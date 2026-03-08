  • Спортс
  • «Краснодар» впервые за 11 матчей проиграл в РПЛ – 1:2 с «Рубином». Поражений не было с сентября
«Краснодар» впервые за 11 матчей проиграл в РПЛ – 1:2 с «Рубином». Поражений не было с сентября

«Краснодар» проиграл в РПЛ впервые с сентября.

«Краснодар» потерпел первое поражение в Мир РПЛ за 11 последних матчей. 

Команда Мурада Мусаева проиграла «Рубину» на выезде (1:2) в 20-м туре. До этого поражений не было с сентября – после 0:2 с «Зенитом». Всего у «Краснодара» три поражения в текущем чемпионате.  

«Краснодар» благодаря поражению «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) сохраняет первое место в таблице. «Быки» (43 очка) опережают петербуржцев на один балл. 

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Сочи» с последнего места в гостях. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Ну Локо, как обычно, не посмеет воспользоваться осечками конкурентов. Не по джентельменски
Ответ Тмб68рус
Ну Локо, как обычно, не посмеет воспользоваться осечками конкурентов. Не по джентельменски
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Что за безумная шутка про Бакаева?
Видимо лидеры решили подарки конкурентам преподнести)
Ответ KOT_B_yHTAX
Видимо лидеры решили подарки конкурентам преподнести)
Ждём победы «Динамо» теперь?
Ответ andrew.p
Ждём победы «Динамо» теперь?
Динамо порвет ЦСКА
Хейтеры Артиги, которые делали вывод по одному матчу в снегу, лицо к осмотру!

Ещё по Родине и Химкам было видно, что толковый специалист для нашего чемпионата!
Ответ ser91337
Хейтеры Артиги, которые делали вывод по одному матчу в снегу, лицо к осмотру! Ещё по Родине и Химкам было видно, что толковый специалист для нашего чемпионата!
Что насчет фанатов Артиги, которые делали вывод по одному матчу в снегу?
Ответ ser91337
Хейтеры Артиги, которые делали вывод по одному матчу в снегу, лицо к осмотру! Ещё по Родине и Химкам было видно, что толковый специалист для нашего чемпионата!
А он кого тренирует ?
ЦСКА или Динамо ?
Ждём в комментариях: "Газпром подключил климатическое оружие и заморозил игроков Краснодара", "Накануне матча в кабинете руководства Рубина раздался звонок из Газпрома, в котором им запрещали переносить матч", "Перед матчем из АП позвонили ФК Краснодар и строго-настрого запретили выигрывать матч, иноче Кордобу замечают расисты"
Ответ pyritanza
Ждём в комментариях: "Газпром подключил климатическое оружие и заморозил игроков Краснодара", "Накануне матча в кабинете руководства Рубина раздался звонок из Газпрома, в котором им запрещали переносить матч", "Перед матчем из АП позвонили ФК Краснодар и строго-настрого запретили выигрывать матч, иноче Кордобу замечают расисты"
Да такие комментарии только от вас и публикуются 😁
У Мусаева команда перестала играть. Все просто мертвецы. Кордоба вообще мешок какой-то.
Ответ Aleksandr Morozov
У Мусаева команда перестала играть. Все просто мертвецы. Кордоба вообще мешок какой-то.
Дома на своем поле они невероятно сильны, увидите в решающих матчах в апреле-мае.
Ответ Aleksandr Morozov
У Мусаева команда перестала играть. Все просто мертвецы. Кордоба вообще мешок какой-то.
Колумбиец 90 минут на -18ти отбегал и гол забил, какие к нему претензии?
Вот Сперцян расклеился
Как же хорош Рубин без Рахимова!
Краснодар продолжил начатое сегодня Зенитом! Теперь осталось и Динамо одержать победу над ЦСКА!
Все ждали спад Краснодара во втором сезоне , надеюсь что матч с ЦСКА и РУБИНОМ он произошел не повлеяя особо на турнирную таблицу. Выдохнули и идём дальше. Рубин с победой, болельщик Краснодара.

Ответить
Отлично, тем интереснее!
И вот стоило тогда рисковать, сыграли бы вничью и были на первом месте, эх. А то 4 нападающих зря было. Надо было прагматично сыграть. В любом случае, казанцы молодцы, очень хорошо играли, я, правда, не весь матч смотрел
Ответ Тралл из Питера
И вот стоило тогда рисковать, сыграли бы вничью и были на первом месте, эх. А то 4 нападающих зря было. Надо было прагматично сыграть. В любом случае, казанцы молодцы, очень хорошо играли, я, правда, не весь матч смотрел
Ну рискнули. Могли забивать 4 мяча и счёт мог быть 5:0 , но нереализованные моменты превращаются в 2:1 и с такой тактикой "удержать счёт" во что бы ни стало от Богданыча рассчитывать на Невалидольную концовку не приходится)
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну рискнули. Могли забивать 4 мяча и счёт мог быть 5:0 , но нереализованные моменты превращаются в 2:1 и с такой тактикой "удержать счёт" во что бы ни стало от Богданыча рассчитывать на Невалидольную концовку не приходится)
Вы Якут что ли?)
