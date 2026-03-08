«Реалу» интересен Тонали. «Ньюкасл» оценивает хавбека в 80-100 млн фунтов (talkSPORT)
«Реал» интересуется Сандро Тонали из «Ньюкасла».
В поле зрения «Реала» находятся два полузащитника – Родри из «Манчестер Сити» и Сандро Тонали из «Ньюкасла», утверждает talkSPORT.
Контракт Тонали с «сороками» истекает в 2028 году, но его активно связывают с возможным уходом из клуба.
В прошлом месяце сообщалось, что 25-летний футболист с радостью вернулся бы в родную Италию.
«Ньюкасл» оценивает Тонали в 80-100 млн фунтов. Ранее появлялась информация об интересе к итальянцу со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Сандро провел 29 матчей в АПЛ, отметившись 2 голевыми передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
«Реал» хочет купить Родри и оценит форму хавбека «Ман Сити» перед ЧМ. Трансфер оценивается в 50 млн евро (Рамон Альварес де Мон)
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
После очередного Класико
Вот Гимараешь очень недооценен, и мог бы усилить полузащиту практически любого клуба.
...
вы новости перечитываете, прежде чем писать?