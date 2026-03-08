  • Спортс
  Семак после 1:2 с «Оренбургом»: «Я хочу извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Увы, не получилось порадовать наших болельщиц в особенный для них день»
Семак после 1:2 с «Оренбургом»: «Я хочу извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Увы, не получилось порадовать наших болельщиц в особенный для них день»

Семак после 1:2 с «Оренбургом»: хочу извиниться от лица всей команды.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился перед фанатами после проигранного «Оренбургу» (1:2) матча 20-го тура Мир РПЛ.

«Главный тренер «Зенита» обратился к болельщикам после поражения в Оренбурге:

«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат.

Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», – цитирует Семака телеграм-канал «Зенита».

Семак про 1:2 с «Оренбургом»: «Плохо сыграли в обороне, часто теряли мяч в 1-м тайме. Пенальти – лотерея, такой сегодня день»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Всё в порядке. Вам удалось порадовать огромное количество людей своими потугами и поражением с составом, который стоит как 10 команд РПЛ вместе взятых. Качать гения!
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Всё в порядке. Вам удалось порадовать огромное количество людей своими потугами и поражением с составом, который стоит как 10 команд РПЛ вместе взятых. Качать гения!
Ну не знаю, победа Оренбурга по мне так хуже, потому что сильно осложняет турнирное положение Крыльев.
Ответ Alex-San
Ну не знаю, победа Оренбурга по мне так хуже, потому что сильно осложняет турнирное положение Крыльев.
Все норм, КС тоже выиграли
Особенно нравится его фраза про пенальти это лотерея... Серёжа, пенальти это психология и мастерство исполнения и отражения, лотерея это монетку подкинуть!
Ответ Милдронат Бромантанов
Особенно нравится его фраза про пенальти это лотерея... Серёжа, пенальти это психология и мастерство исполнения и отражения, лотерея это монетку подкинуть!
Лотереей ну максимум можно назвать, когда вратарь гадает, в какой угол прыгать. Тут 2 игрока не попали в створ ворот - на таком уровне как минимум в створ любой проф.игрок должен попадать!
Ответ Милдронат Бромантанов
Особенно нравится его фраза про пенальти это лотерея... Серёжа, пенальти это психология и мастерство исполнения и отражения, лотерея это монетку подкинуть!
Видите, как зенит из футбольных людей, делает нефутбольных, они в элементарном перестают разбираться!)
Сереже, не беда, зато ой как порадовали других болельщиков.
Ответ Олег Трофимов
Сереже, не беда, зато ой как порадовали других болельщиков.
Какие тут извинения. Тут только благодарность за доставленное удовольствие!
Ответ Олег Трофимов
Сереже, не беда, зато ой как порадовали других болельщиков.
Количество болельщиц, которых результат порадовал, несоизмеримо больше тех, кого хотел поздравить Семак) Так что ему незачем переживать)
никогда еще перед Миллером так не извинялись
Пожалуйста, продолжайте радовать всю страну такими результатами, лучший подарок всем на 8 марта
Ответ Павел Косухин
Пожалуйста, продолжайте радовать всю страну такими результатами, лучший подарок всем на 8 марта
Если б ещё Балтика не пропустила ерунду в концовке прошлого тура (про судейство я уж молчу), было б совсем шикарно!
Ответ Павел Косухин
Пожалуйста, продолжайте радовать всю страну такими результатами, лучший подарок всем на 8 марта
Странно, конечно, читать такой комментарий с мужским никнеймом... ну раз 8 марта ваш праздник, то с 8 марта!
Не пора ли возглавить Зенит ж, там будет больше возможностей обращаться к милым болельщицам, Сергей Богданович?
Ответ Архитектор Мендисабаль
Не пора ли возглавить Зенит ж, там будет больше возможностей обращаться к милым болельщицам, Сергей Богданович?
жаль, у веганов нет своей команды, со своими ему бы было проще
Ответ ragnvald ulfsson
жаль, у веганов нет своей команды, со своими ему бы было проще
ну почему же нет?
есть!

название Форест Грин вам о чем-нибудь говорит?))

пятая лига Англии правда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
Зато всех болельщиков других команд порадовали!!
Серёжа, иди на....!
Ответ Сергей Гришин
Серёжа, иди на....!
Поддерживаю!

Семак - это не футбол, Семак - это лотерея...
Ответ qwaza
Поддерживаю! Семак - это не футбол, Семак - это лотерея...
Причём, последнее время, проигрышная 😂🤝
Такого отвратительного Зенита я помню уже давно. Три года назад необходимо было сказать Семаку спасибо и отправить в отставку. Сейчас мы имеем, то, что имеем - игры НЕТ. Тренера-Нет. И дальше - ничего. Я уже 2 года кричу - Семака и его 15 друзей надо увольнять.
У меня была надежда на зимний перерыв в плане каких-то изменений, но увы, сделаю себе челендж, по типу чувачка за МЮ, котрорый не стрижётся пока любимиая команда не победит вроде 5 раз подряд, так вот, покидаю спортс, пока Семак главный тренер Зенита, надеюсь до скорого, други и недруги.
Ответ luu
У меня была надежда на зимний перерыв в плане каких-то изменений, но увы, сделаю себе челендж, по типу чувачка за МЮ, котрорый не стрижётся пока любимиая команда не победит вроде 5 раз подряд, так вот, покидаю спортс, пока Семак главный тренер Зенита, надеюсь до скорого, други и недруги.
увидимся в 2030, но не факт!
