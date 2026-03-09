  • Спортс
23

Поражения «Зенита» и «Краснодара», «Динамо» разгромило ЦСКА, «Милан» обыграл «Интер», бронза Коростелева, победа Букина и Степановой, решения ЭСК и другие новости

1. «Зенит» в гостях проиграл «Оренбургу» (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ – это первое поражение команды Сергея Семака в чемпионате за 16 матчей. Мостовой и Мантуан не реализовали пенальти, Соболев забил во втором матче подряд. «Зенит» 9 раз исполнял пенальти в текущем сезоне РПЛ – чаще всех в лиге. «Краснодар» не воспользовался осечкой и уступил «Рубину» в гостях (1:2), у Кордобы гол на 93-й.

«Динамо» разгромило ЦСКА в дерби – 4:1! Маричаль сделал дубль, у Бителло 1+1, Лусиано удалили на 17-й минуте после ВАР. «Крылья Советов» победили «Динамо» Махачкала (2:0). 

2. Танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин одержал победу в финале Гран-при России в Челябинске, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и.

В состязаниях пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Мишина и Галлямов – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и.

3. Российский лыжник Савелий Коростелев стал третьим в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.  Дарья Непряева заняла четвертое место в женской классической «разделке», победила шведка Фрида Карлссон.

Александр Большунов победил в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске, Мельниченко – 2-й, Семяшкин – 3-й.

4. В FONBET КХЛ «Металлург» по буллитам победил «Трактор» (3:2 Б), «Спартак» обыграл «Ладу» (5:2), «Торпедо» было сильнее «Сочи» (4:3).

5. «Милан» обыграл «Интер» в дерби – 1:0. Эступиньян забил в 1-м тайме, Мхитарян пробил во вратаря с 11 метров. «Милан» сократил отставание от «Интера» до 7 очков за 10 туров до конца сезона. «Наполи» в 11 очках от лидера, «Комо» и «Рома» – в 16, «Ювентус» – в 17.

6. НХЛ. «Тампа» и «Баффало» сыграли 8:7, выдав невероятный матч – 15 голов и 27 удалений на две команды (1-й такой случай в лиге с 1994 года) при 102 минутах штрафа и сразу 5 драках. Кучеров набрал 2+1 и сократил отставание в гонке бомбардиров.

Кроме того, «Колорадо» одолел «Миннесоту» (3:2 Б), несмотря на 36-й гол Капризова в сезоне. «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона» (5:4 ОТ), Чинахов забил 14-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь

7. Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й.

Сборная Швеции по биатлону с сестрами Оберг выиграла женскую эстафету, Франция – 2-я с Жанмонно и Симон, Норвегия – 3-я с Тандревольд и Киркеэйде, Германия – 16-я.

8. Федерация фигурного катания России призвала тренеров и спортсменов быть готовыми к возвращению на мировую арену, пишет РИА Новости. 

9. НБА. 35 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк», четверо игроков «Сан-Антонио» набрали 20+ очков в разгромной победе над «Хьюстоном» и другие результаты

10. ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра Алексея Сухого отменить гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир РПЛ и признала правомерным удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром». Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», но правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове.

11. Синнер, Зверев, Фонсека, Оже-Альяссим вышли в 4-й круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, Шелтон выбыл. У женщин Соболенко, Анисимова, Паолини, Осака вышли в 4-й круг, Калинская и Таусон выбыли, Гауфф снялась.

Кроме того, Медведев и Тьен в паре не смогли выйти во второй круг.

12. Игрок «Оренбурга» Муфи жестом показал пересчет купюр и похлопал после пенальти в пользу «Зенита» на 94-й минуте.

13. Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой. 

14. Килиан Мбаппе вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами «Реала» и испанской актрисой и моделью Эстер Экспосито, роман с которой ему приписывают. 

15. Игроки «Ак Барса» подарили Киркорову джерси клуба на концерте в Казани, артист надел свитер. Филипп получил джерси «Салавата» от Панина на выступлении в Уфе 14 февраля.

Цитаты дня.

Купер о Кучерове, набравшем 100 очков в сезоне: «Его игра – поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. У суперзвезд, которых я тренировал в сборной Канады, иной стиль»

Депутат Журова: «Футбол не может быть узурпирован мужчинами – это классный спорт и для женщин, как и хоккей. Со временем какие-то стереотипы уйдут, надеюсь»

Черданцев о ВАР: «Давайте заменим судей топ-моделями. По полю будут бегать красивые девушки, с ними никто не будет спорить! Зачем нужны арбитры, если все решения принимают по видео?»

«В футболе исторически доминировали мужчины, женщины преодолевали дополнительные барьеры. Стабильность и качество работы говорят громче стереотипов». Судья Муниз о неравенстве

Семак про 1:2 с «Оренбургом»: «Плохо сыграли в обороне, часто теряли мяч в 1-м тайме. Пенальти – лотерея, такой сегодня день»

Чемпионка мира Антонина Ордина о жизни в Швеции: «По сравнению с тем упадком, который здесь происходит, Россия живет и развивается»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто-то верит, что Локомотив воспользуется шансом? Вот и я нет. :))
Ответ aellin
Кто-то верит, что Локомотив воспользуется шансом? Вот и я нет. :))
У нас есть Вера!)
Ответ residentfclm
У нас есть Вера!)
Он шляпу и сделает😃
Татарстан вы же спортивная республика, зачем позоритесь с Киркоровым?
Мне одному кажется, что если зенит проиграл, то краснодар в след за ним не выиграет?! Такое уже было
Ответ Ваго2
Мне одному кажется, что если зенит проиграл, то краснодар в след за ним не выиграет?! Такое уже было
Ну да начало сезона
Есть же, Милан так держать
А меж тем пользователь кокорин91 поставил хату на разгром ЦСКА и выиграл квартиру) но это не точно, скринов не было)
Ответ KOT_B_yHTAX
А меж тем пользователь кокорин91 поставил хату на разгром ЦСКА и выиграл квартиру) но это не точно, скринов не было)
Согласен полностью с тобой
Победа Букина и Степановой как отсылка на давний ситком.
счастье жить, как подарок, оренбургский - пуховый платок ☝️
А где про начало сезона Ф1?
Ответ Oliya
А где про начало сезона Ф1?
во вчерашнем дайджесте
Плохой мальчишка забил опять
