  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-повар Неймара, работавшая с 2013-го по 2018-й, не подавала на игрока в суд за нарушения условий труда: «Мое фото в новости использовали без разрешения». Иск подан другой бывшей работницей
2

Экс-повар Неймара, работавшая с 2013-го по 2018-й, не подавала на игрока в суд за нарушения условий труда: «Мое фото в новости использовали без разрешения». Иск подан другой бывшей работницей

Экс-повар Неймара сообщила, что не подавала на него в суд.

Одна из женщин, работавших у Неймара в качестве повара, сообщила, что ее ошибочно связывают с иском о нарушении трудовых прав.

Ранее стало известно, что бывшая работница подала на форварда в суд  из-за постоянных переработок и других нарушений, потребовав выплатить ей 262 тысячи реалов (почти 43 тысячи евро). Имя истицы в оригинальной статье не приводилось, однако некоторые страницы в соцсетях использовали фото Марселы Лерми Мингоранс для оформления своих материалов на эту тему.

В связи с эти Марсела Лерми опубликовала свое заявление.

«Я работала на спортсмена Неймара Жуниора с 2013 по 2018 год, и наши отношения всегда оставались исключительно профессиональными, основанными на взаимном уважении и этике.

Я никогда не подавала никаких трудовых исков или судебных претензий ни в отношении него, ни в отношении кого-либо из его окружения.

6 марта 2026 года один аккаунт в этой сети [Instagram] опубликовал новость, использовав мою фотографию без разрешения и связав мое имя с якобы существующим трудовым иском, которого на самом деле нет.

Эта информация полностью ложная. Юридические меры для удаления контента и привлечения виновных к ответственности уже приняты.

Прошу вас: не распространяйте информацию, не проверив ее достоверность», – написала женщина.

Следует подчеркнуть, что иск в отношении Неймара был подан другим человеком – работавшим на футболиста с июля 2025-го по февраль 2026-го.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Марселы Лерми Мингоранс
logoНеймар
logoСборная Бразилии по футболу
происшествия
logoСантос
logoвысшая лига Бразилия
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Повар Неймара подала на него в суд и требует 43 000 евро за сверхурочную работу и вред здоровью из-за переноса тяжестей и отсутствия перерывов. Женщине приходилось готовить на 150 человек
6 марта, 17:57
Рекомендуем
Главные новости
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем диктанте
25 минут назадТесты и игры
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
45 минут назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
сегодня, 11:13
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
сегодня, 10:53
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Власти Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, отрицают, что достигли соглашения по выделению 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности
2 минуты назад
Романцев о лучшем российском игроке XXI века: «Аленичев – единственный россиянин, выигравший Кубок УЕФА и ЛЧ. Аршавин – большой игрок, перед ЧМ-2002 я не рассмотрел в нем будущую звезду»
6 минут назад
На стадионе «Леванте» смоделировали террористическую атаку с заложниками и жертвами. Службы полиции тренировали на случай реальной атаки во время матча
16 минут назад
Ракитич об Энрике: «Лучший тренер в мире, жаль, что он не остался в «Барсе» подольше. Смотреть на игру «ПСЖ» – невероятное удовольствие»
34 минуты назад
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
49 минут назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
сегодня, 11:22
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
сегодня, 11:20
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
сегодня, 11:07
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
сегодня, 11:00Реклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
сегодня, 10:58
Рекомендуем