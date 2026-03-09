«В футболе исторически доминировали мужчины, женщины преодолевали дополнительные барьеры. Стабильность и качество работы говорят громче стереотипов». Судья Муниз о неравенстве
Судья Муниз рассказала о дополнительных преградах для женщин в футболе.
Бразильский арбитр Дайан Муниз высказалась о «культурных стереотипах», существующих в футболе.
«Футбол исторически был средой, где доминировали мужчины, поэтому женщинам, естественно, приходилось преодолевать дополнительные барьеры, чтобы попасть на самый высокий уровень и удержаться на нем.
Главная трудность – завоевать доверие там, где люди изначально не ожидают увидеть женщину, в роли арбитра на матче высокого уровня. Со временем подготовка, стабильность и качество работы говорят громче стереотипов», – сказал Муниз.
Штайнхаус-Уэбб о женщинах-арбитрах: «Как мы поддерживаем их после родов, помогаем справляться с уходом за детьми? Планируем ли инфраструктуру – отдельные раздевалки, к примеру?»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
Женский спорт - это вообще подобие спорта. С парой исключений, наверное, в виде какой-то художественной гимнастики, синхронного плавания... - чисто женских и эстетических видов. Всё. ВСЁ.
Наверное какие-то виды еще более-менее можно смотреть - теннис, биатлон... Но и то, хоть как-то смотрибельны они лишь по той причине, что там есть гендерное разделение. Убери это разделение и будет как в шахматах - где-то там за соткой самый "умный" представитель женщин. Вот и вся история.
И да, не путать спорт и занятия физкультурой. Физкультурой или любительским спортом занимайтесь хоть обзанимайтесь. Но "качать" за "равные права и оплаты" - совсем рехнулись?
После, как женщины начнут плохо играть и плакать после стыков на поле, потребуют отменить право играть на втором этаже и ещё что-то типа не трогать в борьбе за зад и грудь)
Про зарплаты уже давно плач Несмеяны, на пустом месте из денег, заработанных федерациями на мужском спорте, требуют платить им столько на уровне сборных. Да что там сборных, они на клубном уровне этого требуют)
Бабы тоже хотят , только они никому не интересные в футболе .
Тут то и надо разыграть карту неравенства и сексизма, как им тяжело