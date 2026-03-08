Семак про 1:2 с «Оренбургом»: «Плохо сыграли в обороне, часто теряли мяч в 1-м тайме. Пенальти – лотерея, такой сегодня день»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир РПЛ.
Команда из Санкт-Петербурга уступила на выезде со счетом 1:2. Густаво Мантуан не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи, Андрей Мостовой не забил с точки на 96-й.
– Как оцените матч?
– Конечно, неудовлетворительно и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не на нашей стороне.
Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нем играть можно лучше.
– Как принималось решение, кто будет бить пенальти?
– У нас есть пенальтисты, которые должны исполнять. Мантуан раньше забивал больше, сейчас не забил, Мостовой тоже. Такой сегодня день, пенальти – это тоже лотерея, – сказал Семак.
Проблема Семака, что Мантуан и Мостовой пенальти смазали? Проблема Семака, что Джон Джон не попал с метра в пустые? Что Луис Энрике в убойнейшей позиции запутался в ногах? Что Педро вынес мяч курьезно?
"Мучай себя и клуб" - это 6 золот и 1 серебро за 7 лет?
Скажи, почему они ТАК играют 3 сезон подряд, ПО ЧЕ МУ! Это даже не позор, это не описать словами. Ты просто издеваешься над игроками и болельщиками. Уйди, пожалуйста! Хвать позориться, хуже быть не может, и нет тебе никаких оправданий!
Днище!
чемпион остался прежний