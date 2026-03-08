Генич извинился перед Глебовым и пожелал хавбеку ЦСКА карьеру без травм после слов о его травматичности
Генич извинился перед Глебовым за слова о его травматичности.
Комментатор Константин Генич принес извинения полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову и пожелал футболисту карьеру без травм.
Ранее Генич заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами». Его высказывания вызвали негативную реакцию со стороны болельщиков ЦСКА.
«Искренне желаю тебе здоровья, чтобы всю карьеру прошел без травм. Извини», – сказал Генич Глебову, пожав ему руку.
Дмитрий Баринов, стоявший рядом, воскликнул: «Костя лучший, молодец!»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Так то он ничего такого и не сказал, чтобы был такой хейт
Вы почитайте что происходит в темах про РПЛ и судейство. Там выясняют за юбилей, кто кого купил и за сколько, каждое решений судей во всех матчах неправильные. Игрок Оренбурга красавчик, потому что на всю страну в прямом эфире показал, что судья куплен.
Это всё невероятная токсичность. А ветки Реала и Барсы? Даже упоминать неприятно.
Поэтому люди, чья работа зависит от зрительского интереса, лайков, кликов, просмотров, разумеется подстраиваются под эти запросы, а как иначе?
Напишешь про футбол, тебя прочитают 1000 человек. Напишешь про то, что Зенит купил судей, чтобы не испортить юбилей - прочитает 10 000 и еще комментариев в спорах навалят.
- Отлично, Константин!
Тот то же несёт все, что хочет
А потом ходит братается, позируя на камеру
Блогерство освоил на 5 с плюсом
Совесть окончательно продал