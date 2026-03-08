  • Спортс
  • Экс-судья Федотов согласен с обоими пенальти «Зенита»: «Рука Муфи отставлена и увеличивает площадь тела. Наступ на голеностоп – 11-метровый и желтая за грубую игру»
16

Экс-судья Федотов согласен с обоими пенальти «Зенита»: «Рука Муфи отставлена и увеличивает площадь тела. Наступ на голеностоп – 11-метровый и желтая за грубую игру»

Экс-судья Федотов поддержал решения поставить два пенальти в пользу «Зенита».

Экс-судья Игорь Федотов оценил пенальти, заработанные «Зенитом» в матче с «Оренбургом» (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ.

Главный судья Сергей Цыганок поставил 11-й метровый в начале матча за попадание мяча в руку Фахду Муфи в результате борьбы с Александром Соболевым. Пенальти в концовке игры был назначен после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым.

Первый удар не реализовал Густаво Мантуан (пробил мимо ворот), второй – Андрей Мостовой (пробил в перекладину).

«7-я минута. Правильное решение принимает Цыганок и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» (игра рукой). Рука игрока команды «Оренбург», отставлена в сторону и увеличивает площадь тела.

94-я минута. Повторы при назначении 11-метрового удара не самые качественные. Но позиция арбитра открытая.

Самостоятельно назначает 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» и показывает желтую карточку за грубую игру. Не успевает первым сыграть в мяч игрок №18 команды «Оренбург» и наступает на голеностоп игроку №61 команды «Зенит».

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал Федотов в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уверен, что если бы такие пенальти не назначили в пользу клубов, за которые болеют крикуны с "2 пенальти позор судья тянут зенит столетие" - было бы ещё больше криков про "тянут Зенит" и "столетие". Такой вот парадокс и замкнутый круг.
Ответ Gerzhog
Уверен, что если бы такие пенальти не назначили в пользу клубов, за которые болеют крикуны с "2 пенальти позор судья тянут зенит столетие" - было бы ещё больше криков про "тянут Зенит" и "столетие". Такой вот парадокс и замкнутый круг.
На мой взгляд очевидные пенальти. Ничего тур еще не завершен. Посмотрим как будут переобуваться грязнопопые
Надеюсь этот результат пойдет все во благо. Оренбург останется в рпл(с такой игрой они должны быть в вышке) а для зенита я наедаюсь это будет последним звоночком что надо менять тренера. Помимо того что надо выбирать состав нужно еще и игру ставить. По мне это очень слабо играть в бей беги с таким галактикосом по меркам рпл.
Ответ Александр Коларов
Надеюсь этот результат пойдет все во благо. Оренбург останется в рпл(с такой игрой они должны быть в вышке) а для зенита я наедаюсь это будет последним звоночком что надо менять тренера. Помимо того что надо выбирать состав нужно еще и игру ставить. По мне это очень слабо играть в бей беги с таким галактикосом по меркам рпл.
а на кого менять-то, на Аршавина? так он португальский не знает! ;-)
Ответ Алексей Виноградов
а на кого менять-то, на Аршавина? так он португальский не знает! ;-)
Слишком толсто
А какая разница? Хейтерам надо, чтобы Зенит убивали, честное судейство в матчах с петербургской командой их категорически не устраивает.
