Семак после 1:2 с «Оренбургом»: «Я хочу извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Увы, не получилось порадовать наших болельщиц в особенный для них день»
Семак после 1:2 с «Оренбургом»: хочу извиниться от лица всей команды.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился перед фанатами после проигранного «Оренбургу» (1:2) матча 20-го тура Мир РПЛ.
«Главный тренер «Зенита» обратился к болельщикам после поражения в Оренбурге:
«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат.
Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», – цитирует Семака телеграм-канал «Зенита».
Семак про 1:2 с «Оренбургом»: «Плохо сыграли в обороне, часто теряли мяч в 1-м тайме. Пенальти – лотерея, такой сегодня день»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
