  • Шнякин о двух пенальти «Зенита»: «Давайте пожалеем пупсиков, любящих теории заговоров! И 11-метровые назначены по делу, и «Оренбург» бьется. Кривоногость исполнителей – проблемы Питера»
Шнякин о двух пенальти «Зенита»: «Давайте пожалеем пупсиков, любящих теории заговоров! И 11-метровые назначены по делу, и «Оренбург» бьется. Кривоногость исполнителей – проблемы Питера»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о победе «Оренбурга» над «Зенитом» в 20-м туре Мир РПЛ (2:1).

Судья Сергей Цыганок назначил 2 пенальти в пользу петербуржцев, которые не смогли реализовать Густаво Мантуан и Андрей Мостовой.

«Кстати, чистый пенальти, наступ Муфи – вот замедление и увеличение. Нравится этот игрок, но умудрился целых два пенальти привезти за игру 🤷🏼‍♂️.

Давайте пожалеем сегодня пупсиков, которые любят теории заговоров! Оказывается, и пенальти назначены по делу (кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»), и «Оренбург» бьется с Питером.

Но это не станет сюрпризом для тех, кто помнит предыдущие игры команд в Оренбурге – 0:1 с голом Ерохина на 96-й, победа «Оренбурга» 3:1, ничья 2:2 с голом Сергеева на 95-й.

Хорошо помню первый матч в 2017-м, когда «Зенит» отскакивал, по ногам лупил, еле выиграл 1:0. Но чего уж, экспертов не переубедить:)

Браво, «Оренбург» и Ахметзянов! Заслуженная победа, мощно и смело», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Шнякин - главный пупс
Ответ alexsem69
Шнякин - главный пупс
2-ой пенальти даже не показали,что была проверка.
Ответ itallyan1c
2-ой пенальти даже не показали,что была проверка.
любой пенальти проверяют, пишут тебе об этом на экране или нет. пора бы выучить такие простые правила работы вар
Ответ rigobersong
Мерзость:)
Мерзость и позор. Российского футбола.
Ужасность комментаторов - проблемы Матч ТВ
Ответ funnynerd21
Ужасность комментаторов - проблемы Матч ТВ
Как и юзеров спортса)
Неделю назад тут писали, что Шнякин ничего не может сказать про Зенит)
Ответ nikitosdaipoltos
Как и юзеров спортса) Неделю назад тут писали, что Шнякин ничего не может сказать про Зенит)
Вот он и сказал, вернее лизнул.
ЗПРФ!
он там еще в комментах забавно надрывается ))
Ответ Lavochkin12
он там еще в комментах забавно надрывается ))
Да и здесь тоже, бывает.)
Ответ Lavochkin12
он там еще в комментах забавно надрывается ))
Мартовскую премию котику никто не отменял
Дмитрий хлеб у Жоры "Ипотеки" отбирает такими постами. Ведь вылизывать Зениту в любой ситуации - это его фишка.
Ответ Дмитрий Агалаков
Дмитрий хлеб у Жоры "Ипотеки" отбирает такими постами. Ведь вылизывать Зениту в любой ситуации - это его фишка.
Это он Илюхину радует, госпожу свою.
Ответ Дмитрий Агалаков
Дмитрий хлеб у Жоры "Ипотеки" отбирает такими постами. Ведь вылизывать Зениту в любой ситуации - это его фишка.
Достойная смена Геннадию Орлову подросла
Шнякин в последнее время слишком много на себя берёт. Комментатор он посредственный, как человек видимо тоже, гавно ещё то.
Ответ Alex_blacksmith
Шнякин в последнее время слишком много на себя берёт. Комментатор он посредственный, как человек видимо тоже, гавно ещё то.
Зато у него бесплатный газ на даче, а вы завидуете.
Прогиб засчитан✔️
Игрок Оренбурга был первый, выбил мяч, после чего был наступ на ступню игрока Зенита. На основании чего должен быть пенальти? Если бы не было наступа, то мяч не был бы у игрока Зенита, следовательно не было бы голевой опасности. Или я что-то упускаю?
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Игрок Оренбурга был первый, выбил мяч, после чего был наступ на ступню игрока Зенита. На основании чего должен быть пенальти? Если бы не было наступа, то мяч не был бы у игрока Зенита, следовательно не было бы голевой опасности. Или я что-то упускаю?
Пенальти из серии : подсунь ногу (голову) под опускающуюся ногу (руку)
Полный абсурд: любое столкновение ногами в воздухе и на земле, начинают рассматривать под микроскопом
Раньше на такое вообще внимание не обращали--футбол игра контактная, синякообразующая
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Игрок Оренбурга был первый, выбил мяч, после чего был наступ на ступню игрока Зенита. На основании чего должен быть пенальти? Если бы не было наступа, то мяч не был бы у игрока Зенита, следовательно не было бы голевой опасности. Или я что-то упускаю?
если б он его выбил, то в сторону ворот зенита из своей штрафной, а так его кондаков протолкнул первый в сторону своего движения, игрок оренбурга промахнулся, махнул кондакову в голень, за которую он как раз и держался, а потом еще и наступил
Шнякин не бомби
Смотришь на Шнякина и на портрет Уткина в студии и ощущаешь диссонанс.
