Экс-судья Федотов согласен с обоими пенальти «Зенита»: «Рука Муфи отставлена и увеличивает площадь тела. Наступ на голеностоп – 11-метровый и желтая за грубую игру»

Экс-судья Федотов поддержал решения поставить два пенальти в пользу «Зенита».

Экс-судья Игорь Федотов оценил пенальти, заработанные «Зенитом » в матче с «Оренбургом » (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ .

Главный судья Сергей Цыганок поставил 11-й метровый в начале матча за попадание мяча в руку Фахду Муфи в результате борьбы с Александром Соболевым. Пенальти в концовке игры был назначен после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым .

Первый удар не реализовал Густаво Мантуан (пробил мимо ворот), второй – Андрей Мостовой (пробил в перекладину).

«7-я минута. Правильное решение принимает Цыганок и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» (игра рукой). Рука игрока команды «Оренбург», отставлена в сторону и увеличивает площадь тела.

94-я минута. Повторы при назначении 11-метрового удара не самые качественные. Но позиция арбитра открытая.

Самостоятельно назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» и показывает желтую карточку за грубую игру. Не успевает первым сыграть в мяч игрок №18 команды «Оренбург» и наступает на голеностоп игроку №61 команды «Зенит».

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов в своем телеграм-канале.