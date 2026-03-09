Челестини про удаление Лусиано: «Он не извинялся – это и не нужно, он пытался сыграть в мяч. Решение судьи мы должны уважать»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Лусиано Гонду в матче ЦСКА против «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ. На 15-й минуте нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч.
Челестини отметил, что Гонду не за что извиняться, так как он пытался сыграть в мяч.
«Видно, что, когда мяч опускается, он видит соперника, пытается убрать ногу. Это не задержка реакции, неспециальное действие. Тут, возможно, просто не посчастливилось. Мы должны понимать и уважать решение судьи.
Нет, он не извинялся, но это и не нужно, это же футбол, он пытался сыграть в мяч. Если бы красная карточка была реакционного характера, то в таком случае можно попросить прощения. Но он просто старался играть в мяч. Мы ничего не можем говорить», – сказал Челестини.
Несчастный случай. Надо стараться избегать даже возможности такой ситуации, но все случилось так, как случилось.
Проиграли, едем дальше
Крутой чел
Но сейчас все его действия мимо кассы. Игры нет, от слова совсем.