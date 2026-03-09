  • Спортс
Круговой об 1:4 от «Динамо»: «ЦСКА провел ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов»

Круговой после поражения от «Динамо» заявил, что ЦСКА провел «ужасный матч».

Защитник ЦСКА Данил Круговой после поражения от «Динамо» (1:4) в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ заявил, что армейцы провели «ужасный матч», и извинился перед болельщиками. 

«Не буду отрицать или оспаривать все, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов.

Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо за веру и поддержку!» – написал Круговой. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
Проклятье коней - Баринов.
Ответ Промокшая Шаверма
Проклятье коней - Баринов.
Пока и он и Гонду не оправдывают надежд. Рейс тоже вчера обделался, Виктор и был слабым… Короче, зимняя трансферная кампания оказалась провальной. Пока, надеюсь.
Главное, не искать оправданий нелепых, сетовать на судейство или расистов. Проиграли 1:4 - тут ничего сослагательного быть не может. Но по игре, в целом, молодцы. Не опустили руки, вернули и интригу в матче, но невозможно поддерживать весь матч такой темп без ошибок, тем более с таким Динамо. Соперник тоже хороший матч провёл, не закрылся в обороне, пытаясь удержать преимущество. Динамо бегает отлично, в атаку уж точно быстро выбегают.
Ответ Dr_horrible
Главное, не искать оправданий нелепых, сетовать на судейство или расистов. Проиграли 1:4 - тут ничего сослагательного быть не может. Но по игре, в целом, молодцы. Не опустили руки, вернули и интригу в матче, но невозможно поддерживать весь матч такой темп без ошибок, тем более с таким Динамо. Соперник тоже хороший матч провёл, не закрылся в обороне, пытаясь удержать преимущество. Динамо бегает отлично, в атаку уж точно быстро выбегают.
А если посмотреть второй гол в динамике, то офсайд у игрока Динамо который перед ударом закрывает обзор, но посмотрели почему то момент удара, за секунду как вратарь должен был среагировать непонятно, когда ему обзор был закрыт
Ответ Mu5ta
А если посмотреть второй гол в динамике, то офсайд у игрока Динамо который перед ударом закрывает обзор, но посмотрели почему то момент удара, за секунду как вратарь должен был среагировать непонятно, когда ему обзор был закрыт
Это ничего не меняет. Всё заиграно и сыграно
Во всём виноват Кордоба.
Ответ Aleksandr Morozov
Во всём виноват Кордоба.
Этот невоспитанный гастер интересен только Вам.
Ответ Aleksandr Morozov
Во всём виноват Кордоба.
И Краснодар
Да это просто ужас. Это если слишком мягко выражаться
Ответ Evgeha1990
Да это просто ужас. Это если слишком мягко выражаться
Как можно выигрывать без защиты? Каждый стандарт у наших ворот это расстрел вратаря. С защиты все начинается. Ну, основа же. Зимой защитой не занимались вообще, такое впечатление. Защитника второго центрального купили за три недели. Чему здесь удивляться? Проблем масса.
Ответ Некорректный туберкулез
Как можно выигрывать без защиты? Каждый стандарт у наших ворот это расстрел вратаря. С защиты все начинается. Ну, основа же. Зимой защитой не занимались вообще, такое впечатление. Защитника второго центрального купили за три недели. Чему здесь удивляться? Проблем масса.
Поздравляю с покупкой Баринова)
Гусев жёстко пришёл, чтобы шугать – особенно удивительно, что состав относительно Карпина практически не изменился.
Ответ Посетитель Зоопарка
Гусев жёстко пришёл, чтобы шугать – особенно удивительно, что состав относительно Карпина практически не изменился.
Ролика и динамиков можно только поздравить!) А в сравнении с Карпиным, любой другой тренер на его фоне Анчелотти.
А у меня есть слова, но они все непачатные!
В центре обороны явные проблемы. По сути два гола привёз Рейс.
По-моему, 4 это даже мало по такому матчу, 2-6 должно было быть.
Ответ Railway/
По-моему, 4 это даже мало по такому матчу, 2-6 должно было быть.
А говорили, что Гусев - не тренер. Никогда нельзя спешить с выводами
Убойные стандарты «Динамо», вредители-новички ЦСКА и прекрасный Бителло: 5 мыслей о дерби
9 марта, 13:37
9 марта, 13:37
Мойзес про расизм и Кордобу: «Он ко мне подошел после матча и сказал про какие-то выкрики. Но я был полностью в матче и ничего не слышал»
8 марта, 20:30
8 марта, 20:30
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
8 марта, 10:19
8 марта, 10:19Фото
Главные новости
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
10 минут назад
10 минут назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
17 минут назад
17 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
35 минут назад
35 минут назад
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
38 минут назад
38 минут назад
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
52 минуты назад
52 минуты назад
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
сегодня, 08:59
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
сегодня, 08:52
сегодня, 08:52
«Сафонов не делает ничего выдающегося, чтобы ему петь дифирамбы. Футбол – это его работа. Нельзя говорить, что победы «ПСЖ» – имени Матвея». Колосков о вратаре
сегодня, 08:52
сегодня, 08:52
Дзюбе нравится жесткий подход Дегтярева: «В России по-другому невозможно, я бы тоже так делал. Он самый влиятельный человек в футболе, второй – Дюков, наверное»
сегодня, 08:30
сегодня, 08:30
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L'Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
17 минут назад
17 минут назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
32 минуты назад
32 минуты назад
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
45 минут назад
45 минут назад
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
46 минут назад
46 минут назад
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
55 минут назад
55 минут назад
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
59 минут назад
59 минут назад
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
сегодня, 09:12
сегодня, 09:12
Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински: «Случившееся с ним очень тяжело психологически – я отправил ему сообщение. Стадион «Атлетико» создает проблемы каждой команде»
сегодня, 09:12
сегодня, 09:12
Жирков о «Спартаке»: «Он всегда будет в числе топ-клубов в России, в каком бы состоянии ни находился. «Динамо» тоже»
сегодня, 08:38
сегодня, 08:38
Дмитрий Губерниев: «Зенит» уверенно выиграет. У «Спартака» нет шансов, он слабее данный момент»
сегодня, 08:38
сегодня, 08:38
