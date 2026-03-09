«В футболе исторически доминировали мужчины, женщины преодолевали дополнительные барьеры. Стабильность и качество работы говорят громче стереотипов». Судья Муниз о неравенстве

Судья Муниз рассказала о дополнительных преградах для женщин в футболе.

Бразильский арбитр Дайан Муниз высказалась о «культурных стереотипах», существующих в футболе.

«Футбол исторически был средой, где доминировали мужчины, поэтому женщинам, естественно, приходилось преодолевать дополнительные барьеры, чтобы попасть на самый высокий уровень и удержаться на нем.

Главная трудность – завоевать доверие там, где люди изначально не ожидают увидеть женщину, в роли арбитра на матче высокого уровня. Со временем подготовка, стабильность и качество работы говорят громче стереотипов», – сказал Муниз.

