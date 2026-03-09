Мяч попал в руку Риччи в штрафной «Милана» на 95-й. Судья не дал «Интеру» пенальти
«Интер» не получил пенальти в конце матча с «Миланом».
«Интер» претендовал на одиннадцатиметровый в последние мгновения игры с «Миланом» в Серии А.
На 95-й минуте мяч отскочил от груди Дензела Думфриса в направлении находившегося в двух метрах от него Самуэле Риччи. Итальянский хавбек пытался убрать руку за спину, но не успел – мяч попал в нее.
Главный судья Даниэле Довери не зафиксировал нарушения правил. Матч завершился победой «Милана» со счетом 1:0.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
34 комментария
Там куда более занятный был эпизод до этого, когда игрока Интера толкнули в спину в штрафной, причем достаточно сильно, что он отлетел как пробка.))
Это все лирика. Результат на табло.
Забей армян, могло бы все по другому быть, но и это из разряда абы да кабы.
✅ Inter 0-1 Milan
✅ Inter 0-3 Milan
➖ Milan 1-1 Inter
➖ Milan 1-1 Inter
✅ Inter 2-3 Milan
✅ Inter 1-2 Milan
А вы говорите китайские линии, китайские линии. 😂