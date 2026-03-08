Депутат Журова: «Футбол не может быть узурпирован мужчинами – это классный спорт и для женщин, как и хоккей. Со временем какие-то стереотипы уйдут, надеюсь»

Депутат Журова: футбол не может быть узурпирован только мужчинами.

Депутат Госдумы Светлана Журова в Международный женский день высказалась об отношении к женщинам в футболе и других видах спорта.

«На 8 марта я хочу пожелать счастья, а оно у каждого свое. Пусть каждый живет в своем счастье. Женщины должны все делать с умом, иначе у нас не получится, нужно всегда отстаивать свои права, но очень мягко. У нас напрямую ничего не отстоишь, поэтому приходится хитрить.

Когда вижу в каких-то видах спорта ярлыки и стереотипы, то просто поражает. Только постепенно можно прийти к изменениям в этом плане. Время показывает, что женщины все равно занимают те или иные ниши, которые было занять невозможно даже у нас в стране.

В каких-то вещах стереотипы уйдут, но в каких-то все равно останутся. Это уже будет не побороть. Может быть, и хорошо, что так останется. Вот в Европе они преодолели некоторые стереотипы, но лучше бы не преодолевали. Пусть какие-то вещи у нас останутся такими, как есть.

Но хочется, чтобы в каких-то сферах девчонки смогли преодолеть некоторые вещи. Мы слышим, что в футбол не надо играть девчонкам. Это классный вид спорта и для женщин, он не может быть узурпирован только мужчинами, а женщинам якобы там не место. Или, например, в хоккее. Есть моменты, которые быстро не решатся, но со временем, надеюсь, не будут осуждать или косо смотреть», – заявила олимпийская чемпионка Журова.