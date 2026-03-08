  • Спортс
  • «Судья сделал все возможное, но «Зенит» не смог – удивительно, особенно после игры с «Балтикой». С таким составом «Оренбург» должен был быть побит». Баранник о матче
«Судья сделал все возможное, но «Зенит» не смог – удивительно, особенно после игры с «Балтикой». С таким составом «Оренбург» должен был быть побит». Баранник о матче

Дмитрий Баранник: судья сделал все, но «Зенит» не смог обыграть «Оренбург».

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о поражении сине-бело-голубых от «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир РПЛ.

«Зенит» уступил на выезде со счетом 1:2. По ходу матча арбитр Сергей Цыганок назначил два пенальти в пользу петербуржцев – Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не смогли забить с точки.

«Судья сделал все возможное, но «Зенит» не смог. Удивительный результат, особенно после игры с «Балтикой». Во втором матче после паузы «Зенит» выглядел мобильно, заряженно.

Перед началом сезона говорил, что первые две игры будут определяющими в судьбе чемпионата для «Зенита». Первые матчи обнадеживали. Но искусственное поле «Оренбурга» и выезд подействовали не очень положительно.

С таким составом «Оренбург» должен был быть побит», – сказал Баранник.

Оренбург доминировал всю игру и заслуженно победил
Ответ Roman
Оренбург доминировал всю игру и заслуженно победил
Оренбург смотрелся лучше но моментов Зенит создал не мало. Если бы выиграл Зенит было бы тоже заслужено
Ответ Александр Коларов
Оренбург смотрелся лучше но моментов Зенит создал не мало. Если бы выиграл Зенит было бы тоже заслужено
Да не , вообще не было бы заслуженно . У игроков вообще нет плана , они не понимают что делать такое ощущение , а Оренбург играл четко . По хорошему Зенит должен разносить без шансов Оренбург с такими игроками
После сегодняшней феерии пенальтистов Зенита и судьи, даже страшно представить, какое будет судейство сегодня в Казани, завтра на матче Локо и в следующем туре на Спартаке. Думаю, судьи сразу будут выходить в сине-бело-голубой экипировке и сами пробивать пенальти.
Ответ Милдронат Бромантанов
После сегодняшней феерии пенальтистов Зенита и судьи, даже страшно представить, какое будет судейство сегодня в Казани, завтра на матче Локо и в следующем туре на Спартаке. Думаю, судьи сразу будут выходить в сине-бело-голубой экипировке и сами пробивать пенальти.
Кто в голову вам бред такой вбивает? Сборище зомби
НУ ничего страшного. 100 лет можно и в 102 года праздновать и вообще когда захочешь, в 105 например
Ответ Eldoctor58
НУ ничего страшного. 100 лет можно и в 102 года праздновать и вообще когда захочешь, в 105 например
Всё верно. Сто лет можно праздновать сто лет. А там новый юбилей как раз подоспеет.
В честь очередного столетия судейский корпус в матче против Спартака решил сыграть в форме зенита бгг
Ответ Jokeeee2604
В честь очередного столетия судейский корпус в матче против Спартака решил сыграть в форме зенита бгг
И тоже женской?
Тянут потянут, а вытянуть не могут
Ответ Денис Кёнигсберг
Тянут потянут, а вытянуть не могут
Готовься к зоне вылета килька )))
Несмотря на результат, требую выплаты полного гонорара судейского бригаде!! Отработали на совесть!
Семак , уйди как мужик !!! 😁😁😁яиц нету ?
Ответ Вадим Крючек
Семак , уйди как мужик !!! 😁😁😁яиц нету ?
как мужик он мог уйти 1,5 года назад. сейчас у него уже нет такой возможности
Интересно, первые слова станут девизом всего сезона? 😁
Сново переносим оодовщину
Судя по высказыванию про судью, заслуженный ветеран уже отмечает...
