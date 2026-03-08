Шнякин о двух пенальти «Зенита»: «Давайте пожалеем пупсиков, любящих теории заговоров! И 11-метровые назначены по делу, и «Оренбург» бьется. Кривоногость исполнителей – проблемы Питера»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о победе «Оренбурга» над «Зенитом» в 20-м туре Мир РПЛ (2:1).
Судья Сергей Цыганок назначил 2 пенальти в пользу петербуржцев, которые не смогли реализовать Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.
«Кстати, чистый пенальти, наступ Муфи – вот замедление и увеличение. Нравится этот игрок, но умудрился целых два пенальти привезти за игру 🤷🏼♂️.
Давайте пожалеем сегодня пупсиков, которые любят теории заговоров! Оказывается, и пенальти назначены по делу (кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»), и «Оренбург» бьется с Питером.
Но это не станет сюрпризом для тех, кто помнит предыдущие игры команд в Оренбурге – 0:1 с голом Ерохина на 96-й, победа «Оренбурга» 3:1, ничья 2:2 с голом Сергеева на 95-й.
Хорошо помню первый матч в 2017-м, когда «Зенит» отскакивал, по ногам лупил, еле выиграл 1:0. Но чего уж, экспертов не переубедить:)
Браво, «Оренбург» и Ахметзянов! Заслуженная победа, мощно и смело», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.
Неделю назад тут писали, что Шнякин ничего не может сказать про Зенит)
ЗПРФ!
Полный абсурд: любое столкновение ногами в воздухе и на земле, начинают рассматривать под микроскопом
Раньше на такое вообще внимание не обращали--футбол игра контактная, синякообразующая