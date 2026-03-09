«Милан» сократил отставание от «Интера» до 7 очков за 10 туров до конца сезона. «Наполи» в 11 очках от лидера, «Комо» и «Рома» – в 16, «Ювентус» – в 17

Отрыв «Интера» от «Милана» сократился до 7 очков.

«Милан » приблизился к «Интеру » благодаря победе в дерби.

Команда Массимилиано Аллегри одолела «нерадзурри» в 28-м туре – 1:0.

Перед этим матчем на счету «Милана» было 57 очков, «Интера» – 67. Теперь разрыв сократился до 7 баллов.

«Наполи » идет третьим с 56 очками, «Комо» и «Рома » набрали по 51 очку, у «Ювентуса » их 50.

До завершения чемпионата остается 10 туров.