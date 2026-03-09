  • Спортс
  Холанд выложил пост о своей бороде с эмодзи бородатой блондинки и опубликовал фото: «Растет медленно-медленно»
Фото
11

Холанд выложил пост о своей бороде с эмодзи бородатой блондинки и опубликовал фото: «Растет медленно-медленно»

Эрлинг Холанд выложил фото и написал пост о своей бороде.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии выложил фотографии своей бороды и написал, что она медленно растет. 

«Борода растет медленно-медленно», – написал Холанд. 

Свой пост он сопроводил эмодзи с бородатой блондинкой.

Фото: соцсеть Эрлинга Холанда

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Эрлинга Холанда в X
Скоро бриться начнет, голос сломается.
Ответ Фут.Боль
Скоро бриться начнет, голос сломается.
Полотенцем вафельным для начала
Так это все. Она уже выросла. Больше не будет
Пусть Эрлинг не парится) У той блогерши она вообще не растет)
Переписанный... в обратную сторону
У тебя есть борода... Я скажу тебе да - Арсенал
Одна из самых футбольных новостей...
кто то называет это бородой ?
Папаша, закурить не найдётся?
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
26 минут назадТесты и игры
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
46 минут назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
сегодня, 11:13
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
сегодня, 10:53
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
