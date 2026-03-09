Мяч попал в руку Риччи в штрафной «Милана» на 95-й. Судья не дал «Интеру» пенальти

«Интер» не получил пенальти в конце матча с «Миланом».

«Интер» претендовал на одиннадцатиметровый в последние мгновения игры с «Миланом» в Серии А.

На 95-й минуте мяч отскочил от груди Дензела Думфриса в направлении находившегося в двух метрах от него Самуэле Риччи. Итальянский хавбек пытался убрать руку за спину, но не успел – мяч попал в нее.

Главный судья Даниэле Довери не зафиксировал нарушения правил. Матч завершился победой «Милана» со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports