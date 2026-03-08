Генич извинился перед Глебовым и пожелал хавбеку ЦСКА карьеру без травм после слов о его травматичности

Генич извинился перед Глебовым за слова о его травматичности.

Комментатор Константин Генич принес извинения полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову и пожелал футболисту карьеру без травм.

Ранее Генич заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами». Его высказывания вызвали негативную реакцию со стороны болельщиков ЦСКА.

«Искренне желаю тебе здоровья, чтобы всю карьеру прошел без травм. Извини», – сказал Генич Глебову, пожав ему руку.

Дмитрий Баринов , стоявший рядом, воскликнул: «Костя лучший, молодец!»