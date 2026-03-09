  • Спортс
  • Челестини про удаление Лусиано: «Он не извинялся – это и не нужно, он пытался сыграть в мяч. Решение судьи мы должны уважать»
37

Челестини об удалении Гонду в игре с «Динамо»: ему не за что извиняться .

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Лусиано Гонду в матче ЦСКА против «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ. На 15-й минуте нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч.

Челестини отметил, что Гонду не за что извиняться, так как он пытался сыграть в мяч. 

«Видно, что, когда мяч опускается, он видит соперника, пытается убрать ногу. Это не задержка реакции, неспециальное действие. Тут, возможно, просто не посчастливилось. Мы должны понимать и уважать решение судьи.

Нет, он не извинялся, но это и не нужно, это же футбол, он пытался сыграть в мяч. Если бы красная карточка была реакционного характера, то в таком случае можно попросить прощения. Но он просто старался играть в мяч. Мы ничего не можем говорить», – сказал Челестини. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же Челистини адекватно все объясняет. Гонду, конечно же не хотел бить Осипенко, он его не видел, и колено уже подгибал, чтоб травму не нанести. Но изначально нога уже была высоко, и удар всё-таки произошел не по касательно. Судья мог учесть и не давать прямую КК, но и КК кажется обоснованной.
Несчастный случай. Надо стараться избегать даже возможности такой ситуации, но все случилось так, как случилось.
Проиграли, едем дальше
Ответ Dr_horrible
Ноги не надо так задирать, у нас не балет. Если бы на месте Осипенко был Тюкавин, то аргентинское полено въехало бы ему бутсой точно в лицо. Повезло, что Осипенко здоровый дядька.
Ноги не надо так задирать, у нас не балет. Если бы на месте Осипенко был Тюкавин, то аргентинское полено въехало бы ему бутсой точно в лицо. Повезло, что Осипенко здоровый дядька.
Повезло ЦСКА с Челетини
Крутой чел
Ответ King_X
Повезло ЦСКА с Челетини Крутой чел
Комментарий скрыт
Ответ King_X
Повезло ЦСКА с Челетини Крутой чел
Адекватный , таких мало.
Ладно, мы поняли, что он понял, что он хороший мужик и продолжает гнуть свою линию
"Решение судьи должны уважать", а сами после этого телегу в ЭСК накатали )))
Ответ samarskij-kuzmich
"Решение судьи должны уважать", а сами после этого телегу в ЭСК накатали )))
Так это же разные люди, Бабаев наверное, он пишет, как Пушкин!
Ответ samarskij-kuzmich
"Решение судьи должны уважать", а сами после этого телегу в ЭСК накатали )))
Так это не Челестини накатал. Если отменят красную карточку, то Гонду сможет сыграть следующий матч, за это и борются в руководстве. Или у нас нападающих вагон и маленькая тележка?
Парни из руководства, не просрите этого тренера, вне зависимости от попадания в тройку. Рано или поздно будет и успех, он очень крут.
Ответ Аль Шинник
Парни из руководства, не просрите этого тренера, вне зависимости от попадания в тройку. Рано или поздно будет и успех, он очень крут.
Очень. Так крут, что у нас отсутствуют командные действия в защите как класс. С Ахматом ещё повезло, там примерно такой же счёт должен был быть. А так очень крут.
Ответ Аль Шинник
Парни из руководства, не просрите этого тренера, вне зависимости от попадания в тройку. Рано или поздно будет и успех, он очень крут.
До зимнего перерыва я не имел к Челентано претензий. Нашёл место на поле для Круга, Глебова. За эти действия начал его уважать.
Но сейчас все его действия мимо кассы. Игры нет, от слова совсем.
Ну не знаю, это неаккуратное и опасное действие, которого вполне можно было избежать
За такие фолы с удалением в центре поля, Гонду клуб должен оштрафовать. За три матча у этого форварда ноль полезных действий и он продолжает выходить в старте.
Ответ gvy557mgv7
За такие фолы с удалением в центре поля, Гонду клуб должен оштрафовать. За три матча у этого форварда ноль полезных действий и он продолжает выходить в старте.
Летом Бабаев начнёт искать куда сбагрить это полено в аренду. Гайч №2.
Есть хоть одно полезное действие Гонду за 3 матча? Нет, зато есть желтая и красная!!! А Челестини молодец, он ведь получил все, что хотел в трансфера, только ничего с этим не делает, зато морозит Лукина и Данилова и держит до упора Рейса при 2 результативных ошибках и Баринова, который ничего не показывает второй матч.
Ответ bryce
Есть хоть одно полезное действие Гонду за 3 матча? Нет, зато есть желтая и красная!!! А Челестини молодец, он ведь получил все, что хотел в трансфера, только ничего с этим не делает, зато морозит Лукина и Данилова и держит до упора Рейса при 2 результативных ошибках и Баринова, который ничего не показывает второй матч.
Полезных - море. Результативных пока не хватает) А время Лукина - думаю, придет. Если что, когда пришел Виктор, Лукина он из основы вытеснить не смог. Так что непохоже, чтобы тут были неспортивные моменты. Может, уже с Балтикой Лука и сыграет.
Должны, но между нами может и не уважать
Очень понятный дядька.
