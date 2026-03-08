Семак про 1:2 с «Оренбургом»: «Плохо сыграли в обороне, часто теряли мяч в 1-м тайме. Пенальти – лотерея, такой сегодня день»

Семак об 1:2 с «Оренбургом»: не показали хорошую игру ни в атаке, ни в обороне.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался после поражения от «Оренбурга » в матче 20-го тура Мир РПЛ .

Команда из Санкт-Петербурга уступила на выезде со счетом 1:2. Густаво Мантуан не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи, Андрей Мостовой не забил с точки на 96-й.

– Как оцените матч?

– Конечно, неудовлетворительно и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не на нашей стороне.

Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нем играть можно лучше.

– Как принималось решение, кто будет бить пенальти?

– У нас есть пенальтисты, которые должны исполнять. Мантуан раньше забивал больше, сейчас не забил, Мостовой тоже. Такой сегодня день, пенальти – это тоже лотерея, – сказал Семак .