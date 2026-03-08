  • Спортс
  • Жена Карпина объявила о беременности: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом 💕. Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьется под моим сердцем»
Жена Карпина объявила о беременности: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом 💕. Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьется под моим сердцем»

Валерий Карпин станет отцом в шестой раз.

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина объявила о беременности.

Сегодня Дарья написала в своем телеграм-канале: «Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом 💕».

Видео в публикации подписано словами: «Самый главный подарок к 8 марта сегодня бьется под моим сердцем…».

Сейчас у Карпина пять собственных дочерей. Марию и Валерию в первом браке родила экс-супруга тренера Светлана. С нынешней женой у экс-футболиста есть две общие дочери – Дарья и Александра. В 2010 году Валерий также признал дочь Веронику, родившуюся в краткосрочных отношениях с Владой Беловой в 1990-х.

Кроме того, у Дарьи есть дочь Анита от первого брака.

Карпин после пяти дочерей хочет сына: «Правильно понимаете»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной
86 комментариев
Дети - это прекрасно, пожелаем Валерию Георгиевичу пацана наконец-таки )
Ответ Gun[o|o]ner
Дети - это прекрасно, пожелаем Валерию Георгиевичу пацана наконец-таки )
Комментарий скрыт
Ответ Gun[o|o]ner
Дети - это прекрасно, пожелаем Валерию Георгиевичу пацана наконец-таки )
Идет по стопам Розарио Агро
Счастья, любви, здоровья!
Плодитесь и размножайтесь!
Валере бы взять декретный отпуск! Так будет лучше для всех! Почти для всех!
Ответ Mixos Demid
Валере бы взять декретный отпуск! Так будет лучше для всех! Почти для всех!
2 товарняка со сборными лалубу сыграет и считай в отпуске👌
Опять вдул, получается
Ответ Рокко G
Опять вдул, получается
Ждем очередной восторженно-"интеллектуальный" пост от Карпина на эту тему. Может даже не трудиться, а скопипастить с прошлого раза, так даже хайповее))
Понятно чего Валера сразу за две работы хватался, алименты, а там ещё подарки на 8 марта и дни рождения..
Ответ Streetbor
Понятно чего Валера сразу за две работы хватался, алименты, а там ещё подарки на 8 марта и дни рождения..
Все трое старшие от прежних отношений уже давно совершеннолетние, так что никаких алиментов, у Валеры все под контролем
Ответ Streetbor
Понятно чего Валера сразу за две работы хватался, алименты, а там ещё подарки на 8 марта и дни рождения..
а кому алименты то платит?
Валера решил - пока мальчика не будет, пипетку на гвоздь не повесит..)
Ответ Аврал
Валера решил - пока мальчика не будет, пипетку на гвоздь не повесит..)
А если девочка будет то наверное даже радоваться не будет
Давай пацана, Валера верим)
Ну Валера мужчина! Красавчик! Здоровья маме и малышу)
Если будет наконец-то сын, то нужно назвать Трофей!
Ответ Фут.Боль
Если будет наконец-то сын, то нужно назвать Трофей!
Будет Трофей Безтрофеевич Карпин)
Ответ Фут.Боль
Если будет наконец-то сын, то нужно назвать Трофей!
Фалькао, чтобы он наконец-то к нему приехал
Валера остался без работы в Динамо, решил пособиями компенсировать, вот жук!
