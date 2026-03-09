«Милан» сократил отставание от «Интера» до 7 очков за 10 туров до конца сезона. «Наполи» в 11 очках от лидера, «Комо» и «Рома» – в 16, «Ювентус» – в 17
Отрыв «Интера» от «Милана» сократился до 7 очков.
«Милан» приблизился к «Интеру» благодаря победе в дерби.
Команда Массимилиано Аллегри одолела «нерадзурри» в 28-м туре – 1:0.
Перед этим матчем на счету «Милана» было 57 очков, «Интера» – 67. Теперь разрыв сократился до 7 баллов.
«Наполи» идет третьим с 56 очками, «Комо» и «Рома» набрали по 51 очку, у «Ювентуса» их 50.
До завершения чемпионата остается 10 туров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Что по игре. Я такого автобуса ещё в жизни не видел, который мы припарковали на весь второй тайм. 23 года футбол смотрю). Здорово, что победили. Но это было опасно. Интер легко обыгрывает в это сезоне подобные автобусы. Но игра забудется, а счёт останется:) С победой всех, Миланисты)))