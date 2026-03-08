  • Спортс
  • Ахметзянов после 2:1 с «Зенитом»: «Ни разу не смотрел в таблицу за все время в «Оренбурге». Если хвататься за голову и переживать, ни к чему хорошему это не приведет»
Ахметзянов после 2:1 с «Зенитом»: «Ни разу не смотрел в таблицу за все время в «Оренбурге». Если хвататься за голову и переживать, ни к чему хорошему это не приведет»

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: ни разу не смотрел в турнирную таблицу.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов заявил, что не следит за турнирной таблицей Мир РПЛ.

В сегодняшнем матче 20-го тура «Оренбург» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Команда набрала 18 очков и занимает 13-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах.

– Вы уже смотрели в турнирную таблицу после вашего матча?

– Признаться честно, за то время, что я нахожусь в «Оренбурге», я ни разу не смотрел в турнирную таблицу. Я примерно понимаю, у кого какое количество очков – мне этого достаточно.

– Полного понимания, что вы покинули зону стыков, сейчас нет?

– Нет, об этом я не знал. Я говорил вам перед игрой, что у нас есть 12 матчей, чтобы выправить наше положение в турнирной таблице. Прошло только две игры, впереди еще десять. Поверьте, впереди много интересного.

Я знаю одно: нужно набирать очки и стараться делать это в каждом матче, чтобы обезопасить себя и выполнить определенные задачи. Если просто смотреть на турнирную таблицу, хвататься за голову и переживать – ни к чему хорошему это не приведет, – сказал Ахметзянов.

Спасибо за праздник!
Хорошего тренера урвал Оренбург. В каждой игре показывают отличный футбол, даже не смотря на результат
Хорошего тренера урвал Оренбург. В каждой игре показывают отличный футбол, даже не смотря на результат
Видна большая работа после сборов, хотя даже еще до них видно было насколько по другому начал играть Орен, после боснийского-то автобуса
Этого тренера уже надо брать на карандаш клубам по серьезней.То каких он результатов добивался в КамАЗе при их ресурсах это топ работа
Этого тренера уже надо брать на карандаш клубам по серьезней.То каких он результатов добивался в КамАЗе при их ресурсах это топ работа
Блин, у нас есть реально классные свои тренеры как Ильдар. Но у клубов как у Спартака и Оренбурга бывает фетиш на каких-то физруков из заграниц
Молодцы 👏👏
С заслуженной победой
Ильдарчик, от души!
Хороший прецедент, что можно и внутри своей страны найти новых хороших специалистов
Надо признать, Оренбург уже при Слишковиче старался показывать интересную игру, с Ахметзяновым еще четче все пошло. Сегодня молодцы, награда за смелость!
УВОЛИТЬ СЕМАКА СРОЧНО.
Тем интересней будет, будет интрига. Удачи ЦСКА!
