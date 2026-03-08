  • Спортс
202

Семак про 1:2 с «Оренбургом»: «Плохо сыграли в обороне, часто теряли мяч в 1-м тайме. Пенальти – лотерея, такой сегодня день»

Семак об 1:2 с «Оренбургом»: не показали хорошую игру ни в атаке, ни в обороне.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга уступила на выезде со счетом 1:2. Густаво Мантуан не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи, Андрей Мостовой не забил с точки на 96-й.

– Как оцените матч?

– Конечно, неудовлетворительно и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не на нашей стороне.

Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нем играть можно лучше.

– Как принималось решение, кто будет бить пенальти?

– У нас есть пенальтисты, которые должны исполнять. Мантуан раньше забивал больше, сейчас не забил, Мостовой тоже. Такой сегодня день, пенальти – это тоже лотерея, – сказал Семак.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
202 комментария
Богданыч,переведись из тренеров в пресс службу клуба,пжл.у тебя получается
Ответ nikolai 75
Богданыч,переведись из тренеров в пресс службу клуба,пжл.у тебя получается
Понимаете, у него просто - такой сегодня день)
Ответ nikolai 75
Богданыч,переведись из тренеров в пресс службу клуба,пжл.у тебя получается
Реально Семак прав. Пенальти в футболе - это лотерея. В этом нет сомнений. Но поставить в ворота соперников зенита - это расписание!
Нравится Семак как человек. Но пора после сезона уходить. Чем бы все не завершилось. Увы. Уже все.
Ответ Игорь Новиков
Нравится Семак как человек. Но пора после сезона уходить. Чем бы все не завершилось. Увы. Уже все.
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Новиков
Нравится Семак как человек. Но пора после сезона уходить. Чем бы все не завершилось. Увы. Уже все.
Уходить надо было после золота сезона 23/24. Команда фактически 3 года уже мучается сама на поле, мучает своих болельщиков этим футболосодержащим продуктом. По Семаку хочется сказать одно: надо уметь вовремя уходить
Серёж, будь мужиком, а? Прими уже решение.
Ответ Петроград
Серёж, будь мужиком, а? Прими уже решение.
Принять мужское решение в Международный женский день!
Ответ Aleksey Yashin
Принять мужское решение в Международный женский день!
Сожрать мяса перед женой
Лотерея — это серия пенальти. А когда бьешь только ты и 2 раза в ворота не попадаешь — не лотерея, а недоработка.
Ответ kk.abb
Лотерея — это серия пенальти. А когда бьешь только ты и 2 раза в ворота не попадаешь — не лотерея, а недоработка.
Лотерея - это Семак и его футбол.
Это проклятие Талалаева ))
Что ещё нужно Семаку чтобы обыграть Оренбург ?))) столько легионеров и тд. Но игры так и нет
Ответ Sanan1908
Что ещё нужно Семаку чтобы обыграть Оренбург ?))) столько легионеров и тд. Но игры так и нет
Ну с игрой любой обыграет, а ты попробуй без игры)))
Ответ Sanan1908
Что ещё нужно Семаку чтобы обыграть Оренбург ?))) столько легионеров и тд. Но игры так и нет
Нужно еще два пенальти.
Очередная нейтральная констатация очередной плохой игры и ошибок. А делать то что, Богданыч? Лично ты то как планируешь исправлять ситуацию? Как видно по предыдущим матчам, твои "само насралось" в интервью не помогают. Ну нет идей - ну так уйди сам, оставив о себе хорошую память. Не мучай ни себя, ни клуб.
Ответ fil_spb
Очередная нейтральная констатация очередной плохой игры и ошибок. А делать то что, Богданыч? Лично ты то как планируешь исправлять ситуацию? Как видно по предыдущим матчам, твои "само насралось" в интервью не помогают. Ну нет идей - ну так уйди сам, оставив о себе хорошую память. Не мучай ни себя, ни клуб.
Так по делу сказаны слова после матча. Что должен делать Семак? Ныть в интервью или орать, как Станкович?
Проблема Семака, что Мантуан и Мостовой пенальти смазали? Проблема Семака, что Джон Джон не попал с метра в пустые? Что Луис Энрике в убойнейшей позиции запутался в ногах? Что Педро вынес мяч курьезно?
"Мучай себя и клуб" - это 6 золот и 1 серебро за 7 лет?
Ответ fil_spb
Очередная нейтральная констатация очередной плохой игры и ошибок. А делать то что, Богданыч? Лично ты то как планируешь исправлять ситуацию? Как видно по предыдущим матчам, твои "само насралось" в интервью не помогают. Ну нет идей - ну так уйди сам, оставив о себе хорошую память. Не мучай ни себя, ни клуб.
А кто если не он?? Скажите, кто будет лучше, если знаете. Или вы хотите как в Спартаке? Сергей Богданович Зенит с колен поднял! Вы помните что было при Луческу?!? Сейчас нужно просто немного потерпеть, не надо раскачивать лодку...
Да твою за ногу, ты тренер или пресс-атташе?? Мы все видели, как они играли, если это игрой можно назвать.
Скажи, почему они ТАК играют 3 сезон подряд, ПО ЧЕ МУ! Это даже не позор, это не описать словами. Ты просто издеваешься над игроками и болельщиками. Уйди, пожалуйста! Хвать позориться, хуже быть не может, и нет тебе никаких оправданий!
Днище!
Ответ amadeus_amadeus
Да твою за ногу, ты тренер или пресс-атташе?? Мы все видели, как они играли, если это игрой можно назвать. Скажи, почему они ТАК играют 3 сезон подряд, ПО ЧЕ МУ! Это даже не позор, это не описать словами. Ты просто издеваешься над игроками и болельщиками. Уйди, пожалуйста! Хвать позориться, хуже быть не может, и нет тебе никаких оправданий! Днище!
Так будут играть, пока спортивный блок не даст ему правого защитника и восьмерку. До этого времени можете не смотреть. Игры. Ранее того момента в том понимании этого понятия, что вкладываете вы она, игра, не появится.
Надо закончить эту историю с Семаком. Все будущего нет. Это уже просто издевательство над болельщиками
Зениту надо Семака снимать если хотят спасти чемпионат и все остальное, футбола абсолютно нету никакого, хотя состав очень сильный, особенно индивидуально очень сильные футболисты, но вообще друг друга не понимают, тактики никакой абсолютно, увы но пора уходить, ничего уже Семак не даст Зениту, время вышло
Ответ EnzoAmatera
Зениту надо Семака снимать если хотят спасти чемпионат и все остальное, футбола абсолютно нету никакого, хотя состав очень сильный, особенно индивидуально очень сильные футболисты, но вообще друг друга не понимают, тактики никакой абсолютно, увы но пора уходить, ничего уже Семак не даст Зениту, время вышло
чемпионат сегодня закончился
чемпион остался прежний
Ответ SMART789
чемпионат сегодня закончился чемпион остался прежний
О, уже даже самые преданные фанаты Семака начали что-то подозревать )
