«Судья сделал все возможное, но «Зенит» не смог – удивительно, особенно после игры с «Балтикой». С таким составом «Оренбург» должен был быть побит». Баранник о матче

Дмитрий Баранник: судья сделал все, но «Зенит» не смог обыграть «Оренбург».

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о поражении сине-бело-голубых от «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир РПЛ .

«Зенит» уступил на выезде со счетом 1:2. По ходу матча арбитр Сергей Цыганок назначил два пенальти в пользу петербуржцев – Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не смогли забить с точки.

«Судья сделал все возможное, но «Зенит » не смог. Удивительный результат, особенно после игры с «Балтикой». Во втором матче после паузы «Зенит» выглядел мобильно, заряженно.

Перед началом сезона говорил, что первые две игры будут определяющими в судьбе чемпионата для «Зенита». Первые матчи обнадеживали. Но искусственное поле «Оренбурга» и выезд подействовали не очень положительно.

С таким составом «Оренбург» должен был быть побит», – сказал Баранник.