Бастони получил травму, срывая контратаку «Милана» ударом в колено Рабьо. Фанаты «россонери» освистывали защитника по ходу матча
Бастони заменен из-за травмы, полученной при срыве контратаки «Милана».
Алессандро Бастони получил травму в матче с «Миланом».
На 65-й минуте защитник «Интера» сорвал контратаку «россонери», ударив голенью в колено Адриену Рабьо. Главный судья Даниэле Довери показал футболисту «нерадзурри» желтую карточку.
Бастони, которого фанаты «Милана» освистывали этим вечером, был вынужден покинуть поле. Рабьо, получив помощь медперсонала, продолжил игру.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Бастони костолом, воздалось ему
