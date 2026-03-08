«Зенит» не забил 2 пенальти за матч РПЛ впервые в истории. Девять 11-метровых в 20 играх – новый клубный рекорд
«Зенит» впервые в своей истории не реализовал два пенальти в одном матче в чемпионатах России.
Команда Сергея Семака уступила «Оренбургу» (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ.
Главный арбитр Сергей Цыганок назначил в пользу петербуржцев два 11-метровых, ни один из которых не был реализован – Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не смогли забить с точки.
Как сообщалось ранее, «Зенит» пробил 9-й пенальти за 20 матчей этого сезона РПЛ. Стоит отметить, что это новый клубный рекорд на данном отрезке.
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
«Зенит» получил 2-й пенальти в игре с «Оренбургом» после стыка Муфи с Кондаковым на 94-й. Мостовой пробил в перекладину
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
В следующей игре пенальти будет уже 3, чтобы наверняка
В следующей игре пенальти будет уже 3, чтобы наверняка
А виноват будет Краснодар
В следующей игре пенальти будет уже 3, чтобы наверняка
И матч начинать не с центра поля, а сразу с пенальти!)))
Да специально не забили, чтобы Оренбург в премьерке оставить и в следующем сезоне столетие с запасом отпраздновать
Это жена Соболева сглазила.Пенальти должен был бить только Санечка.
Это жена Соболева сглазила.Пенальти должен был бить только Санечка.
После ЦСКА Сане не дают бить, у него язык за зубами не держится и он сразу в интервью сдает инфу, что пенальти был запланирован до матча.
И этот свой рекорд по количеству пенальти Зенит уверен побьет в этом сезоне - не сомневаюсь в отечественных судьях и их ответственности по этому поводу))
Больше пенальти на юбилей!
Я начал верить в судьбу
Цыганок так старался ублажить и это не спасло позорников.
Сто первый год раз в жизни.
" Зенит не забил 2 пенальти в одном матче впервые в истории"- забыли добавить, в столетней истории
Интересно, сколько пенальти запланировано поставить в сезоне в пользу Зенита, или у них безлимит?
