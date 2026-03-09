  • Спортс
  Штайнхаус-Уэбб о женщинах-арбитрах: «Как мы поддерживаем их после родов, помогаем справляться с уходом за детьми? Планируем ли инфраструктуру – отдельные раздевалки, к примеру?»
Штайнхаус-Уэбб о женщинах-арбитрах: «Как мы поддерживаем их после родов, помогаем справляться с уходом за детьми? Планируем ли инфраструктуру – отдельные раздевалки, к примеру?»

Штайнхаус-Уэбб: женщине точно не легче стать арбитром.

Бибиана Штайнхаус-Уэбб высказалась о сложностях, с которыми сталкиваются арбитры-женщины. 

«Давайте будем реалистами: женщине точно не легче стать профессиональным арбитром. Женский футбол стремительно развивается во всех направлениях. Однако действительно ли мы продумываем все условия, которые должны сопровождать этот процесс?

Например, в случае с поездками – планируем ли мы инфраструктуру для женщин? К примеру, отдельные раздевалки. Судейские футболки с женским кроем появились лишь в середине моей карьеры.

Как мы поддерживаем арбитров после родов, чтобы они могли вернуться на поле? И какие возможности создаем, чтобы помочь им справляться с вопросом ухода за детьми?» – сказала экс-арбитр Бундеслиги. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
Бибиана конечно легенда Бундеслиги и как Пеп ее обнял это тоже история. Но зачем? Зачем искусственно пытаться соединить разные виды спорта? Женский футбол пусть судят женщины, мужской мужчины. Это логично
Плохая речь с её стороны. Говорит об инфраструктуре, как о чем-то глобальном, а потом встаёт вопрос женских футболок и отдельных раздевалок.

Заставлять бизнес насильственно нанимать женщин абсолютно глупая затея, но они даже тут продавили, а потом ещё и требует БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, когда куча мужиков судей в большой и плотной конкуренции находясь хочет работать без всего этого "вашего" и будет платить те же налоги, делать эту работу на более высоком уровне и не ныть, а параллельно при этом, как и 99% судей в Европе, иметь альтернативную профессию в случае чего!

Бибиана, работайте в других местах в футболе. Например, протащите реформы в самой игре: уменьшите поле, время, мяч, сделайте атмосферу более классной, станьте полезными, СОЗДАВАЙТЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ В ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ ДЕНЕГ.

Женщины повелись на цирк уефа с этими коммунистическими концепциями, когда они просто гоняют бабки, кидают вам подачки, но все это благодаря интересу к МУЖСКИМИ КЛУБАМ В ФУТБОЛЕ, который и генерирует доход.
Ответ Владимир Владимир
Только с какого ляда эти концепции коммунистические? Коммунисты ни разу не идеалисты. Материализм - основа. Здравый смысл - основа.
Сколько коммунистов не видел, у них основа была - полное отсутствие здравого смысла.
Опять эта левацкая моросня... Зачем это всё планировать, если можно использовать арбитра-мужчину и забыть о этих трудностях... Не очень понимаю! У арбитра-мужчины жена - ЖЕНЩИНА, в основном, поэтому отстаивание его позиций, тоже помогает женщинам к огромному огорчению фемок...
мы же за равные права ? мужчинам чем то помогают ?
Без обид, но не нужны женщины в футболе. Если только не группа поддержки выйти и красиво сплясать
