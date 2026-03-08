Игрок «Оренбурга» Муфи жестом показал пересчет купюр и похлопал после пенальти в пользу «Зенита» на 94-й минуте

Муфи изобразил пересчет купюр после пенальти в пользу «Зенита».

Защитник «Оренбурга » Фахд Муфи намекнул на нечестное судейство после пенальти в пользу «Зенита », назначенного в концовке 2-го тайма матча Мир РПЛ .

«Оренбург» обыграл «Зенит» в домашнем матче 20-го тура со счетом 2:1.

На 94-й минуте арбитр Сергей Цыганков назначил пенальти в ворота хозяев после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым , принимавшим мяч в штрафной площади, ВАР подтвердил решение судьи. Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину.

После назначения пенальти Муфи саркастически поаплодировал и показал большой палец вверх, после чего изобразил жест, напоминающий пересчет купюр.

Скриншоты: трансляция «Матч Премьер»

Напомним, что в начале матча судья назначил первый пенальти в пользу «Зенита» – также после фола Муфи, мяч попал ему в руку после борьбы с Александром Соболевым.