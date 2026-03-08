  • Спортс
  • Генич извинился перед Глебовым и пожелал хавбеку ЦСКА карьеру без травм после слов о его травматичности
28

Генич извинился перед Глебовым за слова о его травматичности.

Комментатор Константин Генич принес извинения полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову и пожелал футболисту карьеру без травм. 

Ранее Генич заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами». Его высказывания вызвали негативную реакцию со стороны болельщиков ЦСКА. 

«Искренне желаю тебе здоровья, чтобы всю карьеру прошел без травм. Извини», – сказал Генич Глебову, пожав ему руку. 

Дмитрий Баринов, стоявший рядом, воскликнул: «Костя лучший, молодец!»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
А зачем извинялся если ранее оправдывался что ничего такого не сказал. Либо тогда слукавил, либо извинялся не искренне
Ответ BenWade
А зачем извинялся если ранее оправдывался что ничего такого не сказал. Либо тогда слукавил, либо извинялся не искренне
Потому что общественность требует
Так то он ничего такого и не сказал, чтобы был такой хейт
Ответ BenWade
А зачем извинялся если ранее оправдывался что ничего такого не сказал. Либо тогда слукавил, либо извинялся не искренне
Он медийный человек, он обязан не обострять и потакать общественности, даже такой дурной.
Спортивная журналистика, из-за таких людей, чересчур токсичная в последнее время
Ответ hhsjkjx85g
Спортивная журналистика, из-за таких людей, чересчур токсичная в последнее время
Спортивная журналистика токсичная, потому что таков запрос людей в комментариях.
Вы почитайте что происходит в темах про РПЛ и судейство. Там выясняют за юбилей, кто кого купил и за сколько, каждое решений судей во всех матчах неправильные. Игрок Оренбурга красавчик, потому что на всю страну в прямом эфире показал, что судья куплен.
Это всё невероятная токсичность. А ветки Реала и Барсы? Даже упоминать неприятно.
Поэтому люди, чья работа зависит от зрительского интереса, лайков, кликов, просмотров, разумеется подстраиваются под эти запросы, а как иначе?
Напишешь про футбол, тебя прочитают 1000 человек. Напишешь про то, что Зенит купил судей, чтобы не испортить юбилей - прочитает 10 000 и еще комментариев в спорах навалят.
Ответ Полуэктов Пётр
Спортивная журналистика токсичная, потому что таков запрос людей в комментариях. Вы почитайте что происходит в темах про РПЛ и судейство. Там выясняют за юбилей, кто кого купил и за сколько, каждое решений судей во всех матчах неправильные. Игрок Оренбурга красавчик, потому что на всю страну в прямом эфире показал, что судья куплен. Это всё невероятная токсичность. А ветки Реала и Барсы? Даже упоминать неприятно. Поэтому люди, чья работа зависит от зрительского интереса, лайков, кликов, просмотров, разумеется подстраиваются под эти запросы, а как иначе? Напишешь про футбол, тебя прочитают 1000 человек. Напишешь про то, что Зенит купил судей, чтобы не испортить юбилей - прочитает 10 000 и еще комментариев в спорах навалят.
Да всегда так было, скандалы, расследования, это в человеческой природе, в особенности в такой эмоциональной сфере как футбол. Если проигрывают Спартак или Зенит, новостей очень много
Мог и 1000 рублей отдать, которую выиграл у Бубнова
Ответ Рубин2003
Мог и 1000 рублей отдать, которую выиграл у Бубнова
Наверняка за кадром поспорили на неё же
- Нормально, Дмитрий?
- Отлично, Константин!
Генич что-то очень часто входит не в ту дверь.
Чисто Губа из мира футбола
Тот то же несёт все, что хочет
А потом ходит братается, позируя на камеру
Звучало как насмешка если честно
За то теперь во время матча облизывает ЦСКА мерзко как то
Дважды хайпанул на ровном месте
Блогерство освоил на 5 с плюсом
Совесть окончательно продал
Всю игру топил за ЦСКА. Разве комментаторы должны болеть за одну из команд?
