь решается исход сезона.

Вся команда чувствует себя лучше, и было важно набрать очки. Приятно, что на игре присутствовало руководство, но мы пока еще ничего не достигли. Очень рады победе, но у нас их на одну меньше, чем нужно для достижения цели.

В первом тайме мы очень много бегали, а во втором немного отошли назад и позволили сделать несколько навесов, но реальных моментов не было. Мы организованно оборонялись и создали пару хороших ситуаций. При этом «Интер» остается явным фаворитом чемпионата, – сказал главный тренер «Милана» в интервью DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Рекомендуем