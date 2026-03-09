Фото
34

Мяч попал в руку Риччи в штрафной «Милана» на 95-й. Судья не дал «Интеру» пенальти

«Интер» не получил пенальти в конце матча с «Миланом».

«Интер» претендовал на одиннадцатиметровый в последние мгновения игры с «Миланом» в Серии А.

На 95-й минуте мяч отскочил от груди Дензела Думфриса в направлении находившегося в двух метрах от него Самуэле Риччи. Итальянский хавбек пытался убрать руку за спину, но не успел – мяч попал в нее.

Главный судья Даниэле Довери не зафиксировал нарушения правил. Матч завершился победой «Милана» со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Даниэле Довери
Если смотреть тупо скриншот, то может и какой-то сумасшедший будет говорить о пенальти. Если смотреть видео, то Ричи прижимал руку к телу и близко никакой игры рукой там и не было
Он сделал движение прижимая ее, когда мяч уже попал в руку, при этом локоть и вовсе отводил.
Там куда более занятный был эпизод до этого, когда игрока Интера толкнули в спину в штрафной, причем достаточно сильно, что он отлетел как пробка.))
Это все лирика. Результат на табло.
Забей армян, могло бы все по другому быть, но и это из разряда абы да кабы.
Мяч летит ему в ребра. Там руку ты никуда не денешь. Если её отрезать, то мяч врежется в него и отскочит, он не изменил игрой рукой ситуацию никак)
Кликбейт, успокойтесь там. Более сильный клуб выиграл
По турнирной таблице Серии А такого не скажешь.
✅ Inter 0-1 Milan
✅ Inter 0-3 Milan
➖ Milan 1-1 Inter
✅ Inter 2-3 Milan
✅ Inter 1-2 Milan
А ещё раньше?
То есть, семь последних матчей - это маленькая выборка? По-моему, очень показательно и случайность совсем не похоже. :) Случайность - это выход Интера в финал ЛЧ в прошлом году.
Режим судья выбрал правильный. При докапывании он мог и Бастони удалять за фол на Рабьо.
Ну вообще раньше такие давали. Хотя 95 минута накалённого дерби... тут нужно было взять маяч в руки и побежать с ним для пенальти. Игроки Интера не искали возможности пробить, они искали руки наших игроков. И это факт.
Каких ваших? У Риччи рука была в естественном положении, какие ещё пенальти, раньше давали, когда это раньше? ВАР смотрел, там реально в динамике, ну ни разу не пенальти, ты тут зато начинаешь сказки рассказывать.
Если со спины смотреть, то может показаться, что мяч в руку попал. Но на другом повторе мяч будто бы вообще в бедро попал.
Более, чем уверен, что абсолютное большинство тех, кто сейчас кричит, что пенальти не было, если бы это случилось в штрафной Интера - уже были причитания и жалобы в стиле "маротта купил судей", "картон" и прочую чепуху, которую мы тут обычно читаем после каждого матча Интера.
Судья вообще звезда. 😁
А вы говорите китайские линии, китайские линии. 😂
Слабая игра от Интера. На кивубол невозможно смотреть
Это не пенальти
