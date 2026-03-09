  • Спортс
  • Фанат «Пройссена» выдернул кабель монитора ВАР, чтобы судья не дал пенальти в пользу «Герты». Арбитр объявил, что видеоассистенты зафиксировали фол, и назначил 11-метровый
Фанат «Пройссена» выдернул кабель монитора ВАР, чтобы судья не дал пенальти в пользу «Герты». Арбитр объявил, что видеоассистенты зафиксировали фол, и назначил 11-метровый

Фанат отключил монитор ВАР, чтобы судья не назначил пенальти.

«Пройссен Мюнстер» уступил «Герте» на своем поле в матче второй Бундеслиги (1:2). 

В конце первого тайма в пользу берлинской команды был назначен пенальти, который реализовал Фабиан Резе

Главный судья Феликс Бикель изначально не зафиксировал фол в штрафной хозяев, однако видеоассистент Катрин Рафальски сообщила судье, что было нарушение правил.

Бикеля пригласили к монитору ВАР, однако экран не выдавал картинку. Как сообщается, болельщик «Пройссена» в маске выдернул кабель питания монитора.

Тогда судья по громкой связи объявил, что его коллеги из ВАР зафиксировали нарушение, и назначил пенальти.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportschau
ловко он это придумал
Вот это я понимаю)
Фан с большой буквы
