Челестини про удаление Лусиано: «Он не извинялся – это и не нужно, он пытался сыграть в мяч. Решение судьи мы должны уважать»

Челестини об удалении Гонду в игре с «Динамо»: ему не за что извиняться .

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Лусиано Гонду в матче ЦСКА против «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ . На 15-й минуте нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч.

Челестини отметил, что Гонду не за что извиняться, так как он пытался сыграть в мяч.

«Видно, что, когда мяч опускается, он видит соперника, пытается убрать ногу. Это не задержка реакции, неспециальное действие. Тут, возможно, просто не посчастливилось. Мы должны понимать и уважать решение судьи.

Нет, он не извинялся, но это и не нужно, это же футбол, он пытался сыграть в мяч. Если бы красная карточка была реакционного характера, то в таком случае можно попросить прощения. Но он просто старался играть в мяч. Мы ничего не можем говорить», – сказал Челестини.