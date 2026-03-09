«Атлетико» и Netflix договорились о продвижении фильма по мотивам «Острых козырьков». Игроки поучаствуют в проморолике, на «Метрополитано» откроют бар и барбершоп, стилизованные под сериал

«Атлетико» поучаствует в рекламной кампании фильма от Netflix.

«Атлетико » и стриминговый сервис Netflix подписали соглашение о продвижении фильма The Immortal Man (англ. «бессмертный» – Спортс’‘), рассказывающего о дальнейшей судьбе Томаса Шелби – главного героя сериала «Острые козырьки» в исполнении Киллиана Мерфи.

Фильм выйдет на платформе 20 марта. Клуб будет рекламировать кино в своих социальных сетях. Также будет снят рекламный ролик с участием игроков команды.

Перед матчем Ла Лиги против «Хетафе» 14 марта на стадионе «Метрополитано» игроков «Атлетико» будут сопровождать люди в образе персонажей из «Острых козырьков», которые будут «обеспечивать их безопасность».

На стадионе появятся стилизованные под Бирмингем 1930-х годов места: бар Garrison, барбершоп в стиле того времени, актеры в кепках, как у героев сериала, будут раздавать болельщикам газеты и береты.

Финансовые детали сделки не раскрываются.