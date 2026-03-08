  • Спортс
  • «Зенит» 9 раз пробил пенальти в сезоне РПЛ – чаще всех в лиге. У «Краснодара» три 11-метровых
118

«Зенит» с отрывом лидирует по пробитым пенальти в сезоне РПЛ.

«Зенит» лидирует по числу пробитых пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ.

В матче 20-го тура против «Оренбурга» (1:2) арбитр Сергей Цыганок назначил в пользу петербуржцев два 11-метровых, ни один из которых не был реализован – Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не смогли забить с точки.

Всего в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги в пользу «Зенита» было назначено 9 пенальти – больше, чем в пользу любой другой команды.

На втором месте по этому показателю идут «Акрон» и «Ростов» (по 6 пенальти), третью строчку делят «Ахмат», «Локомотив» и ЦСКА (по 5 пенальти). В пользу лидера лиги «Краснодара» арбитры назначили лишь три 11-метровых удара.

В сезоне-2024/25 «Зенит» бил пенальти лишь 4 раза.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
118 комментариев
Миллер на завтрашнем совещании: «Предлагайте быстро версии о том, что следующий сезон у нас будет юбилейный, а не этот»
Ответ q4v24z74n5
Миллер на завтрашнем совещании: «Предлагайте быстро версии о том, что следующий сезон у нас будет юбилейный, а не этот»
Бог троицу любит.
Ответ q4v24z74n5
Миллер на завтрашнем совещании: «Предлагайте быстро версии о том, что следующий сезон у нас будет юбилейный, а не этот»
да че выдумывать, просто будут подлизываться, типо вот, юбилей состоялся, мы болельщикам остались должны, вот еще 2 игрока по 30 миллионов, в этом сезоне должок вернём
Что-то газовой ботофермы не видно на спортсе сегодня… Вызодной, празднуют?🤔
Ответ ыеем
Что-то газовой ботофермы не видно на спортсе сегодня… Вызодной, празднуют?🤔
Методичку ждут. Скоро вылезут и загадят какую-нибудь ветку.
Ответ ыеем
Что-то газовой ботофермы не видно на спортсе сегодня… Вызодной, празднуют?🤔
Я из СПб. Впроде праздник женский, а Оренбург сделал подарок всем мужчинам страны! Осталось Локомотиву победить, чтобы Зенитка просел на 3 место
Судьи очень сильно хотят помочь Зениту с титулом в столетие
Ответ Alex8007
Судьи очень сильно хотят помочь Зениту с титулом в столетие
Комментарий скрыт
Ответ Alex8007
Судьи очень сильно хотят помочь Зениту с титулом в столетие
Очередное столетие?) в прошлом же году было
Но судьи тянут Краснодар, по мнению местных экспертов. Не забывайте😉
Ответ Вячеслав Клименко
Но судьи тянут Краснодар, по мнению местных экспертов. Не забывайте😉
Комментарий скрыт
Ответ Вячеслав Клименко
Но судьи тянут Краснодар, по мнению местных экспертов. Не забывайте😉
А тянуть, как Вы соизволили выразится могут только с помощью пеналей?
Зенит Санктпеналь -Бург
Если пенали не помогают, надо чаще удалять игроков соперника, тогда чемпионство будет ближе.
Ответ Valeriy Komarow
Если пенали не помогают, надо чаще удалять игроков соперника, тогда чемпионство будет ближе.
Пункт из инструкции для судей на 2025-26 год.
Сейчас будут Краснодар душить чтобы не оторвался от газовых
Ответ Adil1111
Сейчас будут Краснодар душить чтобы не оторвался от газовых
Так и будет даже в минус 20 будут лишь бы потеряли очки
Ответ Adil1111
Сейчас будут Краснодар душить чтобы не оторвался от газовых
Комментарий скрыт
Удивление? Нет
И даже так не могут выйти на первое место))
Юбиляров с очередным унижением
Для дважды юбилейной судейской команды это нормальная практика.
Ответ Дмитрий Агалаков
Для дважды юбилейной судейской команды это нормальная практика.
Комментарий скрыт
