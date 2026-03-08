РПЛ о матче «Краснодара» и «Рубина»: «Температура в Казани за 2 часа до игры -11-12°С. Решение принимает арбитр при согласии обеих команд»

Мир РПЛ следит за температурой перед матчем «Краснодара» и «Рубина».

РПЛ поделилась отчетом о погоде перед матчем «Краснодара » и «Рубина » в 20-м туре чемпионата России.

Ранее сообщалось , что «быки» обращались в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча из-за морозов в Казани. В итоге краснодарская команда вылетела на игру. Встреча должна начаться в 17:00 по московскому времени.

«Температура в Казани за три часа до игры «Рубин» «Краснодар»: -12-13°С 🌡.

По Регламенту для проведения матча делегат и судья в присутствии представителей команд могут трижды провести температурные замеры – за три часа, два часа и час до времени начала встречи. Температура воздуха при замерах должна быть в пределах рекомендованных значений – от -15°С до 35°С.

Окончательное решение о проведении матча при температуре, выходящей за пределы рекомендованных значений, принимает главный судья при обязательном наличии согласия обеих команд.

Если любая из команд отказывается от проведения матча, то игра отменяется и переносится на другой срок в порядке, предусмотренном Регламентом», – говорится в сообщении Мир РПЛ .

«🌡За два часа до матча «Рубин» – «Краснодар» температура в Казани: -11-12°С.

Контрольный замер состоится в 16:00 – за час до начала встречи 🕓.

Стоит отметить, что для комфорта зрителей на трибунах «Ак Барс Арены» работают инфракрасные обогреватели. Кроме того, клуб бесплатно предоставляет болельщикам универсальные грелки для рук, мягкие пенополиэтиленовые сидушки, а также горячий чай 🙌», – добавил лига.