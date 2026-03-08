«Зенит» 9 раз пробил пенальти в сезоне РПЛ – чаще всех в лиге. У «Краснодара» три 11-метровых
«Зенит» с отрывом лидирует по пробитым пенальти в сезоне РПЛ.
«Зенит» лидирует по числу пробитых пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ.
В матче 20-го тура против «Оренбурга» (1:2) арбитр Сергей Цыганок назначил в пользу петербуржцев два 11-метровых, ни один из которых не был реализован – Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не смогли забить с точки.
Всего в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги в пользу «Зенита» было назначено 9 пенальти – больше, чем в пользу любой другой команды.
На втором месте по этому показателю идут «Акрон» и «Ростов» (по 6 пенальти), третью строчку делят «Ахмат», «Локомотив» и ЦСКА (по 5 пенальти). В пользу лидера лиги «Краснодара» арбитры назначили лишь три 11-метровых удара.
В сезоне-2024/25 «Зенит» бил пенальти лишь 4 раза.
