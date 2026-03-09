  • Спортс
2

Бастони получил травму, срывая контратаку «Милана» ударом в колено Рабьо. Фанаты «россонери» освистывали защитника по ходу матча

Бастони заменен из-за травмы, полученной при срыве контратаки «Милана».

Алессандро Бастони получил травму в матче с «Миланом».

На 65-й минуте защитник «Интера» сорвал контратаку «россонери», ударив голенью в колено Адриену Рабьо. Главный судья Даниэле Довери показал футболисту «нерадзурри» желтую карточку.

Бастони, которого фанаты «Милана» освистывали этим вечером, был вынужден покинуть поле. Рабьо, получив помощь медперсонала, продолжил игру.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАлессандро Бастони
logoсерия А Италия
logoМилан
logoИнтер
Даниэле Довери
logoсудьи
logoАдриен Рабьо
logoЗдоровье
logoтравмы
2 комментария
Бастони костолом, воздалось ему
Рекомендуем