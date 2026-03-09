  • Спортс
  Степашин о раскрепощенности игроков: «Надо относиться к людям по-людски и понимать, что «Динамо» для тебя – это не проходной пропуск. Надо любить команду»
Степашин о раскрепощенности игроков: «Надо относиться к людям по-людски и понимать, что «Динамо» для тебя – это не проходной пропуск. Надо любить команду»

Сергей Степашин дал понять, что успешные выступления «Динамо» при Ролане Гусеве связаны с хорошим отношением тренера к футболистам.

– Сергей Вадимович, поздравляем с победой. 4:1 – опять разгром! После возобновления сезона «Динамо» забило в трех матчах уже 12 мячей – что случилось?

– Команда играет в свой футбол. Есть тренер отечественный, который любит и понимает «Динамо». В общем-то и все.

– Все отметили, что бело-голубые играли очень раскрепощенно. Может, потому что снег пошел?

– Да нет, просто команда играет в футбол. Надо относиться к людям по-людски. И надо понимать, что «Динамо» для тебя – это не проходной пропуск. Надо любить команду, любить футбол.

– Уже второй раз подряд Гусев выпускает 17-летнего Маринкина. В чем стратегия «Динамо»?

– Хороший мальчик. Я думаю, что у нас есть еще много молодых замечательных ребят. Я надеюсь, что и Костя Тюкавин забьет свой гол. У нас впереди борьба за Кубок страны.

– «Динамо» уже на седьмом месте. С такой игрой можно подумать и о медалях?

– Я уже тысячу раз говорил: когда Юрий Павлович Семин выиграл Кубок, «Локомотив» занял седьмое место, на следующий год он стал чемпионом страны. Кстати, Юрий Павлович мне сегодня первым позвонил, – сказал член совета директоров «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так чего же вы не отнеслись к Ролану по-людски, а пошли искать нового тренера прошлым летом? Это к вам вопрос.
Ответ Amalfitano
Так чего же вы не отнеслись к Ролану по-людски, а пошли искать нового тренера прошлым летом? Это к вам вопрос.
Может быть потому, что сам Ролан тогда выступил не по-людски, на что, в частности, намекал Слуцкий? Ведь были основания сомневаться. Тут вы без закуски выступили.
Ответ Эндрю81
Может быть потому, что сам Ролан тогда выступил не по-людски, на что, в частности, намекал Слуцкий? Ведь были основания сомневаться. Тут вы без закуски выступили.
Правильно Ролан про Карпина всё сказал. Слуцкий бы, прежде чем упрекать, про Шустикова рассказал... Тоже мне совесть футбольной России. Матом с Дзюбой передачу вёл, позорище...
Вадимыч бы поменьше отсвечивал и трезвонил. Результаты любят тишину.
«Динамо» забило в трех матчах уже не 12 мячей, а 13 мячей, журналист «Космомольской правды» считать бы научился 4+5+4
Ответ Вэлс
«Динамо» забило в трех матчах уже не 12 мячей, а 13 мячей, журналист «Космомольской правды» считать бы научился 4+5+4
Ну это всё меняет прям!
Ответ Вэлс
«Динамо» забило в трех матчах уже не 12 мячей, а 13 мячей, журналист «Космомольской правды» считать бы научился 4+5+4
Да, Гения тоже в прямом эфире не дружил с математикой
У Степашина по ходу интервью берут когда он уже шлёпнет
Ответ чакушка
У Степашина по ходу интервью берут когда он уже шлёпнет
Специально выжидают такие моменты ))
Динамо молодцы, но у нас в чемпионате принято превозносить команды, одержавшие 2-3 победы подряд, а дальше, как правило, происходит спад и невнятные результаты. Это прям тенденция. Лучше отказаться от хвалебных од, так надежнее
Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше.
Президент , как всегда в точку ! *
* С.В. Степашин - Президент Российского книжного союза .
Динамики красавцы конечно.
Но после сегодняшних матчей представил Локо в виде котика из Шрека который такой:
- Это мне?)))
Журналист один мяч зажал.
Странное высказыванин про отношение "по-людски".
Динамо показывало нормальные результаты и симпатичный футбол, когда были тренером Личка, а до этого Шварц. Если он хотел таким образом "месседж" послать Валере, то как-то не тонко получилось, а в стиле пенсионеркого нравоучения.
