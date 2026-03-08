Ахметзянов после 2:1 с «Зенитом»: «Ни разу не смотрел в таблицу за все время в «Оренбурге». Если хвататься за голову и переживать, ни к чему хорошему это не приведет»

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: ни разу не смотрел в турнирную таблицу.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов заявил, что не следит за турнирной таблицей Мир РПЛ .

В сегодняшнем матче 20-го тура «Оренбург » обыграл «Зенит » со счетом 2:1. Команда набрала 18 очков и занимает 13-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах.

– Вы уже смотрели в турнирную таблицу после вашего матча?

– Признаться честно, за то время, что я нахожусь в «Оренбурге», я ни разу не смотрел в турнирную таблицу. Я примерно понимаю, у кого какое количество очков – мне этого достаточно.

– Полного понимания, что вы покинули зону стыков, сейчас нет?

– Нет, об этом я не знал. Я говорил вам перед игрой, что у нас есть 12 матчей, чтобы выправить наше положение в турнирной таблице. Прошло только две игры, впереди еще десять. Поверьте, впереди много интересного.

Я знаю одно: нужно набирать очки и стараться делать это в каждом матче, чтобы обезопасить себя и выполнить определенные задачи. Если просто смотреть на турнирную таблицу, хвататься за голову и переживать – ни к чему хорошему это не приведет, – сказал Ахметзянов.