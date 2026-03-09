Штайнхаус-Уэбб о женщинах-арбитрах: «Как мы поддерживаем их после родов, помогаем справляться с уходом за детьми? Планируем ли инфраструктуру – отдельные раздевалки, к примеру?»
Штайнхаус-Уэбб: женщине точно не легче стать арбитром.
Бибиана Штайнхаус-Уэбб высказалась о сложностях, с которыми сталкиваются арбитры-женщины.
«Давайте будем реалистами: женщине точно не легче стать профессиональным арбитром. Женский футбол стремительно развивается во всех направлениях. Однако действительно ли мы продумываем все условия, которые должны сопровождать этот процесс?
Например, в случае с поездками – планируем ли мы инфраструктуру для женщин? К примеру, отдельные раздевалки. Судейские футболки с женским кроем появились лишь в середине моей карьеры.
Как мы поддерживаем арбитров после родов, чтобы они могли вернуться на поле? И какие возможности создаем, чтобы помочь им справляться с вопросом ухода за детьми?» – сказала экс-арбитр Бундеслиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
Заставлять бизнес насильственно нанимать женщин абсолютно глупая затея, но они даже тут продавили, а потом ещё и требует БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, когда куча мужиков судей в большой и плотной конкуренции находясь хочет работать без всего этого "вашего" и будет платить те же налоги, делать эту работу на более высоком уровне и не ныть, а параллельно при этом, как и 99% судей в Европе, иметь альтернативную профессию в случае чего!
Бибиана, работайте в других местах в футболе. Например, протащите реформы в самой игре: уменьшите поле, время, мяч, сделайте атмосферу более классной, станьте полезными, СОЗДАВАЙТЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ В ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ ДЕНЕГ.
Женщины повелись на цирк уефа с этими коммунистическими концепциями, когда они просто гоняют бабки, кидают вам подачки, но все это благодаря интересу к МУЖСКИМИ КЛУБАМ В ФУТБОЛЕ, который и генерирует доход.