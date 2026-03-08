«Реалу» интересен Тонали. «Ньюкасл» оценивает хавбека в 80-100 млн фунтов (talkSPORT)

«Реал» интересуется Сандро Тонали из «Ньюкасла».

В поле зрения «Реала » находятся два полузащитника – Родри из «Манчестер Сити » и Сандро Тонали из «Ньюкасла », утверждает talkSPORT.

Контракт Тонали с «сороками» истекает в 2028 году, но его активно связывают с возможным уходом из клуба.

В прошлом месяце сообщалось, что 25-летний футболист с радостью вернулся бы в родную Италию.

«Ньюкасл» оценивает Тонали в 80-100 млн фунтов. Ранее появлялась информация об интересе к итальянцу со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Сандро провел 29 матчей в АПЛ, отметившись 2 голевыми передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

