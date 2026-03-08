  • Спортс
  Депутат Журова: «Футбол не может быть узурпирован мужчинами – это классный спорт и для женщин, как и хоккей. Со временем какие-то стереотипы уйдут, надеюсь»
64

Депутат Журова: «Футбол не может быть узурпирован мужчинами – это классный спорт и для женщин, как и хоккей. Со временем какие-то стереотипы уйдут, надеюсь»

Депутат Журова: футбол не может быть узурпирован только мужчинами.

Депутат Госдумы Светлана Журова в Международный женский день высказалась об отношении к женщинам в футболе и других видах спорта.

«На 8 марта я хочу пожелать счастья, а оно у каждого свое. Пусть каждый живет в своем счастье. Женщины должны все делать с умом, иначе у нас не получится, нужно всегда отстаивать свои права, но очень мягко. У нас напрямую ничего не отстоишь, поэтому приходится хитрить.

Когда вижу в каких-то видах спорта ярлыки и стереотипы, то просто поражает. Только постепенно можно прийти к изменениям в этом плане. Время показывает, что женщины все равно занимают те или иные ниши, которые было занять невозможно даже у нас в стране. 

В каких-то вещах стереотипы уйдут, но в каких-то все равно останутся. Это уже будет не побороть. Может быть, и хорошо, что так останется. Вот в Европе они преодолели некоторые стереотипы, но лучше бы не преодолевали. Пусть какие-то вещи у нас останутся такими, как есть.

Но хочется, чтобы в каких-то сферах девчонки смогли преодолеть некоторые вещи. Мы слышим, что в футбол не надо играть девчонкам. Это классный вид спорта и для женщин, он не может быть узурпирован только мужчинами, а женщинам якобы там не место. Или, например, в хоккее. Есть моменты, которые быстро не решатся, но со временем, надеюсь, не будут осуждать или косо смотреть», – заявила олимпийская чемпионка Журова.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
женский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoСветлана Журова
женский хоккей
Политика
Государственная дума
logoсборная России жен
logoКХЛ
logoсборная России жен
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль Госдума узурпирована неграмотными людьми. Которые не думают что творят, нажимая кнопки.
Ответ Sobachkin
Жаль Госдума узурпирована неграмотными людьми. Которые не думают что творят, нажимая кнопки.
Они прекрасно понимаю, что творят нажимая кнопки
Ответ Sobachkin
Жаль Госдума узурпирована неграмотными людьми. Которые не думают что творят, нажимая кнопки.
Комментарий удален модератором
А у нас дамам кто-то играть в футбол запрещает? Вроде есть женский чемпионат даже. Или Журова сама его не смотрит, поэтому и не знает о его существовании? Или она считает что женщины должны играть в мужском футболе в одних командах с мужиками?
Ответ Denosaur
А у нас дамам кто-то играть в футбол запрещает? Вроде есть женский чемпионат даже. Или Журова сама его не смотрит, поэтому и не знает о его существовании? Или она считает что женщины должны играть в мужском футболе в одних командах с мужиками?
Вот это было бы шоу. )))
Ответ Denosaur
А у нас дамам кто-то играть в футбол запрещает? Вроде есть женский чемпионат даже. Или Журова сама его не смотрит, поэтому и не знает о его существовании? Или она считает что женщины должны играть в мужском футболе в одних командах с мужиками?
Комментарий скрыт
Играть-то ведь никто не запрещает. А доходы, популярность- это уже рынок должен решать
Ответ persk
Играть-то ведь никто не запрещает. А доходы, популярность- это уже рынок должен решать
Комментарий скрыт
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
Мы слышим, что в футбол не надо играть девчонкам. Это классный вид спорта и для женщин, он не может быть узурпирован только мужчинами, а женщинам якобы там не место.
Финалистки олимпиады по хоккею не могут больше 2-3 передач за атаку отдать, вся игра на катании и забросах шайбы за ворота. Сильнейшую сборную по футболу обыгрывают мужские команды из низших дивизионов и юниорские мужские сборные. При всём уважении, это спорт разного уровня, и зрелищности сопоставимой с теннисом или биатлоном тут и близко нет.
Ответ Илья Ганин
Финалистки олимпиады по хоккею не могут больше 2-3 передач за атаку отдать, вся игра на катании и забросах шайбы за ворота. Сильнейшую сборную по футболу обыгрывают мужские команды из низших дивизионов и юниорские мужские сборные. При всём уважении, это спорт разного уровня, и зрелищности сопоставимой с теннисом или биатлоном тут и близко нет.
А в теннисе женские матчи не кажутся "спортом разного уровня" по сравнению с мужскими? Так-то и в теннисе 300-й по рейтингу у мужчин вынесет номер 1 женского тенниса.
да пусть играют, господи, просто это никому не интересно. Надо опять свою фемповесточку просунуть обязательно 🤦‍♂️
Так он не узурпирован, женщины играют в футбол. Просто никто не смотрит.
Да пусть играют себе в футбол, только не надо просить равные зарплаты, субсидии за счет мужского футбола, приравнивать к мужскому футболу (типа на общей церемонии ЗМ вручать и женщинам и мужчинам). Женский футбол никому неинтересен, как и женский хоккей, мужской керлинг
Кто против чтобы женщины играли в футбол или хоккей? Да ради бога. Пускай даже толстосумы платят им такие же деньги. Только смотрят на эту хрень, мужья, близкие родственники и владельцы клубов, они же толстосумы.
Ответ Melnikov1968
Кто против чтобы женщины играли в футбол или хоккей? Да ради бога. Пускай даже толстосумы платят им такие же деньги. Только смотрят на эту хрень, мужья, близкие родственники и владельцы клубов, они же толстосумы.
И Журова пусть смотрит! В обязанности записать!)))
Да это смотреть невозможно!
Ответ Nikita Nikitin
Да это смотреть невозможно!
Тебя кто-то заставляет? Зачем вообще в тему пришёл?
Да нет стереотипов-то. Играйте сколько влезет. Просто не требуйте, чтобы всем это зрелище нравилось. И не просите за это дохрена денег
