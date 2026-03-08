  • Спортс
  • РПЛ о матче «Краснодара» и «Рубина»: «Температура в Казани за 2 часа до игры -11-12°С. Решение принимает арбитр при согласии обеих команд»
35

РПЛ о матче «Краснодара» и «Рубина»: «Температура в Казани за 2 часа до игры -11-12°С. Решение принимает арбитр при согласии обеих команд»

Мир РПЛ следит за температурой перед матчем «Краснодара» и «Рубина».

РПЛ поделилась отчетом о погоде перед матчем «Краснодара» и «Рубина» в 20-м туре чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «быки» обращались в РПЛ с просьбой о переносе выездного матча из-за морозов в Казани. В итоге краснодарская команда вылетела на игру. Встреча должна начаться в 17:00 по московскому времени.

«Температура в Казани за три часа до игры «Рубин» «Краснодар»: -12-13°С 🌡.

По Регламенту для проведения матча делегат и судья в присутствии представителей команд могут трижды провести температурные замеры – за три часа, два часа и час до времени начала встречи. Температура воздуха при замерах должна быть в пределах рекомендованных значений – от -15°С до 35°С.

Окончательное решение о проведении матча при температуре, выходящей за пределы рекомендованных значений, принимает главный судья при обязательном наличии согласия обеих команд.

Если любая из команд отказывается от проведения матча, то игра отменяется и переносится на другой срок в порядке, предусмотренном Регламентом», – говорится в сообщении Мир РПЛ.

«🌡За два часа до матча «Рубин» – «Краснодар» температура в Казани: -11-12°С.

Контрольный замер состоится в 16:00 – за час до начала встречи 🕓.

Стоит отметить, что для комфорта зрителей на трибунах «Ак Барс Арены» работают инфракрасные обогреватели. Кроме того, клуб бесплатно предоставляет болельщикам универсальные грелки для рук, мягкие пенополиэтиленовые сидушки, а также горячий чай 🙌», – добавил лига.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У меня уже -16 в Казани показывает термометр и ветер очень сильный! Кому нужен футбол в такую погоду!
Ответ Фут.Боль
У меня уже -16 в Казани показывает термометр и ветер очень сильный! Кому нужен футбол в такую погоду!
Зениту нужен)
Чтобы Краснодар очки потерял. Сами же потеряли в Оренбурге
Ответ Фут.Боль
У меня уже -16 в Казани показывает термометр и ветер очень сильный! Кому нужен футбол в такую погоду!
У меня сейчас -13 в Казани, сижу в Краснодаре, если ветер, то это кошмар, но раз прилетели, думаю надо играть, представляю как очень смуглые ребята Краснодара будут против
Админресурс очень хочет провести игру в такой мороз так как шансы на потерю очков Краснодара намного выше. Я не в Казани, но простой гугл поиск выдает -16 (Гисметео -13), а в графе «по ощущениям» аж МИНУС 30! Ни болельщикам, ни командам такой футбол не нужен, только Рпл с Дюковым во главе
Ответ Artushka
Админресурс очень хочет провести игру в такой мороз так как шансы на потерю очков Краснодара намного выше. Я не в Казани, но простой гугл поиск выдает -16 (Гисметео -13), а в графе «по ощущениям» аж МИНУС 30! Ни болельщикам, ни командам такой футбол не нужен, только Рпл с Дюковым во главе
Краснодар подписался под этим регламентом как и все клубы РПЛ.
Ответ riverman1980
Краснодар подписался под этим регламентом как и все клубы РПЛ.
судя по вашей аватарке футбольный стадион в -15 при огромной влажности нужен только вам
в смысле -11 -12?)))
Внутри стадиона возможно и правда теплее, но согласно интернетам, в Казани сейчас -16, и вечером будет еще холоднее
Ответ Фу Хо
Внутри стадиона возможно и правда теплее, но согласно интернетам, в Казани сейчас -16, и вечером будет еще холоднее
внутри этого стадиона ветер херачит сильнее, чем за его пределами
Ответ AltHurrep
внутри этого стадиона ветер херачит сильнее, чем за его пределами
Значит кто-то врет, либо РФС, либо Гугл
Выдать коньки и клюшки. Болельщикам на трибунах по 2 бутылки водки (по одной на каждый тайм). В случаях обморожения звонить 03 или 103.
РФС на Рубин начихать, но если есть возможность "уесть" Краснодар, то за милую душу. Игра на слом костей
Если "в пределах рекомендованных значений" - минус 11..12, то причем вообще тут судья )
Хоть и желаю поражения Краснодара, но в такую погоду играть и врагу не пожелаешь.
Зенит в -7 только что играл. И? Точнее играл Оренбург, Зенит бегал)
Яндекс дает -16 в пять, -17 в шесть и -18 в семь. Очень странная методология у них, особенно для матчей под вечер, когда температура резко падает. Я, кстати, не понимаю, откуда вообще взялось это число -15? При -10 разве комфортно играть? Около нуля еще ладно, но на таком воздухе бегать очень тяжело.
Ответ Cearvm
Яндекс дает -16 в пять, -17 в шесть и -18 в семь. Очень странная методология у них, особенно для матчей под вечер, когда температура резко падает. Я, кстати, не понимаю, откуда вообще взялось это число -15? При -10 разве комфортно играть? Около нуля еще ладно, но на таком воздухе бегать очень тяжело.
Яндекс не замеряет погоду по регламенту - в 1 метре над уровнем поля с подогревом в нескольких точках.
