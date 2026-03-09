Экс-повар Неймара, работавшая с 2013-го по 2018-й, не подавала на игрока в суд за нарушения условий труда: «Мое фото в новости использовали без разрешения». Иск подан другой бывшей работницей

Экс-повар Неймара сообщила, что не подавала на него в суд.

Одна из женщин, работавших у Неймара в качестве повара, сообщила, что ее ошибочно связывают с иском о нарушении трудовых прав.

Ранее стало известно, что бывшая работница подала на форварда в суд из-за постоянных переработок и других нарушений, потребовав выплатить ей 262 тысячи реалов (почти 43 тысячи евро). Имя истицы в оригинальной статье не приводилось, однако некоторые страницы в соцсетях использовали фото Марселы Лерми Мингоранс для оформления своих материалов на эту тему.

В связи с эти Марсела Лерми опубликовала свое заявление.

«Я работала на спортсмена Неймара Жуниора с 2013 по 2018 год, и наши отношения всегда оставались исключительно профессиональными, основанными на взаимном уважении и этике.

Я никогда не подавала никаких трудовых исков или судебных претензий ни в отношении него, ни в отношении кого-либо из его окружения.

6 марта 2026 года один аккаунт в этой сети [Instagram] опубликовал новость, использовав мою фотографию без разрешения и связав мое имя с якобы существующим трудовым иском, которого на самом деле нет.

Эта информация полностью ложная. Юридические меры для удаления контента и привлечения виновных к ответственности уже приняты.

Прошу вас: не распространяйте информацию, не проверив ее достоверность», – написала женщина.

Следует подчеркнуть, что иск в отношении Неймара был подан другим человеком – работавшим на футболиста с июля 2025-го по февраль 2026-го.