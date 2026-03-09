Бастони получил травму, срывая контратаку «Милана» ударом в колено Рабьо. Фанаты «россонери» освистывали защитника по ходу матча

Бастони заменен из-за травмы, полученной при срыве контратаки «Милана».

Алессандро Бастони получил травму в матче с «Миланом ».

На 65-й минуте защитник «Интера » сорвал контратаку «россонери», ударив голенью в колено Адриену Рабьо . Главный судья Даниэле Довери показал футболисту «нерадзурри» желтую карточку.

Бастони, которого фанаты «Милана» освистывали этим вечером, был вынужден покинуть поле. Рабьо, получив помощь медперсонала, продолжил игру.