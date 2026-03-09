«Милан» выиграл оба дерби с «Интером» в Серии А впервые с сезона-2010/11. Тогда тренером тоже был Аллегри

«Милан» во второй раз при Аллегри выиграл два дерби в одном чемпионате.

«Милан » выиграл оба дерби в чемпионате впервые за пятнадцать лет.

Сегодня команда Массимилиано Аллегри одолела «нерадзурри» в 28-м туре Серии А. В 12-м туре она победила с таким же счетом.

В последний раз «Милан» одерживал две победы над «Интером » в чемпионате в сезоне-2010/11. Это был первый сезон Аллегри во главе «россонери».

Всего у красно-черных три победы в дерби подряд. Прошлой весной они разгромили «Интер» в Кубке Италии со счетом 3:0.