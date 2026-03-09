У «Милана» 5 побед и 2 ничьих с «Интером» после ухода Пиоли. До этого было 6 поражений подряд
«Милан» 7 матчей не проигрывает «Интеру».
«Милан» продлил серию без поражений от «Интера» после ухода Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Сегодня команда Массимилиано Аллегри одержала победу со счетом 1:0 в 28-м туре Серии А.
Это было седьмое миланское дерби с момента расставания «россонери» с Пиоли. «Милан» за это время одержал пять побед и дважды сыграл с «нерадзурри» вничью.
До этого «Милан» проиграл «Интеру» шесть раз подряд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ничего выдающегося на поле, но три очка в копилку.
Весьма неплохо. ))
Один из лучших тренеров в истории Милана
и он сказал после 12 лч купите топов
его послали он ушел
но все почему то думают что это успех 1 пиоли )))
где ваш пиоли ? выпнули из флоренции
какой то липовый чемпион
1 победа топ 4
да и то с душком 🤣🤣🤣
Там у Интера было два момента когда забить было проще, чем промахнуться в первом тайме когда Мхитарян в кипера пробил метров с 5, когда защита неведомым образом рассыпалась и во втором тайме когда Эступиньян мяч подарил сопернику и потом так же по центру Ди Марко вроде пульнул мимо ворот, хотя позиция была убойная. И у Милана моментов как таковых и не было, гол сообразили конечно молодцы большие, опять на контратаке поймали, но кроме контратаки Милан вообще ничего предложить не может, потому с середняками и аутсайдерами сплошные мучения.
Потому и теряем очки с той же Фиорентиной или Дженоа, когда на последних минутах чудом ничью умудрялись забирать или с Пизой еле-еле так же на последних минутах победу добыли и с той же Пармой в итоге влетели.
Ну вот честно не верю я, что скудо Милан возьмёт, да и матчи вот не возможно смотреть,только под пивом, на трезвую голову ну такая тягомоть.
Если такое происходит, значит был чистый слив тренера/разлад в коллективе.