«Зенит» 9 раз пробил пенальти в сезоне РПЛ – чаще всех в лиге. У «Краснодара» три 11-метровых

«Зенит» с отрывом лидирует по пробитым пенальти в сезоне РПЛ.

В матче 20-го тура против «Оренбурга » (1:2) арбитр Сергей Цыганок назначил в пользу петербуржцев два 11-метровых, ни один из которых не был реализован – Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не смогли забить с точки.

Всего в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги в пользу «Зенита » было назначено 9 пенальти – больше, чем в пользу любой другой команды.

На втором месте по этому показателю идут «Акрон » и «Ростов » (по 6 пенальти), третью строчку делят «Ахмат», «Локомотив» и ЦСКА (по 5 пенальти). В пользу лидера лиги «Краснодара» арбитры назначили лишь три 11-метровых удара.

В сезоне-2024/25 «Зенит» бил пенальти лишь 4 раза.