«Краснодар» впервые за 11 матчей проиграл в РПЛ – 1:2 с «Рубином». Поражений не было с сентября

«Краснодар» проиграл в РПЛ впервые с сентября.

«Краснодар» потерпел первое поражение в Мир РПЛ за 11 последних матчей.

Команда Мурада Мусаева проиграла «Рубину» на выезде (1:2) в 20-м туре. До этого поражений не было с сентября – после 0:2 с «Зенитом». Всего у «Краснодара» три поражения в текущем чемпионате.

«Краснодар» благодаря поражению «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) сохраняет первое место в таблице. «Быки» (43 очка) опережают петербуржцев на один балл.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Сочи» с последнего места в гостях.