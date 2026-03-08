«Зенит» не забил 2 пенальти за матч РПЛ впервые в истории. Девять 11-метровых в 20 играх – новый клубный рекорд

«Зенит» не забил 2 пенальти за матч впервые в РПЛ.

«Зенит» впервые в своей истории не реализовал два пенальти в одном матче в чемпионатах России.

Команда Сергея Семака уступила «Оренбургу » (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ .

Главный арбитр Сергей Цыганок назначил в пользу петербуржцев два 11-метровых, ни один из которых не был реализован – Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не смогли забить с точки.

Как сообщалось ранее, «Зенит » пробил 9-й пенальти за 20 матчей этого сезона РПЛ. Стоит отметить, что это новый клубный рекорд на данном отрезке.

«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»

«Зенит» получил 2-й пенальти в игре с «Оренбургом» после стыка Муфи с Кондаковым на 94-й. Мостовой пробил в перекладину