Штайнхаус-Уэбб о женщинах-арбитрах: «Как мы поддерживаем их после родов, помогаем справляться с уходом за детьми? Планируем ли инфраструктуру – отдельные раздевалки, к примеру?»

Штайнхаус-Уэбб: женщине точно не легче стать арбитром.

Бибиана Штайнхаус-Уэбб высказалась о сложностях, с которыми сталкиваются арбитры-женщины.

«Давайте будем реалистами: женщине точно не легче стать профессиональным арбитром. Женский футбол стремительно развивается во всех направлениях. Однако действительно ли мы продумываем все условия, которые должны сопровождать этот процесс?

Например, в случае с поездками – планируем ли мы инфраструктуру для женщин? К примеру, отдельные раздевалки. Судейские футболки с женским кроем появились лишь в середине моей карьеры.

Как мы поддерживаем арбитров после родов, чтобы они могли вернуться на поле? И какие возможности создаем, чтобы помочь им справляться с вопросом ухода за детьми?» – сказала экс-арбитр Бундеслиги.