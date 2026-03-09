  • Спортс
  Моуринью об удалении: «Судья заявил, что я выбил мяч в сторону скамейки «Порту» – это ложь. Моя техника неидеальна, после голов я часто выбиваю мяч на трибуну, чтобы порадовать фанатов»
Моуринью об удалении: «Судья заявил, что я выбил мяч в сторону скамейки «Порту» – это ложь. Моя техника неидеальна, после голов я часто выбиваю мяч на трибуну, чтобы порадовать фанатов»

Моуринью об удалении против «Порту»: ложь, что я выбил мяч на скамейку соперника.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после ничьей с «Порту» (2:2) высказался о своем удалении и работе судейской бригады. 

Отметим, что после гола Леандро Баррейро на 88-й минуте Моуринью пнул мяч и спровоцировал недовольство со стороны тренерского штаба соперника, в частности – Лучо Гонсалеса. Между ними возникла перепалка. Главный судья Жоау Педру Пиньейру показал тренеру «Бенфики» красную карточку.

«Судья сказал, что удалил меня за то, что я выбил мяч в сторону скамейки запасных «Порту». Это абсолютная ложь. Часто после наших голов я выбиваю мяч на трибуну, чтобы отдать его какому-нибудь счастливому болельщику. Знаю, что моя техника не идеальна, но я целился именно на трибуну.

Меня удалили, а четвертый судья проделал ужасную работу во время матча и продолжил в том же духе, когда сказал арбитру, что я выбил мяч [в сторону скамейки]», – заявил Моуринью. 

Даже Александр Мостовой поставил Мауру 7 из 10 по шкале футбольных людей. Судьям позор, что тащили Порту
Ответ Direct free kick
Даже Александр Мостовой поставил Мауру 7 из 10 по шкале футбольных людей. Судьям позор, что тащили Порту
Ваша правда про судью !
А ещё ЛЧ судит , собака
Ответ Direct free kick
Даже Александр Мостовой поставил Мауру 7 из 10 по шкале футбольных людей. Судьям позор, что тащили Порту
у вас персофанов моура всегда судьи тащат другие команды)))))
Какой же он неисправимый)
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Какой же он неисправимый)
Лучший !
Жозе никогда не меняется
Очередной судья, который не любит Моуринью, все ясно.
Надо на тренировках отрабатывать удар, а стоять с краю со свистком.
«Бенфика» сыграла вничью с «Порту», уйдя с 0:2, Моуринью удален после стычки с тренерами соперника. У «орлов» 14 побед и 7 ничьих в лиге при Жозе, отставание от 1-й строчки – 7 очков
