«Реалу» интересен Тонали. «Ньюкасл» оценивает хавбека в 80-100 млн фунтов (talkSPORT)

«Реал» интересуется Сандро Тонали из «Ньюкасла».

В поле зрения «Реала» находятся два полузащитника – Родри из «Манчестер Сити» и Сандро Тонали из «Ньюкасла», утверждает talkSPORT.

Контракт Тонали с «сороками» истекает в 2028 году, но его активно связывают с возможным уходом из клуба.

В прошлом месяце сообщалось, что 25-летний футболист с радостью вернулся бы в родную Италию.

«Ньюкасл» оценивает Тонали в 80-100 млн фунтов. Ранее появлялась информация об интересе к итальянцу со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Сандро провел 29 матчей в АПЛ, отметившись 2 голевыми передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сам игрок оценивает вероятность перехода как очень высокую, говоря его словами "кэф на переход 1,1"
Ответ Тьягомотина
Сам игрок оценивает вероятность перехода как очень высокую, говоря его словами "кэф на переход 1,1"
Я думаю после отстранение он с этими вещами аккуратнее стал ))
Ответ Тьягомотина
Сам игрок оценивает вероятность перехода как очень высокую, говоря его словами "кэф на переход 1,1"
Тонко, я даже не сразу понял 😂
Тогда Мадриду можно будет смело заявлять : "Мы сТонали весь матч "
После очередного Класико
Ответ Ллб
Тогда Мадриду можно будет смело заявлять : "Мы сТонали весь матч " После очередного Класико
Комментарий удален модератором
Ответ Причёска Бэйла
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Да не, какой Реал ? Его бесплатно никто не отдаст.
Ответ danilevich
Да не, какой Реал ? Его бесплатно никто не отдаст.
Поэтому и пишут про цену в 80-100млн
Ответ Сергей Железняков
Поэтому и пишут про цену в 80-100млн
Когда последний раз реал платил за игрока 100?
Скорее всего его продадут. Ньюкасл не попадает в ЛЧ и состав точно перестроят. Ну а сам Тонали топ и он точно не потеряется в Реале. Надо брать.
Ответ Amalfitano
Скорее всего его продадут. Ньюкасл не попадает в ЛЧ и состав точно перестроят. Ну а сам Тонали топ и он точно не потеряется в Реале. Надо брать.
Зачем Реалу два Вальверде?
Вот Гимараешь очень недооценен, и мог бы усилить полузащиту практически любого клуба.
Ответ Proper Chels
Зачем Реалу два Вальверде? Вот Гимараешь очень недооценен, и мог бы усилить полузащиту практически любого клуба.
Про Гимараеша сонгласен. Но и Тонали с Вальваерде абсолютно разные
Тонали всем интересен. 100ку сороки заработают, как пить дать
Уж лучше тогда Гимараеса взять. Было бы реальное усиление.
Бало бы не плохо, потому что любимец болельщиков и Алонсо Гуллер не прогрессирует
80-100 миллионов Ньюкаслу и 30 фрибетов Тонали.
Вот это уже ближе к делу. Тонали хорош. )
> клубоа.
...
вы новости перечитываете, прежде чем писать?
