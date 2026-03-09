Круговой об 1:4 от «Динамо»: «ЦСКА провел ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов»
Круговой после поражения от «Динамо» заявил, что ЦСКА провел «ужасный матч».
Защитник ЦСКА Данил Круговой после поражения от «Динамо» (1:4) в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ заявил, что армейцы провели «ужасный матч», и извинился перед болельщиками.
«Не буду отрицать или оспаривать все, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов.
Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо за веру и поддержку!» – написал Круговой.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
Проклятье коней - Баринов.
Пока и он и Гонду не оправдывают надежд. Рейс тоже вчера обделался, Виктор и был слабым… Короче, зимняя трансферная кампания оказалась провальной. Пока, надеюсь.
Главное, не искать оправданий нелепых, сетовать на судейство или расистов. Проиграли 1:4 - тут ничего сослагательного быть не может. Но по игре, в целом, молодцы. Не опустили руки, вернули и интригу в матче, но невозможно поддерживать весь матч такой темп без ошибок, тем более с таким Динамо. Соперник тоже хороший матч провёл, не закрылся в обороне, пытаясь удержать преимущество. Динамо бегает отлично, в атаку уж точно быстро выбегают.
А если посмотреть второй гол в динамике, то офсайд у игрока Динамо который перед ударом закрывает обзор, но посмотрели почему то момент удара, за секунду как вратарь должен был среагировать непонятно, когда ему обзор был закрыт
Это ничего не меняет. Всё заиграно и сыграно
Во всём виноват Кордоба.
Этот невоспитанный гастер интересен только Вам.
И Краснодар
Да это просто ужас. Это если слишком мягко выражаться
Как можно выигрывать без защиты? Каждый стандарт у наших ворот это расстрел вратаря. С защиты все начинается. Ну, основа же. Зимой защитой не занимались вообще, такое впечатление. Защитника второго центрального купили за три недели. Чему здесь удивляться? Проблем масса.
Поздравляю с покупкой Баринова)
Гусев жёстко пришёл, чтобы шугать – особенно удивительно, что состав относительно Карпина практически не изменился.
Ролика и динамиков можно только поздравить!) А в сравнении с Карпиным, любой другой тренер на его фоне Анчелотти.
А у меня есть слова, но они все непачатные!
В центре обороны явные проблемы. По сути два гола привёз Рейс.
По-моему, 4 это даже мало по такому матчу, 2-6 должно было быть.
А говорили, что Гусев - не тренер. Никогда нельзя спешить с выводами
