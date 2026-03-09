  • Спортс
  • У «Милана» 5 побед и 2 ничьих с «Интером» после ухода Пиоли. До этого было 6 поражений подряд
У «Милана» 5 побед и 2 ничьих с «Интером» после ухода Пиоли. До этого было 6 поражений подряд

«Милан» 7 матчей не проигрывает «Интеру».

«Милан» продлил серию без поражений от «Интера» после ухода Стефано Пиоли с поста главного тренера.

Сегодня команда Массимилиано Аллегри одержала победу со счетом 1:0 в 28-м туре Серии А. 

Это было седьмое миланское дерби с момента расставания «россонери» с Пиоли. «Милан» за это время одержал пять побед и дважды сыграл с «нерадзурри» вничью.

До этого «Милан» проиграл «Интеру» шесть раз подряд. 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
19 комментариев
Классический разгром от Алегри
Ответ Очки Эдгара Давидса
Классический разгром от Алегри
Топ коммент 😂😂
Милан вытянул отличную карту - самого опытного тренера в Италии, который такие матчи как орехи щелкает.
Ничего выдающегося на поле, но три очка в копилку.
Весьма неплохо. ))
Максон хозяин Интера
Ответ Kubinec_
Максон хозяин Интера
Пожелаем Максону догнать Интер
Ответ Кефтеме
Пожелаем Максону догнать Интер
И конечно же обогнать!
При Маэстро Пиоли Милан четыре года подряд финишировал в топ-3, взял кубок Скудетто впервые за 10+ лет и дошел до полуфинала кубка ЛЧ впервые за сколько - лет 15?

Один из лучших тренеров в истории Милана
Ответ Vakhore
При Маэстро Пиоли Милан четыре года подряд финишировал в топ-3, взял кубок Скудетто впервые за 10+ лет и дошел до полуфинала кубка ЛЧ впервые за сколько - лет 15? Один из лучших тренеров в истории Милана
дык у вас кто спорт дир был ? правельно мальдини

и он сказал после 12 лч купите топов

его послали он ушел

но все почему то думают что это успех 1 пиоли )))

где ваш пиоли ? выпнули из флоренции
опять киву унижен да что такое ))

какой то липовый чемпион

1 победа топ 4

да и то с душком 🤣🤣🤣
А к чему постоянно упоминать Пиоли? А сколько чемпионств Милан взял после Пиоли? Сколько раз доходил дальше в ЛЧ после Пиоли?
Да Милан выиграл, но если матч смотреть, опять каким-то чудом.
Там у Интера было два момента когда забить было проще, чем промахнуться в первом тайме когда Мхитарян в кипера пробил метров с 5, когда защита неведомым образом рассыпалась и во втором тайме когда Эступиньян мяч подарил сопернику и потом так же по центру Ди Марко вроде пульнул мимо ворот, хотя позиция была убойная. И у Милана моментов как таковых и не было, гол сообразили конечно молодцы большие, опять на контратаке поймали, но кроме контратаки Милан вообще ничего предложить не может, потому с середняками и аутсайдерами сплошные мучения.

Потому и теряем очки с той же Фиорентиной или Дженоа, когда на последних минутах чудом ничью умудрялись забирать или с Пизой еле-еле так же на последних минутах победу добыли и с той же Пармой в итоге влетели.

Ну вот честно не верю я, что скудо Милан возьмёт, да и матчи вот не возможно смотреть,только под пивом, на трезвую голову ну такая тягомоть.
Ответ джинн
Да Милан выиграл, но если матч смотреть, опять каким-то чудом. Там у Интера было два момента когда забить было проще, чем промахнуться в первом тайме когда Мхитарян в кипера пробил метров с 5, когда защита неведомым образом рассыпалась и во втором тайме когда Эступиньян мяч подарил сопернику и потом так же по центру Ди Марко вроде пульнул мимо ворот, хотя позиция была убойная. И у Милана моментов как таковых и не было, гол сообразили конечно молодцы большие, опять на контратаке поймали, но кроме контратаки Милан вообще ничего предложить не может, потому с середняками и аутсайдерами сплошные мучения. Потому и теряем очки с той же Фиорентиной или Дженоа, когда на последних минутах чудом ничью умудрялись забирать или с Пизой еле-еле так же на последних минутах победу добыли и с той же Пармой в итоге влетели. Ну вот честно не верю я, что скудо Милан возьмёт, да и матчи вот не возможно смотреть,только под пивом, на трезвую голову ну такая тягомоть.
А разве проход Мхитаряна это не контратака?) А потеря мяча Эступиньяном под прессингом не похоже на отбор в центре под прессингом Милана который привел к голу? Очень похожие ситуации, но ты воспринимаешь их по разному так как предвзят. У Милана был ещё хороший момент когда Фофана вывел Леао на удар под левую и тот показал всем почему он переоценен. По факту игра была равной тут вряд ли можно за уши притянуть отскок, все три возможных результата смотрелись бы логично.
За такое короткое время поменять кардинально ничего невозможно.
Если такое происходит, значит был чистый слив тренера/разлад в коллективе.
Рекомендуем