Жена Карпина объявила о беременности: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом 💕. Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьется под моим сердцем»

Валерий Карпин станет отцом в шестой раз.

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина объявила о беременности.

Сегодня Дарья написала в своем телеграм-канале: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом 💕».

Видео в публикации подписано словами: «Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьется под моим сердцем…».

Сейчас у Карпина пять собственных дочерей. Марию и Валерию в первом браке родила экс-супруга тренера Светлана. С нынешней женой у экс-футболиста есть две общие дочери – Дарья и Александра. В 2010 году Валерий также признал дочь Веронику, родившуюся в краткосрочных отношениях с Владой Беловой в 1990-х.

Кроме того, у Дарьи есть дочь Анита от первого брака.

