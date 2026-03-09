  • Спортс
  • «В футболе исторически доминировали мужчины, женщины преодолевали дополнительные барьеры. Стабильность и качество работы говорят громче стереотипов». Судья Муниз о неравенстве
17

Судья Муниз рассказала о дополнительных преградах для женщин в футболе.

Бразильский арбитр Дайан Муниз высказалась о «культурных стереотипах», существующих в футболе. 

«Футбол исторически был средой, где доминировали мужчины, поэтому женщинам, естественно, приходилось преодолевать дополнительные барьеры, чтобы попасть на самый высокий уровень и удержаться на нем.

Главная трудность – завоевать доверие там, где люди изначально не ожидают увидеть женщину, в роли арбитра на матче высокого уровня. Со временем подготовка, стабильность и качество работы говорят громче стереотипов», – сказал Муниз. 

Штайнхаус-Уэбб о женщинах-арбитрах: «Как мы поддерживаем их после родов, помогаем справляться с уходом за детьми? Планируем ли инфраструктуру – отдельные раздевалки, к примеру?»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
logoвысшая лига Бразилия
женский футбол
logoФИФА
logoсудьи
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А мужчины-подиумные модели должны зарабатывать на уровне женщин? Порноактеры? Или это работает в одну сторону?
Ответ Marcus-light
А мужчины-подиумные модели должны зарабатывать на уровне женщин? Порноактеры? Или это работает в одну сторону?
За прон реально обидно, пацаны стараются, пыхтят, делают по сути, всю работу, а бабки уходят бабам. Я сам не видел, родители рассказывали...
Ответ Jesse Boy
За прон реально обидно, пацаны стараются, пыхтят, делают по сути, всю работу, а бабки уходят бабам. Я сам не видел, родители рассказывали...
смотри прон с мужиками, там их точно деньгами не обделяют
Опять всего добились сами и вопреки всему и несмотря ни на что. 😁😂
Какие дополнительные барьеры? Все смотрят только мужской футбол и женщинам в нём делать нечего. Это понимать нужно, если женщина хочет работать в мужском футболе на уровне судьи или тренера
О чём вообще речь? О женском спорте?

Женский спорт - это вообще подобие спорта. С парой исключений, наверное, в виде какой-то художественной гимнастики, синхронного плавания... - чисто женских и эстетических видов. Всё. ВСЁ.

Наверное какие-то виды еще более-менее можно смотреть - теннис, биатлон... Но и то, хоть как-то смотрибельны они лишь по той причине, что там есть гендерное разделение. Убери это разделение и будет как в шахматах - где-то там за соткой самый "умный" представитель женщин. Вот и вся история.

И да, не путать спорт и занятия физкультурой. Физкультурой или любительским спортом занимайтесь хоть обзанимайтесь. Но "качать" за "равные права и оплаты" - совсем рехнулись?
Ответ Vals
О чём вообще речь? О женском спорте? Женский спорт - это вообще подобие спорта. С парой исключений, наверное, в виде какой-то художественной гимнастики, синхронного плавания... - чисто женских и эстетических видов. Всё. ВСЁ. Наверное какие-то виды еще более-менее можно смотреть - теннис, биатлон... Но и то, хоть как-то смотрибельны они лишь по той причине, что там есть гендерное разделение. Убери это разделение и будет как в шахматах - где-то там за соткой самый "умный" представитель женщин. Вот и вся история. И да, не путать спорт и занятия физкультурой. Физкультурой или любительским спортом занимайтесь хоть обзанимайтесь. Но "качать" за "равные права и оплаты" - совсем рехнулись?
В прошлом году на ЧМ по синхронному плаванию золото в сборной России добывал только Мальцев. Так что бабищи уже и здесь в пролёте. Осталось сделать олимпийским видом спорта мужскую художественную гимнастику (пробные турниры уже идут в Южной Америке) - и женло практически в полном составе отправится по трассам и борделям. Ни работать, ни рожать их величества не желают, а только потреблять - зачем тогда они вообще нужны?
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
В прошлом году на ЧМ по синхронному плаванию золото в сборной России добывал только Мальцев. Так что бабищи уже и здесь в пролёте. Осталось сделать олимпийским видом спорта мужскую художественную гимнастику (пробные турниры уже идут в Южной Америке) - и женло практически в полном составе отправится по трассам и борделям. Ни работать, ни рожать их величества не желают, а только потреблять - зачем тогда они вообще нужны?
Поуважительнее к синхронному. Наши девушки там легенды на все времена.
А дальше что будет? Женщина в мужской команде? И УЕФА какое-нибудь введет обязательную квоту в 50% девочек в команде по аналогии с бизнесом в некоторых странах Европы, где требование уже ставить их на рук должности (в футболе тоже).

После, как женщины начнут плохо играть и плакать после стыков на поле, потребуют отменить право играть на втором этаже и ещё что-то типа не трогать в борьбе за зад и грудь)

Про зарплаты уже давно плач Несмеяны, на пустом месте из денег, заработанных федерациями на мужском спорте, требуют платить им столько на уровне сборных. Да что там сборных, они на клубном уровне этого требуют)
Уже началось, съездите с Винисиусом на отдых Вам будет о чём поговорить.
Че сказать то хотел?
Все бы ничего, просто женский футбол невозможно смотреть, а так разницы никакой
Говорят, трудности закаляют: тот, кто умеет их преодолевать, добьётся большего. А остальные — либо не добьются, либо им остаётся только плак-плак.
Жаба душит что мужики гребут деньги на футболе .
Бабы тоже хотят , только они никому не интересные в футболе .
Тут то и надо разыграть карту неравенства и сексизма, как им тяжело
