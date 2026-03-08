  • Спортс
  • Игрок «Оренбурга» Муфи жестом показал пересчет купюр и похлопал после пенальти в пользу «Зенита» на 94-й минуте
Игрок «Оренбурга» Муфи жестом показал пересчет купюр и похлопал после пенальти в пользу «Зенита» на 94-й минуте

Муфи изобразил пересчет купюр после пенальти в пользу «Зенита».

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи намекнул на нечестное судейство после пенальти в пользу «Зенита», назначенного в концовке 2-го тайма матча Мир РПЛ.

«Оренбург» обыграл «Зенит» в домашнем матче 20-го тура со счетом 2:1.

На 94-й минуте арбитр Сергей Цыганков назначил пенальти в ворота хозяев после стыка Муфи с Даниилом Кондаковым, принимавшим мяч в штрафной площади, ВАР подтвердил решение судьи. Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый, попав в перекладину.

После назначения пенальти Муфи саркастически поаплодировал и показал большой палец вверх, после чего изобразил жест, напоминающий пересчет купюр.

Скриншоты: трансляция «Матч Премьер»

Напомним, что в начале матча судья назначил первый пенальти в пользу «Зенита» – также после фола Муфи, мяч попал ему в руку после борьбы с Александром Соболевым.

Опубликовала: Анна Сунцова
145 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, "Оренбургу" можно назначить за это техническое поражение. Правда, уверен, даже в этом случае "Зенит" умудрится проиграть. Как? Не знаю, но как пел Билан я знаю точно невозможное возможно
Можно назначить ещё один пенальти
Можно назначить ещё один пенальти
Сейчас Муфи и Оренбург накажут за оскорбление национального флагмана. Испортили Илюхиной 8 марта
Ахаха) Только недавно в нашем чемпе, однако быстро разобрался что к чему)
Ответ ivannumber1
Ахаха) Только недавно в нашем чемпе, однако быстро разобрался что к чему)
Сейчас Муфи и Оренбург накажут за оскорбление национального флагмана. Испортили Илюхиной 8 марта
Ответ ivannumber1
Ахаха) Только недавно в нашем чемпе, однако быстро разобрался что к чему)
Ну, это дисквалификация лет на 70. Люди юбилей пытаются отпраздновать, а он намеки намекает. Мусорный бак у него вместо сердца
Ответ q4v24z74n5
Ну, это дисквалификация лет на 70. Люди юбилей пытаются отпраздновать, а он намеки намекает. Мусорный бак у него вместо сердца
😂😂😂
Ответ q4v24z74n5
Ну, это дисквалификация лет на 70. Люди юбилей пытаются отпраздновать, а он намеки намекает. Мусорный бак у него вместо сердца
Явный повод для переигровки!
А еще понравилось, как показывали повтор второго гола Оренбурга: судорожный поиск - за что можно гол отменить! :-)
Это жест любви к Газпрому бгг.
Это ж зумеры сейчас так сердечко показывают, видать просто лайкнул решение арбитра.
Ответ Adjusted
Это ж зумеры сейчас так сердечко показывают, видать просто лайкнул решение арбитра.
Насмотрятся корейских сериалов и давай сердечки показывать
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Насмотрятся корейских сериалов и давай сердечки показывать
Товарищ майор, а вы откуда знаете?
Ну тут технарь Оренбургу надо давать.
И Краснодару заодно.
С Эвертона снять очки.
А-то ишь ты, совсем распоясались.
Ответ Всё знаю
Ну тут технарь Оренбургу надо давать. И Краснодару заодно. С Эвертона снять очки. А-то ишь ты, совсем распоясались.
И дисквалифицировать Лудогорец не забудьте
Ответ Neromog
И дисквалифицировать Лудогорец не забудьте
Это по дефолту уже.
Судя по тому, что игрок заработал два пенальти для соперника, то он просто напоминает о необходимости оплаты своих услуг.
Не знаю, что там в трансляции, но на фото он сердечко показывает. Всем любви
Два игровых момента с назначением пенальти в ворота Оренбурга можно трактовать по разному. В первом - формально мяч в руку попадает, но Муфи находится слишком близко чтобы среагировать, он в прыжке поэтому делает взмах руками в поисках равновесия при приземлении да и мяч явно не летел в ворота, а сбрасывался Соболевым в борьбу. Во втором идет игра Муфи в мяч, только потом небольшой наступ (в динамике - очень спорный). В предыдущем туре мы видели в похожих ситуациях судьи не ставили точки даже после рекомендаций ВАР. И их называли "настоящими мужиками". А здесь мне эксперты с газпром-ТВ безапелляционно заявляют что оба пенальти не вызывает никаких вопросов. Да, такие пенальти иногда ставят. Но меня терзают смутные сомнения. Говорят, львы - не настоящие.
