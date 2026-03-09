  • Спортс
38

«Милан» сократил отставание от «Интера» до 7 очков за 10 туров до конца сезона. «Наполи» в 11 очках от лидера, «Комо» и «Рома» – в 16, «Ювентус» – в 17

Отрыв «Интера» от «Милана» сократился до 7 очков.

«Милан» приблизился к «Интеру» благодаря победе в дерби.

Команда Массимилиано Аллегри одолела «нерадзурри» в 28-м туре – 1:0.

Перед этим матчем на счету «Милана» было 57 очков, «Интера» – 67. Теперь разрыв сократился до 7 баллов.

«Наполи» идет третьим с 56 очками, «Комо» и «Рома» набрали по 51 очку, у «Ювентуса» их 50.

До завершения чемпионата остается 10 туров.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Молодцы! Унижением картонных доволен.
Ответ Дмитрий
Молодцы! Унижением картонных доволен.
В Макса верим, тихой сапой идёт к Скудетто, хейтерам страдать!
Ответ Дмитрий
Молодцы! Унижением картонных доволен.
Дали порадоваться бедолагам,скудетто все равно в кармане
Если бы Милан научился не терять очки со всяким дном, забрали бы титул в этом сезоне, но уже поздно. А так всегда приятно обыграть соседей 💪🏻
Ответ Mykytka
Если бы Милан научился не терять очки со всяким дном, забрали бы титул в этом сезоне, но уже поздно. А так всегда приятно обыграть соседей 💪🏻
Надающего нет как у Наполи, где был Лукаку и Мактомини забивающий с его передач
Типичная хладнокровная победа в стиле Аллегри. Как же обидно за эти беспонтовые потери очков с аутсайдерами, могли бы вполне себе побороться за титул. Радует, что Интер уже какой матч к ряду вообще не понимает как играть с Миланом. Вся игра это попытаться нырнуть и заработать пенальти. Всех с победой
Ответ Блуждающий странник
Типичная хладнокровная победа в стиле Аллегри. Как же обидно за эти беспонтовые потери очков с аутсайдерами, могли бы вполне себе побороться за титул. Радует, что Интер уже какой матч к ряду вообще не понимает как играть с Миланом. Вся игра это попытаться нырнуть и заработать пенальти. Всех с победой
У Макса по другому никак, либо обыгрываешь Интер, но отлетаешь от Парм и катаешь унылые нули с крэмонезами и сливаешь Сериал. Либо обыгрываешь аутсайдеров и получаешь трешку от Интера, и все равно без титула. В следующем году ЛЧ, будет как у Наполи в этом году - мимо всего и сразу. Единственный шанс был в этом году, но в отличие от Парика вам это не под силу
Ответ Блуждающий странник
Типичная хладнокровная победа в стиле Аллегри. Как же обидно за эти беспонтовые потери очков с аутсайдерами, могли бы вполне себе побороться за титул. Радует, что Интер уже какой матч к ряду вообще не понимает как играть с Миланом. Вся игра это попытаться нырнуть и заработать пенальти. Всех с победой
Они со всеми пытаются так играть
Ох, смотрел я как-то, давеча или на медни, тут как кому больше нравится, игру Милан - Интер: это же ужас, чтобы так подсуживать этим сине-черным кускам г..вна, это надо постараться, Милан и Аллегри - Молодцы, А НЕДОдзурри- какашке так и надо!
Тоже верно. Очень не хватает!
Одно можно сказать точно - Чемпион Италии в этом году останется в Милане)
Месилово за 4 место обещает быть интересным!
Не удивлюсь, если физрук Киву профукает преимущество и скатиться на второе место
Ответ Андрюха с района
Не удивлюсь, если физрук Киву профукает преимущество и скатиться на второе место
Кадендарь не позволит, вы с аутсайдерами не теряете особо
Ответ Алексей Гусев
Кадендарь не позволит, вы с аутсайдерами не теряете особо
Аталанта, Рома, Комо, Лацио, Болонья - это не аутсайдеры.
Много пишут про судей, но честно, к Довери претензий нету. Про удар коленом Бареллы Салемакерсу вообще смешно. Там борьба, в которой оба летели плашмя на газон. А жёлтая Модричу за эмоции, а не за фол, который был грубым.
Что по игре. Я такого автобуса ещё в жизни не видел, который мы припарковали на весь второй тайм. 23 года футбол смотрю). Здорово, что победили. Но это было опасно. Интер легко обыгрывает в это сезоне подобные автобусы. Но игра забудется, а счёт останется:) С победой всех, Миланисты)))
Если Антоха снова подружился со своей головой, то и его клуб может включится в борьбу за Скудетто.😇🤌
Ответ Футбол, хоккей итд
Если Антоха снова подружился со своей головой, то и его клуб может включится в борьбу за Скудетто.😇🤌
нет, у Интера уже нет конкурентов, посмотри календари "претендентов", поймешь.
