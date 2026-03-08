Жена Карпина объявила о беременности: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом 💕. Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьется под моим сердцем»
Валерий Карпин станет отцом в шестой раз.
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина объявила о беременности.
Сегодня Дарья написала в своем телеграм-канале: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом 💕».
Видео в публикации подписано словами: «Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьется под моим сердцем…».
Сейчас у Карпина пять собственных дочерей. Марию и Валерию в первом браке родила экс-супруга тренера Светлана. С нынешней женой у экс-футболиста есть две общие дочери – Дарья и Александра. В 2010 году Валерий также признал дочь Веронику, родившуюся в краткосрочных отношениях с Владой Беловой в 1990-х.
Кроме того, у Дарьи есть дочь Анита от первого брака.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной
Плодитесь и размножайтесь!