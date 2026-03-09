У «Милана» 5 побед и 2 ничьих с «Интером» после ухода Пиоли. До этого было 6 поражений подряд

«Милан» 7 матчей не проигрывает «Интеру».

«Милан» продлил серию без поражений от «Интера » после ухода Стефано Пиоли с поста главного тренера.

Сегодня команда Массимилиано Аллегри одержала победу со счетом 1:0 в 28-м туре Серии А.

Это было седьмое миланское дерби с момента расставания «россонери» с Пиоли. «Милан» за это время одержал пять побед и дважды сыграл с «нерадзурри» вничью.

До этого «Милан » проиграл «Интеру» шесть раз подряд.