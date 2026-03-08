«Краснодар» впервые за 11 матчей проиграл в РПЛ – 1:2 с «Рубином». Поражений не было с сентября
«Краснодар» проиграл в РПЛ впервые с сентября.
«Краснодар» потерпел первое поражение в Мир РПЛ за 11 последних матчей.
Команда Мурада Мусаева проиграла «Рубину» на выезде (1:2) в 20-м туре. До этого поражений не было с сентября – после 0:2 с «Зенитом». Всего у «Краснодара» три поражения в текущем чемпионате.
«Краснодар» благодаря поражению «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) сохраняет первое место в таблице. «Быки» (43 очка) опережают петербуржцев на один балл.
В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Сочи» с последнего места в гостях.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ещё по Родине и Химкам было видно, что толковый специалист для нашего чемпионата!
ЦСКА или Динамо ?
Вот Сперцян расклеился
Ответить