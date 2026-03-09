Холанд выложил пост о своей бороде с эмодзи бородатой блондинки и опубликовал фото: «Растет медленно-медленно»
Эрлинг Холанд выложил фото и написал пост о своей бороде.
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии выложил фотографии своей бороды и написал, что она медленно растет.
«Борода растет медленно-медленно», – написал Холанд.
Свой пост он сопроводил эмодзи с бородатой блондинкой.
Фото: соцсеть Эрлинга Холанда.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Эрлинга Холанда в X
Скоро бриться начнет, голос сломается.
Полотенцем вафельным для начала
Так это все. Она уже выросла. Больше не будет
Пусть Эрлинг не парится) У той блогерши она вообще не растет)
Переписанный... в обратную сторону
У тебя есть борода... Я скажу тебе да - Арсенал
Одна из самых футбольных новостей...
кто то называет это бородой ?
Папаша, закурить не найдётся?
