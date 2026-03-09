Круговой об 1:4 от «Динамо»: «ЦСКА провел ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов»

Круговой после поражения от «Динамо» заявил, что ЦСКА провел «ужасный матч».

Защитник ЦСКА Данил Круговой после поражения от «Динамо » (1:4) в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ заявил, что армейцы провели «ужасный матч», и извинился перед болельщиками.

«Не буду отрицать или оспаривать все, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов.

Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо за веру и поддержку!» – написал Круговой.